調查：中國基金經理未來三個月股票建議配比為65% 創33個月新低

路透最新月度調查顯示，中國基金經理對未來三個月股票的持倉建議配比明顯下降，創下33個月新低。中美貿易戰及國內去杠桿令資金面趨緊，內外因素交織，絕大多數基金經理采取防禦態勢，降低股票配置比例，並適當增加債券配置。

本次共有八位基金經理參與調查，本月股票建議配比為65%，明顯低於上月的70.6%，並創2015年9月以來最低；債券建議配比為15.6%，上月為10.6%；現金建議配比為19.4%，上月為18.8%。

「中美之前的談判破裂，超出市場預期，此外，國內去杠桿繼續推進，加劇了資金層面的緊張進而也加劇了市場的擔憂。」華南一基金經理指出。

6月中，美國宣布分兩步對自中國進口的500億美元商品加征25%關稅，中國迅速回應對價值500億美元的自美進口商品加征25%關稅。之後，美國總統特朗普威脅對2,000億美元的中國商品加征10%關稅。

本次調查中，基金經理對下個月的大類資產配置比例的看法稍顯統一，六位基金經理堅持不變觀點，一位基金經理建議增加股票配置，而另一位則建議減少。

有七位基金經理對未來三個月滬綜指點位做出預估，平均值為3,014.3點，明顯低於上月調查時的3,214.3點，但遠高於目前股指位置。 滬綜指.SSEC周五早盤收報2,820.332點，漲1.2%；截止目前，滬綜指6月累計跌8.9%。

**消費股配比創新高**

本月調查中，消費股的建議配比明顯攀升，金融服務類股的建議配比小幅提升，其余板塊則普遍回落，顯示當前基金經理仍傾向於「抱團取暖」，普遍采取防禦策略，以消費股為重點配置方向。

本月，消費類股的平均建議配比由上月的31.9%升至40.8%，創下自2007年開展調查以來的最高點；金融服務類股的建議配比由上月的11.5%增至11.9%。

路透上海6月29日 作者 林琦

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