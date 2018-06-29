滬指漲超2%創指漲逾4% 兩市近百股漲停

6月29日，A股迎來報復性反彈行情。早盤滬深兩市雙雙高開，滬指盤初小幅調整後轉頭向上漲逾1%，再次站上2800點，創業板指數漲近3%。午後，三大股指繼續走高，滬指漲逾2%，深成指漲逾3%，創業板指漲逾4%，成功收復1600點關口，創2016年5月31日以來的兩年多最大單日漲幅。

盤面上，兩市無一板塊下跌，全面上漲，漲停個股超過90隻，軟件服務、軍工、芯片、醫藥、區塊鏈等板塊漲幅居前，鋼鐵、銀行、煤炭等權重板塊漲幅相對較小。

汽車類板塊受資金追捧，板塊整體指數漲2.2%，安凱汽車(000868-CN)、浙江世寶(002703-CN)、中通客車(000957-CN)等5股漲停，天汽模(002510-CN)日盈電子(603286-CN)等均紛紛大漲超7%。6月28日，發改委和商務部發布《外商投資準入特别管理措施 (負面清單)(2018年版)》。負面清單指出，汽車行業取消專用車、新能源汽車外資股比限製，汽車整車製造的中方股比不低於50%，同一家外商可在國内建立兩家及兩家以下生産同類整車産品的合資企業。2020年取消商用車外資股比限製，2022年取消乘用車外資股比限製以及合資企業不超過兩家的限製。

次新股整體走強，藥明康德(603259-CN)、創業黑馬(300688-CN)等十多隻漲停，。巨豐投顧指出，創業板指數上周5止跌後引領反彈，滬指今日創新低後，收復2800點，底部探明的概率越來越高。倉位較輕者可關註流動性充沛的超跌品種，尤其是次新股，每一波反彈中，次新股從未缺席。

國産芯片股全線上漲，板塊指數漲5.3%，個股方面，北方華創(002371-CN)、兆日科技(300333-CN)、國科微(300672-CN)、紫光國微(002049-CN)、盈方微(000670-CN)等多股漲停，浪潮信息(000977-CN)、江豐電子(300666-CN)等多股紛紛大漲超8%。

資料顯示，從歷史經驗上看，7月也是上漲的概率大。據統計，最近10年的7月，上證指數共上漲7次、下跌3次，上漲率達70%。其中漲幅最高的一次出現在2009年，當年7月份累計漲幅高達15.3%。而跌幅最大的一次出現在2015年，當年7月份累計下跌14.34%。而最近一年的7月份，上證指數上漲2.52%。

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