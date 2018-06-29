【異動股】國産芯片股全線上漲 北方華創(002371-CN)等多股漲停

午後，國産芯片股全線上漲，截止發稿，板塊指數漲5.24%，個股方面，北方華創(002371-CN)、兆日科技(300333-CN)、國科微(300672-CN)、紫光國微(002049-CN)、盈方微(000670-CN)等多股漲停，浪潮信息(000977-CN)、江豐電子(300666-CN)、兆易創新(603986-CN)、揚傑科技(300373-CN)等紛紛大漲超9%，中科曙光(603019-CN)、聖邦股份(300661-CN)等均大漲超8%。

6月27日，備受關註的2018世界移動大會上海站(MWC·上海)於上海新國際博覽中心正式開展，行業領先的物聯網終端芯片解決方案提供商——芯翼信息科技(上海)有限公司——攜首款代表全球NB最高集成度(單片集成CMOS PA)和超低功耗水平的NB-IoT芯片參展，該芯片的獨特性能引起了展區參觀者的高度關註，這款芯片可以幫助客戶面對即將到來的物聯網大潮，應對各種應用當中的性能、功耗和成本挑戰。

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