【異動股】汽車行業板塊繼續走高 安凱汽車(000868-CN)等多股漲停

午後，汽車行業板塊繼續走高，截止發稿，板塊整體指數漲2.53%，安凱汽車(000868-CN)漲停博鳌5.79元，襄陽軸承(000678-CN)漲10.04%報5.7元，合康新能(300048-CN)漲停報3.07元，浙江世寶(002703-CN)漲停報4.95元，欣銳科技(300745-CN)漲停報82.08元，中通客車(000957-CN)漲停報6.84元，西部資源(600139-CN)漲停報4.33元，天汽模(002510-CN)漲8.31%報4.69元，金固股份(002488-CN)、日盈電子(603286-CN)等均紛紛大漲超7%。

消息面上，6月，國家層面出台10項新能源汽車政策。其中包括新能源汽車外資股比限製取消;國務院明確將大幅度放寬市場準入;中國對美進口車關稅再次調整;工信部和國標委明確到2020年基本建成國家車聯網産業標準體系;國標委發布五項新能源汽車領域國標等重要政策。

6月28日，發改委和商務部發布《外商投資準入特别管理措施 (負面清單)(2018年版)》。負面清單指出，汽車行業取消專用車、新能源汽車外資股比限製，汽車整車製造的中方股比不低於50%，同一家外商可在國内建立兩家及兩家以下生産同類整車産品的合資企業。2020年取消商用車外資股比限製，2022年取消乘用車外資股比限製以及合資企業不超過兩家的限製。

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