【IPO追蹤】第七大道(00797-HK)預期7月18日上市 入場費4484.7港元

第七大道(00797-HK)今起至7月11日招股，公司發行6.66億股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發行價1.50港元-2.22港元;每手2000股，入場費4484.7港元，預期7月18日上市。

該公司是一家位於中國的領先網絡遊戲開發商及營運商，業務範圍遍及全球，緻力於為用戶帶來多種遊戲版本的優質遊戲體驗。自2008年成立起，第七大道從事多款熱門網絡遊戲(如《彈彈堂》及《神曲》)的開發、營運及授權。根據艾瑞谘詢報告，按2017年從自研網頁遊戲賺取的收益計，在中國網頁遊戲開發商中是排名第一的網頁遊戲開發商，且收益中相當大部分是來自海外市場。截至最後實際可行日期，該公司的遊戲已於超過100個國家及地區發行。

近年來，第七大道策略性地將業務重心擴展至開發在用戶中日漸流行的手機遊戲及H5遊戲。截至最後實際可行日期，已推出15款自研遊戲，包括12款網頁遊戲、兩款手機遊戲及一款H5遊戲，同時亦擁有強大的開發中遊戲儲備，包括(1)10款網絡遊戲，包括七款自研遊戲及叁款代理遊戲，目標於2018年推出，及(2)四款網絡遊戲，包括三款自研遊戲及一款代理遊戲，目標於2019年推出。

業績上，於2015年、2016年和2017年，該公司收入分别為3.76億(人民幣，下同)、4.03億和4.45億，年内溢利分别為1.69億、-1684萬，2.57億。

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