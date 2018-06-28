【IPO追蹤】齊魯高速(01576-HK)：中遠海運香港對公司業務發展有強大支撐

內地高速公路運營商齊魯高速(01576-HK)赴港上市，上市集資額約50%將用於收購經營性收費公路、橋樑及相關道路相關基建項目或其股權。公司副總經理兼董事會秘書陳修林稱，目前暫無明確收購計畫。目前濟菏高速公路項目為公司唯一運營的高速公路項目，陳修林稱公司現有濟菏高速「小而美」，各項財務指標亮麗，未來一方面繼續注重內生式增長，繼續抓好濟菏高速運營管理，最大程度發揮其投資效益；同時也注重外延式增長，不斷重組整合中國或山東省內的優質路橋資產裝入上市平台做成「大而強」，擴大公司收入來源，持續為股東創造回報。

往績記錄期內公司總通行費收入和日均通行費收入都在提升，而每輛汽車平均通行費收入有所下降。公司招股文件稱主要因自2016年9月起嚴格實施超重車輛管理政策；駕駛人士偏向選擇ETC收費可享5%折扣；同時短途車輛的交通流量有所增加所致。公司總經理兼執行董事彭暉稱，過去總通行量和單日通行量均在增加，但增加的車型不一樣，而根據地區經濟物流總量等因素變化而有所變化，而公司總收入自2011年以來基本上都保持了兩位數增長。至於短途車流量增加，他解釋與路網結構有密切關係，因公司項目周邊道路維修造成近期一些短途客增加，待未來周邊道路的維修和改擴建完成後交通量可恢復到以往增速水平。

另外中國海運香港目前作為公司第二大股東，陳修林稱其作為一家大型的運輸行業央企，在基建運輸板塊有豐富經驗同時對齊魯高速的業務發展有一個強大的支撐。

文：鄒舒惠

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