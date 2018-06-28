康哲藥業(00867-HK)就抗骨質疏松藥物簽訂推廣業務委託協議書

康哲藥業(00867-HK)公布，根據集團通過其全資附屬公司與旭化成製藥株式會社此前達成的非法律約束力的戰略合作備忘的基礎，集團通過其全資附屬公司於2018年6月28日與旭化成製藥就其産品益蓋寧(依降鈣素註射液)簽訂了推廣業務委託協議書。根據該協議的約定，集團通過其全資附屬公司從旭化成製藥獲得了産品在中華人民共和國(不含香港特别行政區、澳門特别行政區及台灣)的獨家推廣權利，推廣活動自2018年8月1日開始。

通過此次合作，集團及旭化成製藥將緻力於在更多産品上開展進一步合作。

益蓋寧(依降鈣素註射液)是旭化成製藥原研的合成降鈣素衍生物，是常用的抗骨質疏松藥物，也是《原發性骨質疏松症診療指南(2017)》的推薦用藥。益蓋寧在中國已經上市多年，是國家乙類醫保目錄藥物。隨著人口老齡化日趨嚴重，中國骨質疏松患者人數超過7000萬，抗骨質疏松用藥市場發展空間巨大。

旭化成製藥株式會社是一家總部位於日本東京的以研究為基礎的醫療保健創新公司，緻力於發掘、開發、生産及銷售用以解決未滿足的醫療需求的藥品及診斷設備。旭化成製藥是旭化成株式會社的全資子公司，旭化成株式會社是一家市值170億美元的為材料、住宅和健康領域的廣泛市場提供創新及科學解決方案的公司。

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