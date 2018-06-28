攜伴共創SRP打群架 劉克振估計IIoT市場五年增加研華5億美元營收

研華 (2395) 加速佈局工業物聯網 (IIoT) 市場，將基於 WISE-PaaS 物聯網軟體服務平台與各行業夥伴共創 SRP 物聯網行業解決方案。董事長劉克振指出，他預期在五年內，此一 IIoT 共創商業模式，將增加研華 5 億美元營收，約台幣 150 億元。此外，研華今年 3 月底宣布以 3 億元投資日本 Nippon RAD，並拿下一席董事。劉克振表示，此一佈局主要是進軍日本智慧工廠，目標要讓 Nippon RAD 成為日本第一大智慧工廠 SI(系統整合商)，預期未來 Nippon RAD 可以創造極高的產值，研華投資回報也會很高，同時可作為研華產品在日本市場的出海口。而此入股合作的模式也會複製到其他國家。



劉克振表示，目前研華的 WISE-Paas 合作夥伴已有 100 多家，且目前每個月以五家的速度增加，11 月蘇州的物聯網高峰會與 AIoT.SRP 發表會時，則會一口氣增加 50 家夥伴。五年內，以 WISE-PaaS 為核心，與各行業共創夥伴一起努力，計劃每年增加 20 家 SRP 共創夥伴，2023 年將會有 1 千家 WISE-Paas 的夥伴加入，屆時估計將可增加研華 5 億美元營收。



不過，他也表示，以目前研華營收規模來看，5 億美元約三分之一，要達到沒有問題，而五年內 IIoT 估計還沒有到「瘋」的程度，五到十年內會達到高峰，15 年以後則趨於成熟。

