國泰金去年EV總額年增一成 換算每股EV 75.1元

國泰金 (2882) 因發行特別股緘默期，去年度 EV(隱含價值)延至昨 (27) 日公布，其去年 EV 為 9,440 億元，較前年底 8,560 增加 880 億元，成長幅度約 10%，換算國泰金每股 EV 由前年 68.1 元增至 75.1 元。依慣例壽險公司會第一季季報公布時，同步公布前一年度 EV，惟今年國泰金利用低利率環境，發行 7 億股特別股，5 月底首季法說會時值緘默期，故未公布，待 7 億股特別股完成募集才公布 EV，國泰金 7 億股特別股、發行價格為 60 元，合計募集 420 億元，年股息為 3.55%，增資後之股數為 57 億股。



截至去年底，國泰金調整後淨值為 4640 億元，較前年 3920 億元，增幅 18%，當中包括不動產增值約 320 億元，去年底新契約價值 (VINB) 降至 505 億元，較前一年 755 億元，減少幅度 33%，主要前年銷售主力以傳統型保單為主，去年轉為利變、投資型保單為為主；另外，等價投資報酬率亦前年 4.5%，下修為至 4.43%。

