別把A股暴跌全推給貿易戰 分析師：內部市場問題非一日之寒

在與美國貿易戰正式開打前夕，今 (28) 日中國國務院首次發表《中國與世界貿易組織》白皮書，宣示意味濃厚。針對市場將近來 A 股暴跌解讀為貿易戰所致，分析師指出，其實市場早就注意到內部有更深層的問題，貿易戰只是一舉加深投資人對中國經濟的擔憂罷了。

中國國務院新聞辦公室加入世貿組織後，首度發表《中國與世界貿易組織》白皮書，強調加入世貿組織以來，始終堅定支持多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義，維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

白皮書指出，中國的對外開放不會止步於履行加入世貿組織承諾。中國將堅定促進貿易平衡發展，提高貿易便利化水平，大幅放寬外商投資准入，創造更有吸引力的投資環境，規範引導企業對外投資，並加快實施自貿區戰略。白皮書還提到，中國金融業對外開放遠遠超出了加入世貿組織的承諾，未來將進一步擴大金融業對外開放。

白皮書表示，中國不刻意追求貨物貿易順差，客觀看待目前服務貿易存在的逆差，支持有利於豐富市場供給、提升人民生活品質、促進產業結構升級的進口；未來 15 年，中國預計將進口 24 兆美元商品。

中國選在當前時間點發表白皮書，頗有對外宣示意味，白皮書中更特別強調：「搞單邊主義不符合市場規律，不符合國際規則，最終必然損人害己。」更表示：「搞保護主義如同把自己關進黑屋子，看似躲過了風吹雨打，但也隔絕了陽光和空氣。」

值得注意的是，許多人把這次 A 股暴跌歸咎於貿易戰，但有外媒指出，中國真正的問題其實早就浮現出來，法國巴黎資產管理公司亞太股票業務主管鄺樂天表示，A 股跌入熊市區域並非單個原因導致，而是有多個原因導致其表現不佳。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺更指出，A 股市場在美國宣布關稅以前就表現不佳，更直指材料、工業和房地產類股下跌，是投資人把一個相當深層的成長問題計入價格中。

分析師指出，這回大跌是因為中國各項令人擔憂的問題，包括貿易戰升溫、海外項目失敗，到信貸收緊和機構投資者的撤退等，導致投資人對 A 股的熱情突然冷卻。原本中國希望透過 MSCI 納入 A 股提振市場關注度，但分析師指出，這項題材熱度現在基本上已完全消失，目前市場大買家不見蹤影。

A 股今日走勢 (圖：AFP)

針對 A 股接下來後市，開源證券分析師楊海表示，現在大盤沒衝勁、上不去，就連消費類股、績優股、白酒股都加入補跌了。今天在人民幣持續走跌下，出口導向型板塊表現較好，紡織服裝和貿易爭端受益類股略有異動，但成交量不足。

他表示，目前降槓桿到了最關鍵時期，政策鬆動的可能性不大。但如果中美貿易爭端出現轉機，或當前對金融市場嚴監管的政策出現鬆動跡象，大盤可能出現止跌。