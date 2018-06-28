滬指跌近1%失守2800點 板塊普跌

6月28日，滬深兩市股指雙雙低開，滬指盤初快速下探，最低觸及2790.40點。隨後券商股崛起，提振市場人氣，滬指逐漸上行翻紅。三大股指午後下行，由漲轉跌，臨近尾盤小幅跳水，滬指跌逾1%，再創逾兩年新低。白酒、醫藥、家電等大消費板塊持續殺跌，僅券商、高送轉等少數板塊活躍，市場整體依舊較弱，做多氛圍較差。

截至收盤，滬指收報2786.90點，跌0.93%，成交額1297億。深成指收報9071.73點，跌1.06%，成交額1764億。創業板收報1543.66點，跌0.17%，成交額627億。

盤面上，板塊多數下跌，個股呈現普跌態勢，券商、石油、高送轉、5G、芯片等板塊漲幅居前，白酒、稀土永磁、養殖業、家電、地産、有色等板塊跌幅居前。

受益人民幣持續貶值，華斯股份、明陽電路漲停，華紡股份一度漲停。高送轉板塊繼續升溫，三聯虹普三連板，信息發展漲停，四方精創、中科信息、金奧博等高送轉預期股大漲。次新股反彈拉升，福達合金拉升漲停，莊園牧場、漢嘉設計、科沃斯、中石科技、越博動力、智動力等個股均有拉升。

大盤目前處於築底階段，量能仍是製約股指反彈的重要因素，倉位較輕者可關註流動性充沛的超跌品種，尤其是次新股等超跌小市值品種。

東北證券認為，資金面角度，近兩周北上資金轉為淨流出導緻失去增量資金、兩融資金受恐慌情緒影響，大幅流出。本周兩融資金流出趨穩，恐慌情緒最大釋放期或許已過，得到緩解。融資買入佔比也穩定在7.2%附近。人民幣貶值可關註石油石化、有色金屬、紡織服裝。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)