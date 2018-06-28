兩大通信央企重組利好5G發展 關註産業鏈股

6月27日，國務院國資委宣布，經國務院批準，武漢郵電科學研究院有限公司與電信科學技術研究院有限公司實施聯合重組。重組之後，兩家公司將併入新成立的中國信息通信科技集團有限公司。在業内人士看來，兩大通信央企的“合併同類項”，將重塑中國的通信産業格局，在整合産業和資源後，利好中國的5G發展。

國務院國資委的最新公告顯示，武漢郵電科學研究院有限公司(簡稱“武漢郵科院”)與電信科學技術研究院有限公司(簡稱“電信科研院”)獲準實施聯合重組。在業内人士看來，這意味著大唐和烽火兩大通信巨頭正式走向合併。

據了解，27日晚間，武漢郵科院旗下的烽火通信、光迅科技、理工光科、長江通信，電信科研院旗下的*ST大唐、高鴻股份等均發布了集團公司實施重組的提示性公告。各家公司均表示，該事項不涉及公司的重大資産重組，亦不會影響公司的正常生産經營活動;本次重組後，國務院國資委作為公司實際控製人不會發生變化。

東吳證券此前表示，隨著5G時代漸行漸近，全球通信市場爭奪越來越激烈，光通信領域發展良好的烽火與無線通信領域基礎較好的大唐的合併，將有利於國家打造具備全球競爭力的電信設備商，有助於我國電信行業做大做強，提升全球影響力。

東北證券表示，2018年暨第六屆IMT-2020(5G)峰會日前在深圳開幕，工信部領導提出促進5G技術成熟，打造完整産業鏈，為全面商用奠定産業基礎;出台5G商用政策，適時發布頻譜規劃和商用牌照，滿足5G網絡建設與應用拓展需求;加快5G應用拓展，支撐服務經濟實現數字化、網絡化、智能化高質量發展。隨著5G第一版商用標準的凍結，新一輪科技浪潮有望開啓。建議關註5G核心標的烽火通信、光迅科技、光模塊龍頭中際旭創;業績高增長、統一通信市場龍頭廠商億聯網絡。

安信證券認為，5G開啓跨時代盛宴，預期2019年隨著全球5G標準推出，國内網絡建設將逐步展開，商用規模領先全球。我國5G技術研發和標準製定活躍度高，5G産業鏈上下遊廠商將充分受益，由此向更高的全球市場份額進發。5G主設備商重點關註烽火通信;5G基站射頻前端行業格局有望重構，高頻覆銅板CCL、通信用PCB和塑料天線振子迎來重大發展機遇，重點推薦生益科技、深南電路、飛榮達。

民生證券指出，5G是第四次工業革命的核心基礎設施，具有高傳輸速度、超低時延、海量連接、驅動萬物互聯的能力。5G將根據各種業務的不同訴求而提供非常明確的個性化通信服務的能力，為運營商和産業合作夥伴帶來新的商業模式。5G將被應用於機器和物聯網市場中的更多領域，併借助規模經濟降低成本。同時，關鍵業務型服務行業如自動駕駛汽車、無人機、工業自動化都將有巨大的行業增長潛力。隨著韓國5G頻譜拍賣完畢以及後續歐洲國家頻譜拍賣工作陸續啓動，2018年5G商用步伐逐漸加速。推薦公司：烽火通信、亨通光電、中天科技、中際旭創、光迅科技等。

來源：證券時報網

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