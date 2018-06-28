發改委甯吉喆：中資金融機構已對一帶一路貸出逾2000億美元

國家發展和改革委員會副主任甯吉喆，於6月28日出席「一帶一路高峰論壇」上表示，香港已是第三年舉行「一帶一路高峰論壇」，在國際上已具影響力，成為香港展示形象的新名片。

一帶一路提出倡議五年以來，他表示愈益受到國際認可，已有94個國家組織簽訂了109份政府合作協議。多項跨境基建建設已在展開，中歐鐵路已抵達歐洲14國家，共開出9000列車，平均每日開出100列車。中國與沿線國家貿易金額達5萬億美元，於沿線國的對外投資達700億美元。金融合作方面，80多國共同成立亞洲基礎設施銀行，10家中資金融企業於沿線設有67個一級機構，為2700個項目融資，涉及2000多億美元貸款，授信額度達4000億美元。

香港積極參與到一帶一路的建設，亦有利香港的自身發展，並融入了國家發展的大格局。他認為香港的優勢，在於有良好的內外連動，為內陸各省市與沿線國家，建立合作平台。香港的金融市場可以協助引導資金投資到沿線基建項目。文：周燕芬

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