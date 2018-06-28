499衝擊來客數及ARPU 台灣大祭專案拉高資費

電信三雄 5 月間的 499 之亂一口氣吸走大約 3 個月的申辦量，造成促案結束後，電信業來客數明顯冷清，趕在蘋果今年新 iPhone 亮相前，電信業者搶推 iPhone X 專案，希望可以吸引高資費的族群，拉高受到低價 499 吃到飽影響的資費。

台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠曾坦言，499 促案應該是「慘案」，且「很不確定」用戶權益是不是有得到提升；但在 4G 滲透率則有提升的效果，去年 4G 月租型用戶滲透率 78%，進度超乎預期，今年在同業大力推 499 專案幫忙下，滲透率可能會有更驚人的成長。

電信三雄在 5 月初推出 7 天的 499 吃到飽促案，吸引逾 200 萬人申辦，也造成民眾排隊久候，各電信業門市營業到半夜，員工加班過勞，尤其是吸引 144 萬人搶辦的中華電 (2412-TW) 最為嚴重，不過，從 5 月電信三雄自結獲利來看，在違約金的收入下，單月營收及獲利都出現成長，但後續長遠的發展還有待觀察。

台灣大今 (28) 日宣布，繼門市 499 低價吃到飽快閃促案後，今年暑假推出「潮世代」專案，鎖定消費者喜愛的四大 3C 和家電等祭出商品優惠，包括 iPhone X 搭配 AirPods、YAMAHA JOG FS 115cc 機車、PHILIPS 飛利浦 55 吋 4K 大電視和視訊盒、及任天堂 Switch 主機等。

台灣大主要鎖定 1399 元高資費族群，綁約 30 個月，除了四大重量級商品優惠外，還加碼送 15 到 30 個月不等的國內通話金和國際漫遊上網金。

電信三雄 5 月自結獲利，台灣大單月每股純益 0.55 元，累計前 5 月每股純益 2.29 元，穩居電信獲利王，中華電以單月每股純益 0.46 元及今年來每股純益 2.01 居次；遠傳 (4904-TW)5 月每股純益 0.3 元，今年來每股純益 1.32 元；從三雄 5 月自結營收及獲利雙成長來看，499 元吃到飽挹注不少，但法人認為，未來的持續性影響仍需觀察。

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