永大刻意阻礙股東報到等作為 投保中心表示異議

永大 (1507) 上午召開股東會，在公司派運作下，股東會場已經被公司派人馬佔滿，也有外資股東無法進場投票，市場派痛罵公司治理不及格、作票。投保中心指出，針對公司刻意阻礙股東報到、召集程序及決議方法表示異議。截至目前為止，永大股東會仍在報告事項進行投票中。永大今年股東會全面改選董監事，總計選出 6 席董事、3 席獨董，由於公司派與市場派交火激烈，投保中心也特別指派兩名人力監控，投保中心針對公司刻意阻礙股東報到、召集程序及決議方法表示異議。



小股東呼籲主席，主管機關都在看這次股東會，經營圖隊若放任違法情形發生，恐將觸法，經營者將遭受無故訴訟纏身，盼股東會能依法、依規定辦理處理。



小股東指出，永大 2015 年後大陸業績節節敗退，小股東用真金白銀換來這樣成績，且公司董監事還有領董監酬勞，股東會現場一堆「真員工、假股東」，重要外資、主管機關會前還無法進場，進來又沒位置，全部都得「罰站」，盼公司能夠改進。



永大股東會開始進行，市場派和公司派出席股東雙方針對出席股數、報到程序、股務自辦、投票程序、公司治理等數度爆發激烈言語交戰。



股東會現場內，市場派也搭起五把雨傘，不僅防止公司派作票也努力進行配票。