嘉澤6月營收有望維持高檔 Q2獲利看俏

嘉澤 (3533)5 月營收年增近五成達 10.96 億元，創下歷史新高紀錄，法人預估，6 月營收將持續維持高檔水準，而第二季在台幣回貶及子公司嘉基訂單成長下，獲利有望較第一季成長三成以上。下半年進入產業旺季，法人指出，嘉澤主要產品 CPU Socket 與背板(ILM) 仍為寡占市場，隨下半年 Purley 平台在 Data Center 的強勁成長下，將逐步提升在企業客戶的滲透率，為今年主要成長動能。此外，Purley 平台在 CPU 的規格與用量也較上一代提升，因此產品報價與毛利率也將高於舊平台產品水準，有望帶動今年 Server 營收占比較去年成長。



而在嘉基部分，法人則指出，嘉基第三季將導入兩家 NB 大廠，隨下半年進入旺季，嘉基占嘉澤的營收比重會繼續提高，且因嘉基營收規模擴大後，整體營益率將優於嘉澤，有助提升嘉澤的獲利表現。