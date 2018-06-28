高鐵強打旅行加值服務衝旅運量 免費閱讀服務上線

台灣高鐵 (2633-TW) 近來積極提升旅運外的周邊價值服務，今 (28) 日再次宣布，自 7 月 1 日起於全線 12 個高鐵車站和高鐵車廂，提供 Hami 書城定點隨身讀服務，而近日也開通高鐵交通聯票 ibon 線上購買，積極搶食國旅版圖，也顯示高鐵正全力拚創新以拉升離峰旅運量。

高鐵說明，旅客只要掃描站內上網台貼紙、燈箱廣告和 TLife 台灣高鐵車上刊物的「定點隨身讀」QRcode，並連結下載「Hami 書城」APP 後，即可免註冊、免登入即可利用乘車時間在 3 小時內閱讀並下載書籍。

高鐵提供的閱讀內容包括蘋果、自由、中時、聯合等 8 家主要報紙、主題橫跨商業、管理、旅遊和時尚等各領域近 6000 本熱門電子雜誌與電子書。

另一方面，高鐵日前已宣布旅客購買高鐵交通聯票可連上 ibon 售票系統網站，訂單成立後 2 個小時內到 7-ELEVEN 門市 ibon 機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票和交通套票，希望藉由更方便的銷售系統推動聯票銷售，進一步搶進國旅的交通版圖。

高鐵去年首度突破 6000 萬人次，全年獲利年增 28.70% 達到 53.4 億元，每股純益 (EPS)0.95 元，刷新歷史紀錄，今年第 1 季稅後純益近 24 億元，EPS 為 0.43 元，獲利表現持續暢旺，隨著多元服務不斷推陳出新，運載量持續拉升可期。

高鐵表示，為了提高離峰載客已透過許多行銷方式調整，現階段離峰時間乘載率低於 45% 的車次占比只有 11%，比起 6 年前的 43% 大幅降低，顯然推動指定車次的優惠方案和促銷已成功填補離峰時段並移轉尖峰需求。

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