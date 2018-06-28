致茂報喜 電動車無線充電器測試方案獲中國汽車技術研究中心採用

檢測設備廠致茂 (2360) 報喜！推出的電動車無線充電器測試解決方案，獲中國大陸汽車技術研究中心等指標實驗室採用，這也是致茂深耕電動車無線充電市場的新一大斬獲。事實上，致茂的電動車無線充電器測試方案不單獲得中國汽車技術研究中心所採用，先前也已經受到中國電力科學研究院，以及國網電力科學研究院實驗驗證中心等實驗室青睞並採用。



而致茂也透露，除了數個中國大陸實驗室外，自家的電動車無線充電器解決方案也獲得韓系國際大廠採用。致茂表示，自家的電動車充電器測試方案，除可對無線充電器進行輸入端電源效應測試外，還可進行輸出端穩定度精準度量測及限電壓、限電流保護測試，與 6 軸向錯位角度模擬與效率量測。



受惠於量測設備需求日甚，致茂今年前 5 月營收 68.75 億元，年增 49.71%，展望今年全年，預期電動車相關量測系統產品會是公司今年營運成長的主要動能，今年業績與獲利將明顯優於去年。