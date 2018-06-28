旺季、電競與新款繪圖晶片三大動能加持 晶焱Q3營收將創新高

靜電保護元件 ESD 供應商晶焱 (6411) 受惠於華碩 (2357)、微星(2377)、技嘉(2376) 等系統廠訂單加持，不單今年第二季營收可創單季歷史次高，展望第三季，隨消費性電子旺季到來，新款繪圖卡推出，加上電競 PC 換機需求湧出，業界傳出，晶焱第三季營收將創單季歷史新高。受惠於各項電子產品在靜電保護元件用量增加，加上國際 IDM 廠產能供給吃緊，轉單效益顯現，晶焱今年前五月業績表現明顯優於去年同期，而晶焱 5 月合併營收達 2.48 億元，法人圈預期，晶焱第二季營收將創單季歷史次高。



展望下半年，晶焱營運將具可觀成長力道，原因除了旺季到來外，還包括，其一繪圖卡大廠均陸續推出新款繪圖晶片，包括 NVIDIA 將推出 12 奈米 Turing 架構的新款 GPU，超微則會推出 7 奈米 Vega 架構新款 GPU，均將導致搭載 ESD 元件需求數量大增。



第二，亞運公布電競納入示範項目之後，電競 PC 下半年旺季效應可期，尤其後續可望迎來電競玩家的換機需求，而電競 PC 多採用 USB 3.1 Gen2、PCIe Gen3 等高速傳輸介面，當中又包含多個接口及連接阜，ESD 用量相較以往數倍成長。



因此綜合上述原因，業界預期晶焱第三季營收有望挑戰單季歷史新高，屆時獲利成長動能也甚為可期，今年獲利表現會更優於去年。