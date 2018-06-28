〈下半年投資展望〉董成康：台股調整年 瑞銀維持目標指數11200點

瑞銀今 (28) 日舉行台灣企業論壇，針對下半年展望，瑞銀證券台灣區總經理董成康表示，今 (2018) 年是台股的調整年，且在國際因素干擾下，市場將持續波動，資金效益也沒那麼明顯，估計下半年將會很辛苦，須等待新的產品效應出現，瑞銀也維持台股目標指數 11200 點。

董成康表示，整體面來看，隨著智慧型手機及個人電腦市場日趨成熟，今年將會是台灣的調整年，成長動能將不如去年，且在美中貿易戰、美國聯準會持續升息變數下，市場波動可能加劇，不過新的趨勢，像是 5G 和電動車，可望推動下一個產品週期。

資金面部分，董成康說，資金流動充裕正向支撐市場，不過日前美國聯準會升息，流動狀況可能趨於緩和，加上地緣政治事件持續，引起市場波動，從市場行情觀察，在基本面與資金流動的推拉當中，預計市場波動將持續上升。

至於產業面，董成康認為，目前可期待新產品週期的出現，如 5G 及電動車，可推動下一個產品週期，而針對市場關注的晶圓科技產業，他說，在比特幣挖礦需求下滑，以及高端 iPhone 賣不動情況下，低價版 LCD iPhone 和中低階手機可望成長，並帶動相關供應鏈廠商表現。

美中貿易戰持續延燒，董成康表示，目前看來台灣影響不大，但若持續擴大，可能會因關稅提高，終端價格上升，是否進一步影響到一般消費型電子、紡織等產業，投資人可能要多加留意。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/