[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/27 107/06/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.46640 10.46560 0.00080 0.00764 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92210 9.93530 -0.01320 -0.13286 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92210 9.93530 -0.01320 -0.13286 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.91170 9.92390 -0.01220 -0.12294 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.91170 9.92390 -0.01220 -0.12294 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.24630 9.25970 -0.01340 -0.14471 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48940 9.50060 -0.01120 -0.11789 中國信託台灣活力基金 16.59000 16.54000 0.05000 0.30230 中國信託台灣優勢基金 18.73000 18.76000 -0.03000 -0.15991 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.78190 9.79230 -0.01040 -0.10621 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23020 9.24000 -0.00980 -0.10606 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17540 10.18570 -0.01030 -0.10112 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.59830 9.60790 -0.00960 -0.09992 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16740 10.14140 0.02600 0.25637 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.89970 8.87690 0.02280 0.25685 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31040 11.31960 -0.00920 -0.08127 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.23880 10.24710 -0.00830 -0.08100 中國信託智能運動基金-台幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 中國信託智能運動基金-美元 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97840 10.97820 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40500 9.40820 -0.00320 -0.03401 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13150 9.13470 -0.00320 -0.03503 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55650 9.55830 -0.00180 -0.01883 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27340 9.27520 -0.00180 -0.01941 中國信託精穩基金 18.96870 18.95050 0.01820 0.09604 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.92000 68.06000 -0.14000 -0.20570 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.83180 37.76580 0.06600 0.17476 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.55000 19.78000 -0.23000 -1.16279 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34660 11.34550 0.00110 0.00970 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.77480 10.83700 -0.06220 -0.57396 元大上證50基金 28.39000 29.14000 -0.75000 -2.57378 元大大中華TMT基金-人民幣 12.33000 12.20000 0.13000 1.06557 元大大中華TMT基金-新台幣 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 元大大中華價值指數基金-美元 12.75300 12.82100 -0.06800 -0.53038 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.97800 17.06300 -0.08500 -0.49815 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.94400 10.95600 -0.01200 -0.10953 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.85000 10.92500 -0.07500 -0.68650 元大中國平衡基金-人民幣 3.09000 3.08000 0.01000 0.32468 元大中國平衡基金-新台幣 14.23000 14.29000 -0.06000 -0.41987 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.98240 47.03570 -0.05330 -0.11332 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35930 10.36770 -0.00840 -0.08102 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62070 9.62850 -0.00780 -0.08101 元大中國機會債券基金-新台幣 9.82350 9.88910 -0.06560 -0.66336 元大巴西指數基金 5.14300 5.14500 -0.00200 -0.03887 元大巴菲特基金 30.20000 30.18000 0.02000 0.06627 元大日經225基金 28.04000 28.13000 -0.09000 -0.31994 元大台商收成基金 23.72000 23.74000 -0.02000 -0.08425 元大台灣50單日反向1倍基金 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 元大台灣50單日正向2倍基金 35.81000 36.05000 -0.24000 -0.66574 元大台灣中型100基金 33.12000 33.20000 -0.08000 -0.24096 元大台灣加權股價指數基金 24.76400 24.86100 -0.09700 -0.39017 元大台灣卓越50基金 80.16000 80.51000 -0.35000 -0.43473 元大台灣金融基金 17.43000 17.48000 -0.05000 -0.28604 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.65000 30.71000 -0.06000 -0.19538 元大台灣高股息基金 25.48000 25.50000 -0.02000 -0.07843 元大台灣電子科技基金 35.19000 35.38000 -0.19000 -0.53703 元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大全球ETF穩健組合基金 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 元大全球不動產證券化基金-美元 13.12500 13.10100 0.02400 0.18319 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.82000 6.88000 -0.06000 -0.87209 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.70000 0.04000 0.59701 元大全球股票入息基金-美元配息 9.56800 9.57000 -0.00200 -0.02090 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.59000 13.66000 -0.07000 -0.51245 元大全球農業商機基金 17.00000 16.94000 0.06000 0.35419 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大印尼指數基金 8.32400 8.46000 -0.13600 -1.60757 元大印度指數基金 9.69900 9.72100 -0.02200 -0.22631 元大印度基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 元大多多基金 21.95000 21.91000 0.04000 0.18257 元大多福基金 59.39000 59.31000 0.08000 0.13488 元大亞太成長基金 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55260 8.57510 -0.02250 -0.26239 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08270 7.10130 -0.01860 -0.26192 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.64500 9.64500 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01900 9.98700 0.03200 0.32042 元大卓越基金 51.59000 51.61000 -0.02000 -0.03875 元大店頭基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 元大泛歐成長基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 元大美元貨幣市場基金-美元 10.23490 10.23440 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.45400 9.44050 0.01350 0.14300 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.28830 31.25000 0.03830 0.12256 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.83800 37.80600 0.03200 0.08464 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.06350 19.05590 0.00760 0.03988 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.30470 19.31690 -0.01220 -0.06316 元大美國政府7至10年期債券基金 38.29300 38.25420 0.03880 0.10143 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.48400 20.47640 0.00760 0.03712 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.99860 18.00330 -0.00470 -0.02611 元大高科技基金 21.22000 21.20000 0.02000 0.09434 元大得利貨幣市場基金 16.24180 16.24160 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97380 11.97370 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531 元大華夏中小基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 元大新中國基金-美元 9.99600 9.98900 0.00700 0.07008 元大新中國基金-新台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 元大新主流基金 30.83000 30.72000 0.11000 0.35807 元大新東協平衡基金-美元 9.40400 9.44600 -0.04200 -0.44463 元大新東協平衡基金-新台幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.18870 10.24160 -0.05290 -0.51652 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.87150 9.98380 -0.11230 -1.12482 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35820 10.47300 -0.11480 -1.09615 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.10940 9.21040 -0.10100 -1.09659 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77010 9.77700 -0.00690 -0.07057 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43310 9.43980 -0.00670 -0.07098 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.78630 9.79040 -0.00410 -0.04188 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45130 9.45530 -0.00400 -0.04230 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52560 9.53460 -0.00900 -0.09439 元大新興亞洲基金 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.25110 9.30660 -0.05550 -0.59635 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.13510 9.18990 -0.05480 -0.59631 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.37500 9.42850 -0.05350 -0.56743 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.25520 9.30800 -0.05280 -0.56725 元大萬泰貨幣市場基金 15.09110 15.09090 0.00020 0.00133 元大經貿基金 42.38000 42.23000 0.15000 0.35520 元大實質多重資產基金-人民幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 元大實質多重資產基金-美元 9.50500 9.51000 -0.00500 -0.05258 元大實質多重資產基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 15.98000 15.49000 0.49000 3.16333 元大滬深300單日正向2倍基金 13.31000 14.25000 -0.94000 -6.59649 元大摩臺基金 37.37000 37.55000 -0.18000 -0.47936 元大標普500基金 24.90000 24.81000 0.09000 0.36276 元大標普500單日反向1倍基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 元大標普500單日正向2倍基金 31.85000 31.69000 0.16000 0.50489 元大標智滬深300基金 16.77000 17.22000 -0.45000 -2.61324 元大歐洲50基金 24.21000 24.19000 0.02000 0.08268 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53120 9.55020 -0.01900 -0.19895 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16010 10.15980 0.00030 0.00295 元大績效基金 63.63000 63.38000 0.25000 0.39445 元大韓國KOSPI200基金 22.63000 22.70000 -0.07000 -0.30837 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.81000 15.79000 0.02000 0.12666 日盛上選基金 36.11000 35.87000 0.24000 0.66908 日盛小而美基金 19.55000 19.39000 0.16000 0.82517 日盛中國內需動力基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61720 11.60720 0.01000 0.08615 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82220 9.81380 0.00840 0.08559 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.76210 11.77940 -0.01730 -0.14687 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.93880 9.95330 -0.01450 -0.14568 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66230 10.67770 -0.01540 -0.14423 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.99370 9.00660 -0.01290 -0.14323 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.71000 11.84000 -0.13000 -1.09797 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.93000 12.05000 -0.12000 -0.99585 日盛日盛基金 15.02000 14.92000 0.10000 0.67024 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 日盛全球抗暖化基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02740 10.04340 -0.01600 -0.15931 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49270 9.50790 -0.01520 -0.15987 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84100 9.85690 -0.01590 -0.16131 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31860 9.33370 -0.01510 -0.16178 日盛全球新興債券基金A 10.62190 10.63480 -0.01290 -0.12130 日盛全球新興債券基金B 8.30580 8.31590 -0.01010 -0.12145 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39740 2.39890 -0.00150 -0.06253 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68110 1.68210 -0.00100 -0.05945 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36830 0.36920 -0.00090 -0.24377 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25910 0.25970 -0.00060 -0.23104 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.20390 12.23540 -0.03150 -0.25745 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.44400 8.46580 -0.02180 -0.25751 日盛亞洲機會基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476 日盛首選基金 18.38000 18.29000 0.09000 0.49207 日盛高科技基金 19.46000 19.32000 0.14000 0.72464 日盛貨幣市場基金 14.75880 14.75860 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 43.94000 43.64000 0.30000 0.68744 日盛精選五虎基金 39.37000 38.97000 0.40000 1.02643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47490 13.47470 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 35.88000 35.85000 0.03000 0.08368 台新MSCI中國基金 21.69000 21.82000 -0.13000 -0.59578 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.60000 18.53000 0.07000 0.37777 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.83000 20.99000 -0.16000 -0.76227 台新大眾貨幣市場基金 14.15120 14.15100 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.05850 10.01710 0.04140 0.41329 台新中美貨幣市場基金-美元 10.66850 10.69010 -0.02160 -0.20206 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09380 10.11120 -0.01740 -0.17209 台新中國通基金 48.27000 48.28000 -0.01000 -0.02071 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54040 0.54630 -0.00590 -1.07999 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.41100 16.58600 -0.17500 -1.05511 台新中國精選中小基金-美元 0.40260 0.40080 0.00180 0.44910 台新中國精選中小基金-新台幣 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 台新主流基金 24.64000 24.60000 0.04000 0.16260 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.85000 19.79000 0.06000 0.30318 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65640 0.65460 0.00180 0.27498 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.92000 14.88000 0.04000 0.26882 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49280 0.49150 0.00130 0.26450 台新台灣中小基金 37.76000 37.86000 -0.10000 -0.26413 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69460 9.61920 0.07540 0.78385 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39550 9.37500 0.02050 0.21867 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45800 10.43520 0.02280 0.21849 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.41570 10.45310 -0.03740 -0.35779 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.16570 11.20590 -0.04020 -0.35874 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 台新印度基金 15.63000 15.69000 -0.06000 -0.38241 台新亞美短期債券基金 10.95440 10.96060 -0.00620 -0.05657 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56240 8.57710 -0.01470 -0.17139 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28750 0.28810 -0.00060 -0.20826 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.78010 11.80040 -0.02030 -0.17203 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39000 0.39080 -0.00080 -0.20471 台新真吉利貨幣市場基金 11.08350 11.08340 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.82500 29.78040 0.04460 0.14976 台新智慧生活基金-美元 10.33440 10.31970 0.01470 0.14245 台新智慧生活基金-新台幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.66040 8.68570 -0.02530 -0.29128 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.72990 8.75270 -0.02280 -0.26049 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.21740 9.24420 -0.02680 -0.28991 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29960 9.32390 -0.02430 -0.26062 台新新興市場債券基金(A類型) 10.56190 10.56050 0.00140 0.01326 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34240 0.34240 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.94890 7.94780 0.00110 0.01384 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27140 0.27150 -0.00010 -0.03683 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.04000 6.08000 -0.04000 -0.65789 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.45000 20.45000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68200 10.64900 0.03300 0.30989 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.06000 24.15000 -0.09000 -0.37267 未來資產全球大消費基金 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.73780 11.75860 -0.02080 -0.17689 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55110 9.56790 -0.01680 -0.17559 未來資產亞洲新富基金 22.04000 22.08000 -0.04000 -0.18116 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55750 12.55740 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738 未來資產新興市場債券基金A 8.64770 8.65890 -0.01120 -0.12935 未來資產新興市場債券基金B 6.64080 6.64950 -0.00870 -0.13084 未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.04660 11.04560 0.00100 0.00905 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.16990 10.19740 -0.02750 -0.26968 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32200 9.32070 0.00130 0.01395 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52350 10.52210 0.00140 0.01331 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.23590 8.25940 -0.02350 -0.28452 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.35560 9.38230 -0.02670 -0.28458 永豐中小基金 56.50000 56.19000 0.31000 0.55170 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75090 1.75000 0.00090 0.05143 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29340 2.29230 0.00110 0.04799 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23560 8.25450 -0.01890 -0.22897 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.46600 10.49010 -0.02410 -0.22974 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.90000 4.85000 0.05000 1.03093 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.72000 22.56000 0.16000 0.70922 永豐主流品牌基金 17.74000 17.67000 0.07000 0.39615 永豐永豐基金 36.54000 36.68000 -0.14000 -0.38168 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.94220 9.93560 0.00660 0.06643 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.94200 9.93550 0.00650 0.06542 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.93090 9.92520 0.00570 0.05743 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.93080 9.92510 0.00570 0.05743 永豐亞洲民生消費基金 12.31000 12.42000 -0.11000 -0.88567 永豐南非幣2021保本基金 12.78650 12.77940 0.00710 0.05556 永豐高科技基金 28.11000 28.06000 0.05000 0.17819 永豐貨幣市場基金 13.87280 13.87270 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04340 2.03750 0.00590 0.28957 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40910 2.40210 0.00700 0.29141 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78020 7.77930 0.00090 0.01157 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35860 10.35740 0.00120 0.01159 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.14050 7.15050 -0.01000 -0.13985 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89780 10.91300 -0.01520 -0.13928 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.58000 9.71000 -0.13000 -1.33883 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.91000 8.05000 -0.14000 -1.73913 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.04000 18.34000 -0.30000 -1.63577 永豐臺灣加權ETF基金 53.69000 53.90000 -0.21000 -0.38961 永豐領航科技基金 44.06000 44.18000 -0.12000 -0.27162 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 永豐趨勢平衡基金 51.13000 51.47000 -0.34000 -0.66058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.50840 11.50730 0.00110 0.00956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55310 9.55980 -0.00670 -0.07009 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.67700 9.68380 -0.00680 -0.07022 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52270 9.52580 -0.00310 -0.03254 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60720 9.61040 -0.00320 -0.03330 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57580 9.58150 -0.00570 -0.05949 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83050 9.83630 -0.00580 -0.05897 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51250 9.51550 -0.00300 -0.03153 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68040 9.68350 -0.00310 -0.03201 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.37000 10.47000 -0.10000 -0.95511 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.13000 11.24000 -0.11000 -0.97865 兆豐國際中小基金 16.57000 16.60000 -0.03000 -0.18072 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.73000 14.81000 -0.08000 -0.54018 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.09000 20.29000 -0.20000 -0.98571 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.07000 20.27000 -0.20000 -0.98668 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.69000 12.63000 0.06000 0.47506 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.69000 12.63000 0.06000 0.47506 兆豐國際生命科學基金 15.57000 15.57000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26320 10.26180 0.00140 0.01364 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.55500 10.55500 0.00000 0.00000 兆豐國際全球高股息基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 兆豐國際全球基金 32.13000 32.16000 -0.03000 -0.09328 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23910 10.23840 0.00070 0.00684 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.88990 9.87560 0.01430 0.14480 兆豐國際國民基金 22.88000 22.89000 -0.01000 -0.04369 兆豐國際第一基金 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85900 9.87630 -0.01730 -0.17517 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87170 7.88550 -0.01380 -0.17500 兆豐國際萬全基金 21.07000 21.13000 -0.06000 -0.28396 兆豐國際電子基金 26.71000 26.75000 -0.04000 -0.14953 兆豐國際綠鑽基金 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.68000 21.80000 -0.12000 -0.55046 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533 兆豐國際豐台灣基金 32.56000 32.65000 -0.09000 -0.27565 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49340 12.49320 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.29000 11.36000 -0.07000 -0.61620 合庫全球高收益債券基金A類型 11.03640 11.05580 -0.01940 -0.17547 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.88230 11.90630 -0.02400 -0.20157 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66620 10.68430 -0.01810 -0.16941 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43640 11.45620 -0.01980 -0.17283 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14510 8.15940 -0.01430 -0.17526 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50890 9.52620 -0.01730 -0.18160 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02960 9.04500 -0.01540 -0.17026 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.00480 9.02060 -0.01580 -0.17515 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32630 9.34220 -0.01590 -0.17020 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 合庫貨幣市場基金 10.12240 10.12230 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.46380 9.47660 -0.01280 -0.13507 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.71980 9.73630 -0.01650 -0.16947 合庫新興多重收益基金A類型 10.00560 10.02250 -0.01690 -0.16862 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.44800 11.46730 -0.01930 -0.16830 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.33450 13.35550 -0.02100 -0.15724 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91070 8.92320 -0.01250 -0.14008 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53340 9.54950 -0.01610 -0.16860 合庫新興多重收益基金B類型 7.93330 7.94670 -0.01340 -0.16862 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.87060 8.88510 -0.01450 -0.16319 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09060 10.10680 -0.01620 -0.16029 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94150 10.94050 0.00100 0.00914 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.34510 10.36910 -0.02400 -0.23146 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05210 10.07240 -0.02030 -0.20154 安聯中國東協基金 15.43000 15.49000 -0.06000 -0.38735 安聯中國策略基金 15.07000 15.22000 -0.15000 -0.98555 安聯中華新思路基金-人民幣 14.45000 14.53000 -0.08000 -0.55058 安聯中華新思路基金-美元 14.10000 14.21000 -0.11000 -0.77410 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.05000 13.15000 -0.10000 -0.76046 安聯台灣大壩基金 28.10000 28.13000 -0.03000 -0.10665 安聯台灣科技基金 47.61000 47.67000 -0.06000 -0.12587 安聯台灣貨幣市場基金 12.48230 12.48210 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.26000 31.32000 -0.06000 -0.19157 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07430 10.08620 -0.01190 -0.11798 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00310 15.02160 -0.01850 -0.12316 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65650 9.66840 -0.01190 -0.12308 安聯四季成長組合基金-美元 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.10320 12.11040 -0.00720 -0.05945 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08720 10.10160 -0.01440 -0.14255 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20100 12.21910 -0.01810 -0.14813 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55380 9.56650 -0.01270 -0.13275 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38740 9.40090 -0.01350 -0.14360 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07880 9.09230 -0.01350 -0.14848 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89720 11.91070 -0.01350 -0.11334 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89790 10.91390 -0.01600 -0.14660 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57200 10.58780 -0.01580 -0.14923 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.98210 8.99400 -0.01190 -0.13231 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.76450 8.77730 -0.01280 -0.14583 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.47680 8.48940 -0.01260 -0.14842 安聯全球人口趨勢基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.27000 35.38000 -0.11000 -0.31091 安聯全球油礦金趨勢基金 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 安聯全球計量平衡基金 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03960 12.04120 -0.00160 -0.01329 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.47550 10.47690 -0.00140 -0.01336 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.74000 -0.08000 -0.45096 安聯全球農金趨勢基金 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯全球綠能趨勢基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 24.03000 24.18000 -0.15000 -0.62035 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98600 9.99170 -0.00570 -0.05705 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79000 9.79570 -0.00570 -0.05819 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.68670 82.81360 -0.12690 -0.15324 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.42890 12.46020 -0.03130 -0.25120 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.34380 65.43420 -0.09040 -0.13815 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.74110 9.76560 -0.02450 -0.25088 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54290 2.54070 0.00220 0.08659 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55850 10.58010 -0.02160 -0.20416 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14180 2.13820 0.00360 0.16837 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81210 8.82980 -0.01770 -0.20046 宏利台灣動力基金 33.26000 33.02000 0.24000 0.72683 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.23650 10.24440 -0.00790 -0.07712 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90420 9.90760 -0.00340 -0.03432 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12490 8.13110 -0.00620 -0.07625 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.02840 8.03220 -0.00380 -0.04731 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 宏利全球債券組合基金 12.95540 12.96730 -0.01190 -0.09177 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77340 2.77520 -0.00180 -0.06486 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70440 11.71290 -0.00850 -0.07257 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71950 8.72580 -0.00630 -0.07220 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34410 2.33680 0.00730 0.31239 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84690 10.85050 -0.00360 -0.03318 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.03660 4.08580 -0.04920 -1.20417 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65270 0.66080 -0.00810 -1.22579 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.84000 19.07000 -0.23000 -1.20608 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69510 11.70270 -0.00760 -0.06494 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40790 10.41580 -0.00790 -0.07585 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09310 10.10030 -0.00720 -0.07129 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.00160 9.01480 -0.01320 -0.14643 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58310 8.58970 -0.00660 -0.07684 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48050 8.48610 -0.00560 -0.06599 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.55690 8.56600 -0.00910 -0.10623 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71700 2.72000 -0.00300 -0.11029 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39580 0.39630 -0.00050 -0.12617 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00160 12.01710 -0.01550 -0.12898 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90080 0.90260 -0.00180 -0.19942 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37190 7.38150 -0.00960 -0.13005 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04080 2.04410 -0.00330 -0.16144 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29370 0.29410 -0.00040 -0.13601 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.05440 9.06620 -0.01180 -0.13015 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33010 0.33060 -0.00050 -0.15124 宏利萬利貨幣市場基金 13.63430 13.63420 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.78000 2.79000 -0.01000 -0.35842 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962 宏利臺灣股息收益基金 28.57000 28.71000 -0.14000 -0.48763 宏利澳幣保本基金 12.00540 12.00440 0.00100 0.00833 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87010 9.83840 0.03170 0.32221 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56120 9.58950 -0.02830 -0.29511 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.86080 8.88450 -0.02370 -0.26676 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.42930 10.45720 -0.02790 -0.26680 貝萊德亞美利加收益基金 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92830 12.92830 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.08000 26.19000 -0.11000 -0.42001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20010 11.20320 -0.00310 -0.02767 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09790 10.13730 -0.03940 -0.38866 保德信大中華基金 30.18000 30.49000 -0.31000 -1.01673 保德信中小型股基金 49.83000 49.73000 0.10000 0.20109 保德信中國中小基金-人民幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 保德信中國中小基金-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 保德信中國中小基金-新臺幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.50990 9.57790 -0.06800 -0.70997 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.53260 9.59780 -0.06520 -0.67932 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.61760 9.68380 -0.06620 -0.68362 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.33010 10.40120 -0.07110 -0.68357 保德信中國品牌基金-人民幣 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162 保德信中國品牌基金-美元 9.47000 9.62000 -0.15000 -1.55925 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.29000 10.45000 -0.16000 -1.53110 保德信台商全方位基金 38.12000 38.13000 -0.01000 -0.02623 保德信全球中小基金 30.07000 29.99000 0.08000 0.26676 保德信全球消費商機基金 18.04000 17.98000 0.06000 0.33370 保德信全球基礎建設基金 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 保德信全球資源基金 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 保德信全球醫療生化基金-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.06000 32.11000 -0.05000 -0.15571 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74640 9.76350 -0.01710 -0.17514 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.48640 10.50480 -0.01840 -0.17516 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12250 9.13590 -0.01340 -0.14667 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80240 9.81670 -0.01430 -0.14567 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22520 8.23770 -0.01250 -0.15174 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75720 10.77350 -0.01630 -0.15130 保德信亞太基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.48860 8.49960 -0.01100 -0.12942 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15480 11.16930 -0.01450 -0.12982 保德信店頭市場基金 36.02000 35.88000 0.14000 0.39019 保德信拉丁美洲基金 6.37000 6.32000 0.05000 0.79114 保德信金平衡基金 29.55000 29.57000 -0.02000 -0.06764 保德信金滿意基金 43.31000 43.34000 -0.03000 -0.06922 保德信科技島基金 27.02000 26.99000 0.03000 0.11115 保德信高成長基金 95.51000 95.57000 -0.06000 -0.06278 保德信第一基金 27.56000 27.53000 0.03000 0.10897 保德信貨幣市場基金 15.75670 15.75650 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.48620 10.47490 0.01130 0.10788 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51360 10.49960 0.01400 0.13334 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76300 10.75470 0.00830 0.07718 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.10340 10.09260 0.01080 0.10701 保德信新世紀基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00590 8.00590 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70190 10.70180 0.00010 0.00093 保德信新興趨勢組合基金 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 保德信瑞騰基金 15.53690 15.53680 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76800 9.77430 -0.00630 -0.06445 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.91910 9.92560 -0.00650 -0.06549 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68330 9.68950 -0.00620 -0.06399 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74690 9.75260 -0.00570 -0.05845 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78160 9.77650 0.00510 0.05217 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78000 9.77670 0.00330 0.03375 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71040 9.72940 -0.01900 -0.19528 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71190 9.73100 -0.01910 -0.19628 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.88620 9.90160 -0.01540 -0.15553 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98180 9.98560 -0.00380 -0.03805 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98160 9.98430 -0.00270 -0.02704 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94440 9.95690 -0.01250 -0.12554 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.94440 9.95690 -0.01250 -0.12554 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55830 9.56690 -0.00860 -0.08989 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.47530 9.48700 -0.01170 -0.12333 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95570 1.95580 -0.00010 -0.00511 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63680 2.63670 0.00010 0.00379 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30170 0.30240 -0.00070 -0.23148 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44180 0.44290 -0.00110 -0.24836 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.60120 8.62180 -0.02060 -0.23893 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80150 11.82870 -0.02720 -0.22995 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54240 9.54470 -0.00230 -0.02410 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58360 11.58640 -0.00280 -0.02417 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.87340 8.89660 -0.02320 -0.26077 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.79690 10.82510 -0.02820 -0.26051 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06260 10.07130 -0.00870 -0.08638 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93310 9.94100 -0.00790 -0.07947 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11810 10.12180 -0.00370 -0.03655 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59840 10.60190 -0.00350 -0.03301 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00290 10.00710 -0.00420 -0.04197 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83040 9.83820 -0.00780 -0.07928 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05840 10.06640 -0.00800 -0.07947 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77340 9.78150 -0.00810 -0.08281 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92710 9.93410 -0.00700 -0.07046 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35630 10.33470 0.02160 0.20900 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.28310 6.29240 -0.00930 -0.14780 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.65670 10.67250 -0.01580 -0.14804 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64360 11.64350 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.13000 20.15000 -0.02000 -0.09926 施羅德樂活中小基金-I類型 4579.260004585.17000 -5.91000 -0.12889 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45190 10.50310 -0.05120 -0.48748 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.53440 11.59400 -0.05960 -0.51406 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.78570 10.84050 -0.05480 -0.50551 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.34990 9.39570 -0.04580 -0.48746 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.85190 9.90280 -0.05090 -0.51400 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.65120 9.70020 -0.04900 -0.50514 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.71270 10.76520 -0.05250 -0.48768 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.34340 11.40200 -0.05860 -0.51394 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.28630 11.34360 -0.05730 -0.50513 柏瑞五國金勢力建設基金 6.33000 6.34000 -0.01000 -0.15773 柏瑞巨人基金 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64660 13.64640 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.05000 16.07000 -0.02000 -0.12446 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37890 13.39600 -0.01710 -0.12765 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78770 11.80410 -0.01640 -0.13893 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.40750 12.42460 -0.01710 -0.13763 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.98120 8.99260 -0.01140 -0.12677 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81350 6.82220 -0.00870 -0.12752 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85040 8.86270 -0.01230 -0.13878 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50300 8.51110 -0.00810 -0.09517 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83820 10.85310 -0.01490 -0.13729 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38340 8.39210 -0.00870 -0.10367 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96250 11.97920 -0.01670 -0.13941 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.59040 11.60520 -0.01480 -0.12753 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.62620 11.63730 -0.01110 -0.09538 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29470 11.31030 -0.01560 -0.13793 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02890 9.04040 -0.01150 -0.12721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88820 9.90200 -0.01380 -0.13937 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71950 9.72870 -0.00920 -0.09457 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64010 9.65340 -0.01330 -0.13778 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.48270 9.49270 -0.01000 -0.10534 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.17190 10.17170 0.00020 0.00197 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.04530 10.04510 0.00020 0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95270 9.95350 -0.00080 -0.00804 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03480 10.03460 0.00020 0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02780 10.02760 0.00020 0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86380 9.86360 0.00020 0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.81050 9.81130 -0.00080 -0.00815 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.89300 9.89280 0.00020 0.00202 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.15240 10.15220 0.00020 0.00197 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.04530 10.04510 0.00020 0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95270 9.95350 -0.00080 -0.00804 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03490 10.03470 0.00020 0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02790 10.02780 0.00010 0.00100 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86380 9.86360 0.00020 0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.81060 9.81140 -0.00080 -0.00815 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.89300 9.89280 0.00020 0.00202 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.55920 10.58010 -0.02090 -0.19754 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.73380 11.75730 -0.02350 -0.19988 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.17540 11.19800 -0.02260 -0.20182 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06380 9.08170 -0.01790 -0.19710 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78450 9.80410 -0.01960 -0.19992 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64540 9.66490 -0.01950 -0.20176 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27510 10.29540 -0.02030 -0.19718 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.92550 10.94730 -0.02180 -0.19914 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79670 10.81850 -0.02180 -0.20151 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06400 9.08190 -0.01790 -0.19710 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78490 9.80450 -0.01960 -0.19991 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64570 9.66530 -0.01960 -0.20279 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.04000 14.08000 -0.04000 -0.28409 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.30000 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01130 11.02070 -0.00940 -0.08529 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92400 9.93310 -0.00910 -0.09161 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24190 10.25170 -0.00980 -0.09559 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50700 9.51570 -0.00870 -0.09143 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.32370 9.33230 -0.00860 -0.09215 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93860 9.94700 -0.00840 -0.08445 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47630 9.48540 -0.00910 -0.09594 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.10000 18.14000 -0.04000 -0.22051 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.84450 12.85800 -0.01350 -0.10499 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.72060 10.72650 -0.00590 -0.05500 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.53370 11.53470 -0.00100 -0.00867 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.14400 12.14290 0.00110 0.00906 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.14230 11.14700 -0.00470 -0.04216 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.82750 9.83290 -0.00540 -0.05492 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.29870 10.29960 -0.00090 -0.00874 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25540 10.25450 0.00090 0.00878 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23470 10.23900 -0.00430 -0.04200 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09760 10.09850 -0.00090 -0.00891 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17620 10.18040 -0.00420 -0.04126 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.85000 14.37000 0.48000 3.34029 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.59000 27.42000 -1.83000 -6.67396 國泰大中華基金 21.39000 21.58000 -0.19000 -0.88044 國泰小龍基金 15.98000 16.10000 -0.12000 -0.74534 國泰中小成長基金 46.48000 46.69000 -0.21000 -0.44978 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.25060 4.26090 -0.01030 -0.24173 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.64000 19.81000 -0.17000 -0.85815 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74510 0.75150 -0.00640 -0.85163 國泰中國內需增長基金美元級別 0.70550 0.71160 -0.00610 -0.85722 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10610 2.09800 0.00810 0.38608 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.58230 9.60240 -0.02010 -0.20932 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21930 8.23650 -0.01720 -0.20883 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31550 0.31630 -0.00080 -0.25292 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.44460 11.44350 0.00110 0.00961 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73490 1.74550 -0.01060 -0.60728 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.11560 10.16370 -0.04810 -0.47325 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33750 0.33920 -0.00170 -0.50118 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.54800 4.52490 0.02310 0.51051 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.01000 21.02000 -0.01000 -0.04757 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68500 0.68580 -0.00080 -0.11665 國泰中港台基金人民幣級別 3.32180 3.30940 0.01240 0.37469 國泰中港台基金台幣級別 15.35000 15.38000 -0.03000 -0.19506 國泰中港台基金美元級別 0.50660 0.50780 -0.00120 -0.23631 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.30000 27.37000 -0.07000 -0.25575 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.58000 35.79000 -0.21000 -0.58676 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.17500 10.18500 -0.01000 -0.09818 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.17500 10.18500 -0.01000 -0.09818 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.17500 10.18500 -0.01000 -0.09818 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33470 -0.00040 -0.11951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33430 0.33470 -0.00040 -0.11951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33430 0.33470 -0.00040 -0.11951 國泰台灣貨幣市場基金 12.40460 12.40450 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.55000 29.68000 -0.13000 -0.43801 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27360 2.26230 0.01130 0.49949 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34570 0.34610 -0.00040 -0.11557 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47000 0.46920 0.00080 0.17050 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46470 0.46620 -0.00150 -0.32175 國泰全球資源基金台幣級別 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265 國泰全球資源基金美元級別 0.18700 0.18590 0.00110 0.59172 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40690 0.40680 0.00010 0.02458 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36940 0.36940 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43050 0.43040 0.00010 0.02323 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49770 0.49610 0.00160 0.32252 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.53000 20.48000 0.05000 0.24414 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40320 2.40430 -0.00110 -0.04575 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.19180 11.26390 -0.07210 -0.64010 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14910 10.21460 -0.06550 -0.64124 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36640 0.36880 -0.00240 -0.65076 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33230 0.33450 -0.00220 -0.65770 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49490 0.49670 -0.00180 -0.36239 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39890 0.40160 -0.00270 -0.67231 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.54000 18.58000 -0.04000 -0.21529 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60960 0.61100 -0.00140 -0.22913 國泰科技生化基金 38.91000 39.26000 -0.35000 -0.89149 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.81000 25.76000 0.05000 0.19410 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.37470 39.37500 -0.00030 -0.00076 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48970 19.48150 0.00820 0.04209 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57070 19.58550 -0.01480 -0.07557 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.20980 39.13370 0.07610 0.19446 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.90960 39.78650 0.12310 0.30940 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.54910 42.45940 0.08970 0.21126 國泰紐幣2021保本基金 12.03650 12.03050 0.00600 0.04987 國泰紐幣八年期保本基金 12.31850 12.31320 0.00530 0.04304 國泰紐幣保本基金 12.33860 12.33790 0.00070 0.00567 國泰高科技基金 14.17000 14.27000 -0.10000 -0.70077 國泰國泰基金台幣I級別 24.99000 25.30000 -0.31000 -1.22530 國泰國泰基金台幣級別 24.99000 25.30000 -0.31000 -1.22530 國泰富時中國A50基金 18.62000 19.20000 -0.58000 -3.02083 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33650 -0.00030 -0.08915 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46390 0.46280 0.00110 0.23768 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36290 0.36230 0.00060 0.16561 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50070 0.49850 0.00220 0.44132 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34580 0.34600 -0.00020 -0.05780 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47710 0.47600 0.00110 0.23109 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53160 10.53930 -0.00770 -0.07306 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.63830 7.64390 -0.00560 -0.07326 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35570 0.35590 -0.00020 -0.05620 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25580 0.25590 -0.00010 -0.03908 國泰新興市場基金台幣級別 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.39750 0.39760 -0.00010 -0.02515 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14520 2.13550 0.00970 0.45423 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42850 1.42210 0.00640 0.45004 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33620 0.33670 -0.00050 -0.14850 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36130 0.36180 -0.00050 -0.13820 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22610 0.22650 -0.00040 -0.17660 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32000 10.33730 -0.01730 -0.16736 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.74430 6.75560 -0.01130 -0.16727 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.39000 14.34000 0.05000 0.34868 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.85000 34.08000 -0.23000 -0.67488 國泰價值卓越基金 17.09000 17.13000 -0.04000 -0.23351 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38100 0.37990 0.00110 0.28955 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.78250 39.88090 -0.09840 -0.24673 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.66000 19.53000 0.13000 0.66564 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.08000 19.20000 -0.12000 -0.62500 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.89000 18.87000 0.02000 0.10599 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02580 12.03110 -0.00530 -0.04405 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39540 0.39570 -0.00030 -0.07582 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61620 9.60550 0.01070 0.11139 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.49840 8.52130 -0.02290 -0.26874 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.61090 10.59900 0.01190 0.11227 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47540 9.50100 -0.02560 -0.26945 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13800 11.13710 0.00090 0.00808 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09410 10.11470 -0.02060 -0.20366 第一金大中華基金 29.10000 29.16000 -0.06000 -0.20576 第一金小型精選基金 42.46000 42.30000 0.16000 0.37825 第一金中國世紀基金-人民幣 13.78000 13.79000 -0.01000 -0.07252 第一金中國世紀基金-美元 8.99090 9.04320 -0.05230 -0.57834 第一金中國世紀基金-美元-N 8.99180 9.04420 -0.05240 -0.57938 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 第一金中概平衡基金 26.41000 26.38000 0.03000 0.11372 第一金台灣貨幣市場基金 15.24020 15.24000 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.73300 177.73100 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.98930 9.98030 0.00900 0.09018 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.98930 9.98030 0.00900 0.09018 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.11890 14.10840 0.01050 0.07442 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.11940 14.10870 0.01070 0.07584 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81190 9.82460 -0.01270 -0.12927 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.81470 9.82730 -0.01260 -0.12821 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42930 9.44100 -0.01170 -0.12393 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45330 9.46510 -0.01180 -0.12467 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.21660 10.22970 -0.01310 -0.12806 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82490 9.83710 -0.01220 -0.12402 第一金全球大趨勢基金 23.31000 23.20000 0.11000 0.47414 第一金全球不動產證券化基金A 8.16150 8.16370 -0.00220 -0.02695 第一金全球不動產證券化基金B 5.85580 5.85740 -0.00160 -0.02732 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.39950 9.37480 0.02470 0.26347 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.40060 9.37590 0.02470 0.26344 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.67640 9.65030 0.02610 0.27046 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.67780 9.65230 0.02550 0.26419 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56440 8.55540 0.00900 0.10520 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.05400 10.04350 0.01050 0.10455 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.72420 9.73220 -0.00800 -0.08220 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.72110 9.73120 -0.01010 -0.10379 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.00640 8.01570 -0.00930 -0.11602 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86630 8.87700 -0.01070 -0.12054 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86660 8.87730 -0.01070 -0.12053 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.06330 11.07470 -0.01140 -0.10294 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.06410 11.07550 -0.01140 -0.10293 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94630 9.95790 -0.01160 -0.11649 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68300 14.70070 -0.01770 -0.12040 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.99120 13.92440 0.06680 0.47973 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.00850 13.94180 0.06670 0.47842 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225 第一金亞洲科技基金 19.94000 20.02000 -0.08000 -0.39960 第一金亞洲新興市場基金 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 第一金店頭市場基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 第一金創新趨勢基金 27.31000 27.10000 0.21000 0.77491 第一金電子基金 36.67000 36.57000 0.10000 0.27345 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.46000 19.59000 -0.13000 -0.66360 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.94000 19.88000 0.06000 0.30181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.34000 9.20000 0.14000 1.52174 統一大中華中小基金(美元) 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294 統一大中華中小基金(新台幣) 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 統一大東協高股息基金(美元) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 統一大滿貫基金 35.37000 35.35000 0.02000 0.05658 統一大龍印基金 15.98000 16.00000 -0.02000 -0.12500 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 統一大龍騰中國基金(美元) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 統一中小基金 29.02000 29.43000 -0.41000 -1.39314 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.59770 9.58720 0.01050 0.10952 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.38420 9.39600 -0.01180 -0.12559 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.03380 9.04420 -0.01040 -0.11499 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28880 11.27650 0.01230 0.10908 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.96430 10.97810 -0.01380 -0.12570 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55190 10.56410 -0.01220 -0.11549 統一台灣動力基金 20.21000 20.38000 -0.17000 -0.83415 統一全天候基金 122.95000 123.74000 -0.79000 -0.63844 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.71930 8.66370 0.05560 0.64176 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.83240 8.79670 0.03570 0.40583 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77600 8.73990 0.03610 0.41305 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.95180 8.89470 0.05710 0.64196 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.06760 9.03100 0.03660 0.40527 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.00980 8.97280 0.03700 0.41236 統一全球債券組合基金 11.90540 11.92380 -0.01840 -0.15431 統一全球新科技基金(人民幣) 15.82000 15.61000 0.21000 1.34529 統一全球新科技基金(美元) 15.61000 15.45000 0.16000 1.03560 統一全球新科技基金(新台幣) 14.75000 14.60000 0.15000 1.02740 統一亞太基金 26.88000 26.94000 -0.06000 -0.22272 統一亞洲大金磚基金 13.06000 13.14000 -0.08000 -0.60883 統一奔騰基金 66.02000 66.54000 -0.52000 -0.78148 統一強棒貨幣市場基金 16.64840 16.64820 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 統一強漢基金(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 25.24000 25.22000 0.02000 0.07930 統一統信基金 35.30000 35.35000 -0.05000 -0.14144 統一黑馬基金 66.64000 67.29000 -0.65000 -0.96597 統一新亞洲科技能源基金 19.50000 19.47000 0.03000 0.15408 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06710 8.06790 -0.00080 -0.00992 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16070 10.16190 -0.00120 -0.01181 統一經建基金 52.31000 52.63000 -0.32000 -0.60802 統一龍馬基金 77.46000 77.91000 -0.45000 -0.57759 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.69000 25.56000 0.13000 0.50861 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.50000 50.47000 0.03000 0.05944 野村中國機會基金 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655 野村巴西基金 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 野村台灣高股息基金 22.74000 22.66000 0.08000 0.35305 野村台灣運籌基金 38.24000 38.17000 0.07000 0.18339 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.62380 9.63260 -0.00880 -0.09136 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.58610 9.59550 -0.00940 -0.09796 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59730 9.60170 -0.00440 -0.04583 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70480 9.71360 -0.00880 -0.09059 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.65000 9.65950 -0.00950 -0.09835 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.62220 9.63100 -0.00880 -0.09137 野村平衡基金 20.02000 20.03000 -0.01000 -0.04993 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.36000 13.30000 0.06000 0.45113 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 野村全球生技醫療基金 16.98000 17.06000 -0.08000 -0.46893 野村全球品牌基金 28.59000 28.34000 0.25000 0.88215 野村全球氣候變遷基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.10000 19.05000 0.05000 0.26247 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41710 10.42810 -0.01100 -0.10548 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31170 10.32410 -0.01240 -0.12011 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.46260 9.46190 0.00070 0.00740 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.22650 9.22400 0.00250 0.02710 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.79070 8.78830 0.00240 0.02731 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97400 10.97330 0.00070 0.00638 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50150 10.49870 0.00280 0.02667 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06030 10.05760 0.00270 0.02685 野村成長基金 28.70000 28.81000 -0.11000 -0.38181 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.14620 9.18700 -0.04080 -0.44411 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.16410 9.20510 -0.04100 -0.44541 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.24420 9.28360 -0.03940 -0.42440 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.46820 9.51040 -0.04220 -0.44372 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.41910 9.46120 -0.04210 -0.44498 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.50520 9.54580 -0.04060 -0.42532 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.68000 12.76000 -0.08000 -0.62696 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.64230 9.65900 -0.01670 -0.17290 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62120 9.63190 -0.01070 -0.11109 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65080 9.66080 -0.01000 -0.10351 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.09380 10.11170 -0.01790 -0.17702 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.99530 10.00630 -0.01100 -0.10993 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03250 10.04280 -0.01030 -0.10256 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.69420 8.71340 -0.01920 -0.22035 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.32750 9.35050 -0.02300 -0.24598 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.19860 9.21970 -0.02110 -0.22886 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10290 13.13170 -0.02880 -0.21932 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.16080 12.19040 -0.02960 -0.24281 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.93270 9.95560 -0.02290 -0.23002 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23140 10.23880 -0.00740 -0.07227 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92100 9.92560 -0.00460 -0.04634 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43250 9.43760 -0.00510 -0.05404 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.13490 11.14090 -0.00600 -0.05386 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.97760 9.98490 -0.00730 -0.07311 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.04180 11.05080 -0.00900 -0.08144 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.61030 10.61830 -0.00800 -0.07534 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.31690 10.32430 -0.00740 -0.07168 野村泰國基金 39.27000 39.08000 0.19000 0.48618 野村高科技基金 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99870 9.99550 0.00320 0.03201 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23050 10.22710 0.00340 0.03325 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.46650 10.46640 0.00010 0.00096 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.65390 9.65330 0.00060 0.00622 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49220 9.48980 0.00240 0.02529 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.46340 9.46040 0.00300 0.03171 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.68290 11.67880 0.00410 0.03511 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.83430 12.83470 -0.00040 -0.00312 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.72140 10.72070 0.00070 0.00653 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.54750 10.54490 0.00260 0.02466 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.75250 10.74920 0.00330 0.03070 野村貨幣市場基金 16.25550 16.25530 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.61000 15.56000 0.05000 0.32134 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.99340 10.01550 -0.02210 -0.22066 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93340 7.95100 -0.01760 -0.22136 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67130 11.69720 -0.02590 -0.22142 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 野村精選貨幣市場基金 12.07370 12.07360 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.31000 12.24000 0.07000 0.57190 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 野村歐洲高股息基金季配型 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 野村歐洲高股息基金累積型 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 野村積極成長基金 12.12000 12.16000 -0.04000 -0.32895 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.54000 35.58000 -0.04000 -0.11242 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.13730 10.13510 0.00220 0.02171 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59370 8.60290 -0.00920 -0.10694 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00200 8.01020 -0.00820 -0.10237 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.83630 7.84360 -0.00730 -0.09307 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53250 11.54490 -0.01240 -0.10741 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51610 10.52690 -0.01080 -0.10259 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32920 10.33880 -0.00960 -0.09285 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 野村環球基金-人民幣計價 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268 野村環球基金-美元計價 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.03000 17.00000 0.03000 0.17647 野村鴻利基金 23.13000 23.16000 -0.03000 -0.12953 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85310 16.85300 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.94000 20.91000 0.03000 0.14347 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.82000 14.91000 -0.09000 -0.60362 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04650 10.06030 -0.01380 -0.13717 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.18180 13.19970 -0.01790 -0.13561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.62430 9.63020 -0.00590 -0.06127 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60430 9.60940 -0.00510 -0.05307 凱基台商天下基金 13.15000 13.22000 -0.07000 -0.52950 凱基台灣精五門基金 21.07000 21.08000 -0.01000 -0.04744 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65860 10.64540 0.01320 0.12400 凱基亞太高股息基金 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414 凱基亞洲四金磚基金 17.66000 17.79000 -0.13000 -0.73075 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.77060 12.85360 -0.08300 -0.64573 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.42000 12.50000 -0.08000 -0.64000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53570 11.53560 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.06000 27.05000 0.01000 0.03697 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.05000 21.88000 0.17000 0.77697 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.64680 21.48880 0.15800 0.73527 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.36000 17.52000 -0.16000 -0.91324 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.80590 16.95940 -0.15350 -0.90510 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.66640 11.67120 -0.00480 -0.04113 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.40290 11.37980 0.02310 0.20299 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 凱基護城河基金-台幣計價A 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 凱基護城河基金-美元計價B 12.82630 12.79980 0.02650 0.20703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.89000 32.58000 0.31000 0.95150 富邦NASDAQ-100基金 29.50000 29.32000 0.18000 0.61392 富邦上証180基金 28.39000 29.05000 -0.66000 -2.27194 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21710 0.21780 -0.00070 -0.32140 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.61000 6.63000 -0.02000 -0.30166 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.91000 7.68000 0.23000 2.99479 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.22000 37.69000 -2.47000 -6.55346 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.57310 11.59110 -0.01800 -0.15529 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.82300 10.86000 -0.03700 -0.34070 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55800 10.63190 -0.07390 -0.69508 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.17210 10.18790 -0.01580 -0.15509 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.43600 9.46820 -0.03220 -0.34009 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.21340 9.27790 -0.06450 -0.69520 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64890 20.71600 -0.06710 -0.32390 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.28310 11.28200 0.00110 0.00975 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63190 10.69340 -0.06150 -0.57512 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77480 12.79750 -0.02270 -0.17738 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88730 1.89050 -0.00320 -0.16927 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41700 9.43380 -0.01680 -0.17808 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43860 1.44100 -0.00240 -0.16655 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64660 11.64180 0.00480 0.04123 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72610 1.72980 -0.00370 -0.21390 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10890 10.10470 0.00420 0.04156 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51730 1.52050 -0.00320 -0.21046 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.23000 23.25000 -0.02000 -0.08602 富邦日本東証基金 21.98000 21.98000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.82000 42.95000 -0.13000 -0.30268 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.64000 47.76000 -0.12000 -0.25126 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.45000 49.69000 -0.24000 -0.48299 富邦台灣心基金 23.70000 23.80000 -0.10000 -0.42017 富邦台灣釆吉50基金 46.48000 46.69000 -0.21000 -0.44978 富邦台灣科技指數基金 49.62000 49.92000 -0.30000 -0.60096 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.73700 39.62890 0.10810 0.27278 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.59590 40.61270 -0.01680 -0.04137 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29600 0.29580 0.00020 0.06761 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.40790 2.39370 0.01420 0.59322 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33970 0.34020 -0.00050 -0.14697 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.59170 10.60960 -0.01790 -0.16872 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.09390 2.08160 0.01230 0.59089 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32640 0.32680 -0.00040 -0.12240 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15620 9.17170 -0.01550 -0.16900 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.31000 23.27000 0.04000 0.17190 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.72000 14.71000 0.01000 0.06798 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.32000 29.29000 0.03000 0.10242 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63010 15.62990 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.53000 68.56000 -0.03000 -0.04376 富邦科技基金 26.67000 26.49000 0.18000 0.67950 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.04670 39.99660 0.05010 0.12526 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.70700 39.67700 0.03000 0.07561 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.90840 38.87100 0.03740 0.09622 富邦恒生國企ETF基金 19.96000 20.36000 -0.40000 -1.96464 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 13.88000 0.34000 2.44957 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.66000 28.98000 -1.32000 -4.55487 富邦高成長基金 26.03000 26.10000 -0.07000 -0.26820 富邦基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 9.94000 10.24000 -0.30000 -2.92969 富邦富時歐洲ETF基金 20.25000 20.15000 0.10000 0.49628 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40640 0.40690 -0.00050 -0.12288 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22730 12.24470 -0.01740 -0.14210 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52690 9.54050 -0.01360 -0.14255 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30400 0.30430 -0.00030 -0.09859 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88620 8.89890 -0.01270 -0.14271 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.55070 9.57930 -0.02860 -0.29856 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.94570 9.97250 -0.02680 -0.26874 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.55070 9.57930 -0.02860 -0.29856 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.94570 9.97250 -0.02680 -0.26874 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.63000 19.63000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 49.35000 49.12000 0.23000 0.46824 富邦精銳中小基金 12.66000 12.62000 0.04000 0.31696 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.05000 20.08000 -0.03000 -0.14940 富邦臺灣公司治理100基金 20.81000 20.89000 -0.08000 -0.38296 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.67000 14.77000 -0.10000 -0.67705 富邦標普美國特別股ETF基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.11330 10.07580 0.03750 0.37218 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.53460 10.57730 -0.04270 -0.40369 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52560 10.56580 -0.04020 -0.38047 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.88300 9.84630 0.03670 0.37273 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.24990 10.29140 -0.04150 -0.40325 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.22180 10.26080 -0.03900 -0.38009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.01000 30.13000 -0.12000 -0.39827 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.79250 8.82480 -0.03230 -0.36601 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.28420 9.31850 -0.03430 -0.36808 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04400 9.07950 -0.03550 -0.39099 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.65620 9.69170 -0.03550 -0.36629 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.62530 9.66090 -0.03560 -0.36850 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37520 9.41200 -0.03680 -0.39099 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.43310 9.47010 -0.03700 -0.39070 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48260 8.49700 -0.01440 -0.16947 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.46010 9.47670 -0.01660 -0.17517 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98380 9.00170 -0.01790 -0.19885 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43820 10.45560 -0.01740 -0.16642 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16040 10.17820 -0.01780 -0.17488 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71230 9.73140 -0.01910 -0.19627 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.09570 9.11360 -0.01790 -0.19641 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53260 9.55120 -0.01860 -0.19474 富達卓越領航全球組合基金 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69890 8.71200 -0.01310 -0.15037 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35640 9.37100 -0.01460 -0.15580 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07860 9.09500 -0.01640 -0.18032 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.80060 9.81540 -0.01480 -0.15078 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72400 9.73920 -0.01520 -0.15607 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47040 9.48740 -0.01700 -0.17919 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15790 9.17420 -0.01630 -0.17767 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52540 9.54220 -0.01680 -0.17606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.49360 9.49170 0.00190 0.02002 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.09830 9.11430 -0.01600 -0.17555 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.68180 8.69690 -0.01510 -0.17363 富蘭克林華美中華基金 14.14000 14.18000 -0.04000 -0.28209 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.69000 20.76000 -0.07000 -0.33719 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.32000 20.37000 -0.05000 -0.24546 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87900 7.89960 -0.02060 -0.26077 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03790 9.06120 -0.02330 -0.25714 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.65270 9.67760 -0.02490 -0.25730 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.18220 9.20620 -0.02400 -0.26069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02460 11.03920 -0.01460 -0.13226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.80720 8.81890 -0.01170 -0.13267 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.27420 9.28650 -0.01230 -0.13245 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09720 13.11160 -0.01440 -0.10983 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.37650 10.38790 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11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.03090 13.09310 -0.06220 -0.47506 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 富蘭克林華美第一富基金 42.83000 43.04000 -0.21000 -0.48792 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29590 10.29580 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.48000 13.34000 0.14000 1.04948 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.99000 14.91000 0.08000 0.53655 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90490 7.89400 0.01090 0.13808 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.97970 11.04790 -0.06820 -0.61731 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.60130 9.61570 -0.01440 -0.14976 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.86400 10.88030 -0.01630 -0.14981 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.94100 6.95470 -0.01370 -0.19699 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.14240 9.15940 -0.01700 -0.18560 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11810 10.13690 -0.01880 -0.18546 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50240 10.52320 -0.02080 -0.19766 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990 復華人民幣貨幣市場基金 11.57650 11.57560 0.00090 0.00777 復華人生目標基金 40.47170 40.46080 0.01090 0.02694 復華大中華中小策略基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華中小精選基金 81.82000 81.67000 0.15000 0.18367 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.25000 11.12000 0.13000 1.16906 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華台灣智能基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 復華全方位基金 32.87000 32.83000 0.04000 0.12184 復華全球大趨勢基金-美元 13.76000 13.57000 0.19000 1.40015 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.29000 20.99000 0.30000 1.42925 復華全球平衡基金-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華全球平衡基金-新臺幣 20.41000 20.41000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 17.29000 16.89000 0.40000 2.36827 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.39000 16.00000 0.39000 2.43750 復華全球原物料基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 復華全球消費基金-新臺幣 13.95000 13.88000 0.07000 0.50432 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45560 11.45890 -0.00330 -0.02880 復華全球債券基金 13.45830 13.45960 -0.00130 -0.00966 復華全球債券組合基金 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.55000 14.51000 0.04000 0.27567 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 復華有利貨幣市場基金 13.42790 13.42770 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114 復華亞太成長基金 16.20000 15.77000 0.43000 2.72670 復華亞太神龍科技基金-美元 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.55000 10.36000 0.19000 1.83398 復華東協世紀基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130 復華南非幣長期收益基金A 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華美國新星基金-美元 12.87000 12.71000 0.16000 1.25885 復華美國新星基金-新臺幣 12.82000 12.66000 0.16000 1.26382 復華恒生基金 20.87000 21.21000 -0.34000 -1.60302 復華恒生單日反向一倍基金 8.73000 8.55000 0.18000 2.10526 復華恒生單日正向二倍基金 32.03000 33.37000 -1.34000 -4.01558 復華神盾基金 28.24950 28.23930 0.01020 0.03612 復華高成長基金 71.75000 71.89000 -0.14000 -0.19474 復華高益策略組合基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 復華貨幣市場基金 14.38830 14.38820 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 19.02000 19.05000 -0.03000 -0.15748 復華富時台灣高股息低波動基金 50.50000 50.53000 -0.03000 -0.05937 復華復華基金 22.57000 22.63000 -0.06000 -0.26513 復華華人世紀基金 19.37000 19.19000 0.18000 0.93799 復華傳家二號基金 31.43580 31.33940 0.09640 0.30760 復華傳家基金 27.73420 27.47800 0.25620 0.93238 復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華新興人民幣短期收益基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 18.68000 18.66000 0.02000 0.10718 復華新興市場高收益債券基金A 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 復華新興市場高收益債券基金B 5.67000 5.68000 -0.01000 -0.17606 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 復華滬深300 A股基金 21.58000 22.12000 -0.54000 -2.44123 復華數位經濟基金 66.01000 65.63000 0.38000 0.57900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.69490 9.70510 -0.01020 -0.10510 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54780 9.55920 -0.01140 -0.11926 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84760 9.85770 -0.01010 -0.10246 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66830 9.67970 -0.01140 -0.11777 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.63400 9.63740 -0.00340 -0.03528 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99900 9.99960 -0.00060 -0.00600 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.61960 9.62850 -0.00890 -0.09243 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98320 9.98950 -0.00630 -0.06307 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.61840 9.62730 -0.00890 -0.09245 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98670 9.99300 -0.00630 -0.06304 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29530 9.29000 0.00530 0.05705 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76180 8.80040 -0.03860 -0.43862 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61310 8.64850 -0.03540 -0.40932 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46660 11.46010 0.00650 0.05672 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.82230 10.87000 -0.04770 -0.43882 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.76240 10.80670 -0.04430 -0.40993 景順主流基金 19.05000 19.14000 -0.09000 -0.47022 景順台灣科技基金 33.72000 33.96000 -0.24000 -0.70671 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 景順全球科技基金 21.72000 21.65000 0.07000 0.32333 景順全球康健基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762 景順貨幣市場基金 15.92830 15.92810 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.13000 35.28000 -0.15000 -0.42517 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63840 8.63100 0.00740 0.08574 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.17690 8.20750 -0.03060 -0.37283 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98940 10.98040 0.00900 0.08196 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37870 10.41760 -0.03890 -0.37341 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284 華南永昌中國A股基金(美元) 7.92000 7.97000 -0.05000 -0.62735 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48070 9.48070 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53850 9.53560 0.00290 0.03041 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69200 9.69200 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.75390 9.75100 0.00290 0.02974 華南永昌永昌基金 19.41000 19.40000 0.01000 0.05155 華南永昌全球亨利組合基金 14.22320 14.24540 -0.02220 -0.15584 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.91000 15.89000 0.02000 0.12587 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.74000 11.78000 -0.04000 -0.33956 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.60000 13.64000 -0.04000 -0.29326 華南永昌物聯網精選基金 12.08000 12.17000 -0.09000 -0.73952 華南永昌策略報酬基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19260 16.19250 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.55730 24.63510 -0.07780 -0.31581 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92940 11.92920 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.11980 10.12560 -0.00580 -0.05728 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.32690 10.39300 -0.06610 -0.63601 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.87840 9.88410 -0.00570 -0.05767 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04780 10.11250 -0.06470 -0.63980 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.96200 9.96860 -0.00660 -0.06621 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.10670 10.17270 -0.06600 -0.64880 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.82060 9.82710 -0.00650 -0.06614 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.95460 10.01960 -0.06500 -0.64873 華頓中小型基金 28.33000 28.37000 -0.04000 -0.14099 華頓中國多重機會平衡基金 12.34670 12.43000 -0.08330 -0.67015 華頓台灣基金 33.89000 34.25000 -0.36000 -1.05109 華頓平安貨幣市場基金 11.51170 11.51150 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.95000 17.92000 0.03000 0.16741 華頓全球高收益債券基金A 13.31050 13.31330 -0.00280 -0.02103 華頓全球高收益債券基金B 8.34250 8.34430 -0.00180 -0.02157 華頓全球黑鑽油源基金 5.99000 5.98000 0.01000 0.16722 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81530 2.85060 -0.03530 -1.23834 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.01170 13.23640 -0.22470 -1.69759 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42780 0.43540 -0.00760 -1.74552 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.64870 11.70060 -0.05190 -0.44357 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60060 10.63950 -0.03890 -0.36562 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70300 10.80110 -0.09810 -0.90824 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.70990 9.79890 -0.08900 -0.90827 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.07650 11.18120 -0.10470 -0.93639 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.10600 10.20200 -0.09600 -0.94099 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45860 2.45560 0.00300 0.12217 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00270 1.99480 0.00790 0.39603 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.93040 11.97620 -0.04580 -0.38243 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.76680 9.80430 -0.03750 -0.38249 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37300 0.37440 -0.00140 -0.37393 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.31320 0.31440 -0.00120 -0.38168 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.43000 -0.02000 -0.58309 匯豐中國動力基金(台幣) 15.74000 15.92000 -0.18000 -1.13065 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182 匯豐台灣精典基金 24.17000 24.30000 -0.13000 -0.53498 匯豐全球趨勢組合基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 匯豐全球關鍵資源基金 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 匯豐安富基金 25.34000 25.42000 -0.08000 -0.31471 匯豐成功基金 39.62000 39.68000 -0.06000 -0.15121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48840 2.48300 0.00540 0.21748 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27650 2.27070 0.00580 0.25543 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.55260 11.57490 -0.02230 -0.19266 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98480 8.00690 -0.02210 -0.27601 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37890 0.37990 -0.00100 -0.26323 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34030 0.34140 -0.00110 -0.32220 匯豐拉丁美洲基金 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.83000 13.98000 -0.15000 -1.07296 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97580 14.97570 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.11000 5.10000 0.01000 0.19608 匯豐新鑽動力基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38180 5.36950 0.01230 0.22907 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93120 8.91910 0.01210 0.13566 匯豐龍鳳基金-A類型 52.04000 52.30000 -0.26000 -0.49713 匯豐龍鳳基金-I類型 52.04000 52.30000 -0.26000 -0.49713 匯豐龍騰電子基金 37.99000 38.18000 -0.19000 -0.49764 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17890 12.19810 -0.01920 -0.15740 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.95000 21.92000 0.03000 0.13686 新光中國成長基金(人民幣) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 新光中國成長基金(美元) 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 新光中國成長基金(新臺幣) 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.15770 10.13780 0.01990 0.19630 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.88180 9.89200 -0.01020 -0.10311 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.04600 10.05200 -0.00600 -0.05969 新光台灣富貴基金 23.23000 23.30000 -0.07000 -0.30043 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 新光全球生技醫療基金(美元) 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93280 9.92570 0.00710 0.07153 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.57080 9.55980 0.01100 0.11507 新光全球債券基金(B配息)美元 9.60570 9.59890 0.00680 0.07084 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.24590 9.23540 0.01050 0.11369 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 新光吉星貨幣市場基金 15.43380 15.43370 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光多重資產基金(A累積)美元 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 新光亞洲精選基金-美金 23.48000 23.54000 -0.06000 -0.25489 新光亞洲精選基金-新台幣 23.46000 23.51000 -0.05000 -0.21268 新光兩岸優勢基金 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 新光店頭基金 27.15000 27.02000 0.13000 0.48113 新光南非幣保本基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 新光特選內需收益ETF基金 19.89000 19.94000 -0.05000 -0.25075 新光創新科技基金 15.99000 15.96000 0.03000 0.18797 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.67570 9.69310 -0.01740 -0.17951 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96300 9.97740 -0.01440 -0.14433 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.62930 9.64930 -0.02000 -0.20727 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22570 9.24230 -0.01660 -0.17961 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.51300 9.52830 -0.01530 -0.16057 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18640 9.20560 -0.01920 -0.20857 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96180 9.95480 0.00700 0.07032 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.80260 9.79560 0.00700 0.07146 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74470 9.74980 -0.00510 -0.05231 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.87690 9.88190 -0.00500 -0.05060 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83290 9.83720 -0.00430 -0.04371 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69870 9.70290 -0.00420 -0.04329 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67210 9.67680 -0.00470 -0.04857 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80590 9.81060 -0.00470 -0.04791 瑞銀全球創新趨勢基金 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.74240 9.75550 -0.01310 -0.13428 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42430 9.43680 -0.01250 -0.13246 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69160 9.71540 -0.02380 -0.24497 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.42070 9.44390 -0.02320 -0.24566 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49810 9.51930 -0.02120 -0.22271 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83360 9.85570 -0.02210 -0.22424 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69950 13.73230 -0.03280 -0.23885 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50490 8.52520 -0.02030 -0.23812 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.46940 36.42360 0.04580 0.12574 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.63880 37.59750 0.04130 0.10985 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.54030 38.47020 0.07010 0.18222 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13970 11.13870 0.00100 0.00898 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26190 10.28290 -0.02100 -0.20422 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.54820 13.56070 -0.01250 -0.09218 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.62140 10.65720 -0.03580 -0.33592 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 群益大印度基金-人民幣 13.32410 13.29930 0.02480 0.18648 群益大印度基金-美元 13.14350 13.15110 -0.00760 -0.05779 群益大印度基金-新臺幣 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.09810 12.00360 0.09450 0.78726 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.23710 12.17130 0.06580 0.54062 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.25710 11.16910 0.08800 0.78789 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.39070 10.33480 0.05590 0.54089 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.70830 9.63250 0.07580 0.78692 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.99700 8.94860 0.04840 0.54087 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.40110 9.32770 0.07340 0.78690 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.00430 8.95580 0.04850 0.54155 群益中小型股基金 51.26000 51.36000 -0.10000 -0.19470 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.80220 9.77970 0.02250 0.23007 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.54520 9.54650 -0.00130 -0.01362 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.82800 8.82660 0.00140 0.01586 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69380 8.67380 0.02000 0.23058 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.46540 8.46660 -0.00120 -0.01417 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.83010 7.82890 0.00120 0.01533 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37630 11.39190 -0.01560 -0.13694 群益中國高收益債券基金-美元 11.16790 11.17990 -0.01200 -0.10734 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43130 10.46100 -0.02970 -0.28391 群益中國新機會基金N-人民幣 9.44900 9.42020 0.02880 0.30573 群益中國新機會基金N-美元 9.10050 9.09490 0.00560 0.06157 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 群益中國新機會基金-人民幣 8.37990 8.35430 0.02560 0.30643 群益中國新機會基金-美元 9.73060 9.72460 0.00600 0.06170 群益中國新機會基金-新臺幣 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.39200 19.38150 0.01050 0.05418 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 5.99000 0.02000 0.33389 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.52570 10.47410 0.05160 0.49264 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.53790 10.51190 0.02600 0.24734 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.51760 9.47090 0.04670 0.49309 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52870 9.50510 0.02360 0.24829 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06780 10.07350 -0.00570 -0.05658 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86860 9.87350 -0.00490 -0.04963 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.51010 9.51540 -0.00530 -0.05570 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41120 9.41600 -0.00480 -0.05098 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12610 10.13180 -0.00570 -0.05626 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17810 10.18320 -0.00510 -0.05008 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67770 9.68310 -0.00540 -0.05577 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06930 10.07440 -0.00510 -0.05062 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06020 10.06920 -0.00900 -0.08938 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35080 7.35740 -0.00660 -0.08971 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04810 10.05990 -0.01180 -0.11730 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96230 9.97230 -0.01000 -0.10028 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.08290 10.09240 -0.00950 -0.09413 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04800 10.05990 -0.01190 -0.11829 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96230 9.97220 -0.00990 -0.09928 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08290 10.09240 -0.00950 -0.09413 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04810 10.05990 -0.01180 -0.11730 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96240 9.97230 -0.00990 -0.09927 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.08290 10.09240 -0.00950 -0.09413 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04810 10.05990 -0.01180 -0.11730 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96230 9.97220 -0.00990 -0.09928 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08290 10.09240 -0.00950 -0.09413 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 群益全球關鍵生技基金-美元 15.24000 15.26280 -0.02280 -0.14938 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 群益印度中小基金N-美元 9.78850 9.77960 0.00890 0.09101 群益印度中小基金N-新臺幣 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 群益印度中小基金-人民幣 15.04980 14.99940 0.05040 0.33601 群益印度中小基金-美元 14.00010 13.98730 0.01280 0.09151 群益印度中小基金-新臺幣 15.96000 15.94000 0.02000 0.12547 群益多利策略組合基金 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 群益多重收益組合基金 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749 群益多重資產組合基金 15.42000 15.49000 -0.07000 -0.45190 群益安家基金 26.64740 26.75110 -0.10370 -0.38765 群益安穩貨幣市場基金 16.07320 16.07300 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.27000 22.34000 -0.07000 -0.31334 群益亞太中小基金 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 群益亞太新趨勢平衡基金 17.01000 17.05000 -0.04000 -0.23460 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65090 9.65930 -0.00840 -0.08696 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46670 7.47320 -0.00650 -0.08698 群益店頭市場基金 113.44000 112.66000 0.78000 0.69235 群益東方盛世基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 群益東協成長基金-人民幣 12.94370 12.88300 0.06070 0.47116 群益東協成長基金-美元 11.91670 11.88980 0.02690 0.22624 群益東協成長基金-新臺幣 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11220 11.11010 0.00210 0.01890 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.59380 10.59260 0.00120 0.01133 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02740 10.02570 0.00170 0.01696 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84120 9.83940 0.00180 0.01829 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.38530 9.38430 0.00100 0.01066 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.88140 8.88000 0.00140 0.01577 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 9.94040 9.93930 0.00110 0.01107 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63080 9.62900 0.00180 0.01869 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.55230 9.55120 0.00110 0.01152 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.92190 9.92030 0.00160 0.01613 群益長安基金 30.65000 30.75000 -0.10000 -0.32520 群益美國新創亮點基金-美元 14.69380 14.61130 0.08250 0.56463 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.99000 13.91000 0.08000 0.57513 群益真善美基金 18.15990 18.16860 -0.00870 -0.04788 群益馬拉松基金A類型 133.43000 133.28000 0.15000 0.11255 群益深証中小板基金 13.45000 13.80000 -0.35000 -2.53623 群益創新科技基金 35.59000 35.44000 0.15000 0.42325 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.87140 9.91730 -0.04590 -0.46283 群益華夏盛世基金N-美元 9.52900 9.59670 -0.06770 -0.70545 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 群益華夏盛世基金-人民幣 10.74990 10.79990 -0.05000 -0.46297 群益華夏盛世基金-美元 10.50710 10.58180 -0.07470 -0.70593 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.08000 17.20000 -0.12000 -0.69767 群益奧斯卡基金 29.69000 29.79000 -0.10000 -0.33568 群益新興金鑽基金-美元 12.32200 12.28490 0.03710 0.30200 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 群益葛萊美基金 25.25000 25.34000 -0.09000 -0.35517 群益道瓊美國地產ETF基金 20.08000 20.00000 0.08000 0.40000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.89000 12.98000 -0.09000 -0.69337 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.64790 11.69490 -0.04700 -0.40188 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.25230 11.29660 -0.04430 -0.39215 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16770 11.20840 -0.04070 -0.36312 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61860 8.65340 -0.03480 -0.40215 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.17680 9.21290 -0.03610 -0.39184 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.79080 8.82290 -0.03210 -0.36383 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.33000 30.26000 0.07000 0.23133 德信中國精選成長基金 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 德信台灣主流中小基金 20.28000 20.23000 0.05000 0.24716 德信新興股票組合基金 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 德信萬保貨幣市場基金 11.92510 11.92500 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75820 10.75740 0.00080 0.00744 德信數位時代基金 27.93000 27.98000 -0.05000 -0.17870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65320 11.65300 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.44000 16.51000 -0.07000 -0.42399 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.26000 19.15000 0.11000 0.57441 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.03380 9.99320 0.04060 0.40628 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.22360 14.16600 0.05760 0.40661 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10950 8.12500 -0.01550 -0.19077 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.06110 11.08420 -0.02310 -0.20840 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.25870 11.28230 -0.02360 -0.20918 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85610 12.88100 -0.02490 -0.19331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.02000 17.99000 0.03000 0.16676 摩根中小基金 25.02000 25.18000 -0.16000 -0.63542 摩根中國A股基金 14.69000 14.87000 -0.18000 -1.21049 摩根中國A股基金(美元) 11.70000 11.85000 -0.15000 -1.26582 摩根中國亮點基金 14.25000 14.36000 -0.11000 -0.76602 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.45910 11.60260 -0.14350 -1.23679 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.47360 12.58120 -0.10760 -0.85524 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.78140 9.90490 -0.12350 -1.24686 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.77200 12.93210 -0.16010 -1.23800 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.36670 14.49020 -0.12350 -0.85230 摩根台灣金磚基金 20.89000 21.03000 -0.14000 -0.66572 摩根台灣增長基金 51.15000 51.41000 -0.26000 -0.50574 摩根平衡基金 27.92000 27.96000 -0.04000 -0.14306 摩根全球α基金 18.81000 18.78000 0.03000 0.15974 摩根全球平衡基金 15.12370 15.13200 -0.00830 -0.05485 摩根全球發現基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68090 9.69760 -0.01670 -0.17221 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56430 10.57070 -0.00640 -0.06054 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05540 10.07070 -0.01530 -0.15193 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27300 11.29060 -0.01760 -0.15588 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.88050 9.89560 -0.01510 -0.15259 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61130 10.63010 -0.01880 -0.17686 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.43630 13.46010 -0.02380 -0.17682 摩根亞洲基金 56.48000 56.69000 -0.21000 -0.37044 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51590 8.52040 -0.00450 -0.05281 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85580 9.85030 0.00550 0.05584 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78640 8.79110 -0.00470 -0.05346 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.22310 12.22970 -0.00660 -0.05397 摩根東方內需機會基金 17.89000 17.95000 -0.06000 -0.33426 摩根東方科技基金 35.91000 35.90000 0.01000 0.02786 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 摩根金龍收成基金 23.02000 23.14000 -0.12000 -0.51858 摩根第一貨幣市場基金 15.07050 15.07040 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.82000 15.05000 -0.23000 -1.52824 摩根新金磚五國基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 摩根新絲路基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 摩根新興35基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 摩根新興日本基金 24.72000 24.79000 -0.07000 -0.28237 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.41730 7.42380 -0.00650 -0.08756 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.61630 9.60990 0.00640 0.06660 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43290 9.44070 -0.00780 -0.08262 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.54540 10.55450 -0.00910 -0.08622 摩根新興科技基金 59.05000 59.55000 -0.50000 -0.83963 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.30850 8.30500 0.00350 0.04214 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46600 10.46170 0.00430 0.04110 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.53310 8.53480 -0.00170 -0.01992 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.26890 9.25880 0.01010 0.10909 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.80860 8.81280 -0.00420 -0.04766 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.72180 9.72380 -0.00200 -0.02057 摩根龍揚基金 34.42000 34.61000 -0.19000 -0.54897 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31100 9.31750 -0.00650 -0.06976 摩根總收益組合基金-累積型 11.19070 11.19850 -0.00780 -0.06965 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.96000 27.16000 -0.20000 -0.73638 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58920 11.63390 -0.04470 -0.38422 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97840 11.01140 -0.03300 -0.29969 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89940 9.92640 -0.02700 -0.27200 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.18500 10.22420 -0.03920 -0.38340 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69110 9.72030 -0.02920 -0.30040 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73290 8.75670 -0.02380 -0.27179 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35670 10.35770 -0.00100 -0.00965 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27380 10.27170 0.00210 0.02044 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.77890 9.77000 0.00890 0.09110 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79220 9.78040 0.01180 0.12065 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.58510 9.57640 0.00870 0.09085 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59800 9.58640 0.01160 0.12100 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.41150 11.42250 -0.01100 -0.09630 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.20100 11.21250 -0.01150 -0.10256 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22610 10.23430 -0.00820 -0.08012 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.87850 10.88900 -0.01050 -0.09643 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.66150 10.67240 -0.01090 -0.10213 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73630 9.74410 -0.00780 -0.08005 聯邦金鑽平衡基金 25.38550 25.51700 -0.13150 -0.51534 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.84970 9.84930 0.00040 0.00406 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03040 10.02700 0.00340 0.03391 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.84970 9.84930 0.00040 0.00406 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03040 10.02700 0.00340 0.03391 聯邦貨幣市場基金 13.15450 13.15440 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.92610 15.94030 -0.01420 -0.08908 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.63750 12.55900 0.07850 0.62505 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.44080 12.39350 0.04730 0.38165 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.95940 11.91390 0.04550 0.38191 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74660 11.75240 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