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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/27  107/06/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.46640   10.46560   0.00080    0.00764
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.92210    9.93530  -0.01320   -0.13286
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.92210    9.93530  -0.01320   -0.13286
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.91170    9.92390  -0.01220   -0.12294
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.91170    9.92390  -0.01220   -0.12294
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.24630    9.25970  -0.01340   -0.14471
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.48940    9.50060  -0.01120   -0.11789
中國信託台灣活力基金                                             16.59000   16.54000   0.05000    0.30230
中國信託台灣優勢基金                                             18.73000   18.76000  -0.03000   -0.15991
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.78190    9.79230  -0.01040   -0.10621
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23020    9.24000  -0.00980   -0.10606
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17540   10.18570  -0.01030   -0.10112
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.59830    9.60790  -0.00960   -0.09992
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.16740   10.14140   0.02600    0.25637
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.89970    8.87690   0.02280    0.25685
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.31040   11.31960  -0.00920   -0.08127
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.23880   10.24710  -0.00830   -0.08100
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
中國信託智能運動基金-美元                                        10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97840   10.97820   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40500    9.40820  -0.00320   -0.03401
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.13150    9.13470  -0.00320   -0.03503
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.55650    9.55830  -0.00180   -0.01883
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.27340    9.27520  -0.00180   -0.01941
中國信託精穩基金                                                 18.96870   18.95050   0.01820    0.09604
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
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元大2001基金                                                     67.92000   68.06000  -0.14000   -0.20570
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.83180   37.76580   0.06600    0.17476
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.55000   19.78000  -0.23000   -1.16279
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.34660   11.34550   0.00110    0.00970
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.77480   10.83700  -0.06220   -0.57396
元大上證50基金                                                   28.39000   29.14000  -0.75000   -2.57378
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.33000   12.20000   0.13000    1.06557
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.75300   12.82100  -0.06800   -0.53038
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.97800   17.06300  -0.08500   -0.49815
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.94400   10.95600  -0.01200   -0.10953
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.85000   10.92500  -0.07500   -0.68650
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.09000    3.08000   0.01000    0.32468
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.23000   14.29000  -0.06000   -0.41987
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.98240   47.03570  -0.05330   -0.11332
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35930   10.36770  -0.00840   -0.08102
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62070    9.62850  -0.00780   -0.08101
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.82350    9.88910  -0.06560   -0.66336
元大巴西指數基金                                                  5.14300    5.14500  -0.00200   -0.03887
元大巴菲特基金                                                   30.20000   30.18000   0.02000    0.06627
元大日經225基金                                                  28.04000   28.13000  -0.09000   -0.31994
元大台商收成基金                                                 23.72000   23.74000  -0.02000   -0.08425
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.81000   36.05000  -0.24000   -0.66574
元大台灣中型100基金                                              33.12000   33.20000  -0.08000   -0.24096
元大台灣加權股價指數基金                                         24.76400   24.86100  -0.09700   -0.39017
元大台灣卓越50基金                                               80.16000   80.51000  -0.35000   -0.43473
元大台灣金融基金                                                 17.43000   17.48000  -0.05000   -0.28604
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.65000   30.71000  -0.06000   -0.19538
元大台灣高股息基金                                               25.48000   25.50000  -0.02000   -0.07843
元大台灣電子科技基金                                             35.19000   35.38000  -0.19000   -0.53703
元大全球ETF成長組合基金                                          10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.68000   14.67000   0.01000    0.06817
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.12500   13.10100   0.02400    0.18319
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.82000    6.88000  -0.06000   -0.87209
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.74000    6.70000   0.04000    0.59701
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.56800    9.57000  -0.00200   -0.02090
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.59000   13.66000  -0.07000   -0.51245
元大全球農業商機基金                                             17.00000   16.94000   0.06000    0.35419
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大印尼指數基金                                                  8.32400    8.46000  -0.13600   -1.60757
元大印度指數基金                                                  9.69900    9.72100  -0.02200   -0.22631
元大印度基金                                                     12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
元大多多基金                                                     21.95000   21.91000   0.04000    0.18257
元大多福基金                                                     59.39000   59.31000   0.08000    0.13488
元大亞太成長基金                                                  9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55260    8.57510  -0.02250   -0.26239
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08270    7.10130  -0.01860   -0.26192
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.64500    9.64500   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01900    9.98700   0.03200    0.32042
元大卓越基金                                                     51.59000   51.61000  -0.02000   -0.03875
元大店頭基金                                                      9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
元大泛歐成長基金                                                  9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.23490   10.23440   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.45400    9.44050   0.01350    0.14300
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.28830   31.25000   0.03830    0.12256
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.83800   37.80600   0.03200    0.08464
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.06350   19.05590   0.00760    0.03988
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.30470   19.31690  -0.01220   -0.06316
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.29300   38.25420   0.03880    0.10143
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.48400   20.47640   0.00760    0.03712
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.99860   18.00330  -0.00470   -0.02611
元大高科技基金                                                   21.22000   21.20000   0.02000    0.09434
元大得利貨幣市場基金                                             16.24180   16.24160   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97380   11.97370   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.06000   14.02000   0.04000    0.28531
元大華夏中小基金                                                  8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                            10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
元大新中國基金-美元                                               9.99600    9.98900   0.00700    0.07008
元大新中國基金-新台幣                                             9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
元大新主流基金                                                   30.83000   30.72000   0.11000    0.35807
元大新東協平衡基金-美元                                           9.40400    9.44600  -0.04200   -0.44463
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.18870   10.24160  -0.05290   -0.51652
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.87150    9.98380  -0.11230   -1.12482
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.35820   10.47300  -0.11480   -1.09615
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.10940    9.21040  -0.10100   -1.09659
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77010    9.77700  -0.00690   -0.07057
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43310    9.43980  -0.00670   -0.07098
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.78630    9.79040  -0.00410   -0.04188
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.45130    9.45530  -0.00400   -0.04230
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52560    9.53460  -0.00900   -0.09439
元大新興亞洲基金                                                 11.68000   11.75000  -0.07000   -0.59574
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.25110    9.30660  -0.05550   -0.59635
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.13510    9.18990  -0.05480   -0.59631
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.37500    9.42850  -0.05350   -0.56743
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.25520    9.30800  -0.05280   -0.56725
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09110   15.09090   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     42.38000   42.23000   0.15000    0.35520
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
元大實質多重資產基金-美元                                         9.50500    9.51000  -0.00500   -0.05258
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.98000   15.49000   0.49000    3.16333
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.31000   14.25000  -0.94000   -6.59649
元大摩臺基金                                                     37.37000   37.55000  -0.18000   -0.47936
元大標普500基金                                                  24.90000   24.81000   0.09000    0.36276
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.59000   13.61000  -0.02000   -0.14695
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.85000   31.69000   0.16000    0.50489
元大標智滬深300基金                                              16.77000   17.22000  -0.45000   -2.61324
元大歐洲50基金                                                   24.21000   24.19000   0.02000    0.08268
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53120    9.55020  -0.01900   -0.19895
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16010   10.15980   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     63.63000   63.38000   0.25000    0.39445
元大韓國KOSPI200基金                                             22.63000   22.70000  -0.07000   -0.30837
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.81000   15.79000   0.02000    0.12666
日盛上選基金                                                     36.11000   35.87000   0.24000    0.66908
日盛小而美基金                                                   19.55000   19.39000   0.16000    0.82517
日盛中國內需動力基金                                             10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.61720   11.60720   0.01000    0.08615
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.82220    9.81380   0.00840    0.08559
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.76210   11.77940  -0.01730   -0.14687
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.93880    9.95330  -0.01450   -0.14568
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.66230   10.67770  -0.01540   -0.14423
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.99370    9.00660  -0.01290   -0.14323
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.74000   11.83000  -0.09000   -0.76078
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.71000   11.84000  -0.13000   -1.09797
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.93000   12.05000  -0.12000   -0.99585
日盛日盛基金                                                     15.02000   14.92000   0.10000    0.67024
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
日盛全球抗暖化基金                                               10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02740   10.04340  -0.01600   -0.15931
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.49270    9.50790  -0.01520   -0.15987
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.84100    9.85690  -0.01590   -0.16131
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31860    9.33370  -0.01510   -0.16178
日盛全球新興債券基金A                                            10.62190   10.63480  -0.01290   -0.12130
日盛全球新興債券基金B                                             8.30580    8.31590  -0.01010   -0.12145
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.39740    2.39890  -0.00150   -0.06253
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68110    1.68210  -0.00100   -0.05945
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36830    0.36920  -0.00090   -0.24377
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25910    0.25970  -0.00060   -0.23104
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.20390   12.23540  -0.03150   -0.25745
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.44400    8.46580  -0.02180   -0.25751
日盛亞洲機會基金                                                  7.44000    7.48000  -0.04000   -0.53476
日盛首選基金                                                     18.38000   18.29000   0.09000    0.49207
日盛高科技基金                                                   19.46000   19.32000   0.14000    0.72464
日盛貨幣市場基金                                                 14.75880   14.75860   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   43.94000   43.64000   0.30000    0.68744
日盛精選五虎基金                                                 39.37000   38.97000   0.40000    1.02643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47490   13.47470   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               35.88000   35.85000   0.03000    0.08368
台新MSCI中國基金                                                 21.69000   21.82000  -0.13000   -0.59578
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.60000   18.53000   0.07000    0.37777
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.83000   20.99000  -0.16000   -0.76227
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15120   14.15100   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.05850   10.01710   0.04140    0.41329
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.66850   10.69010  -0.02160   -0.20206
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09380   10.11120  -0.01740   -0.17209
台新中國通基金                                                   48.27000   48.28000  -0.01000   -0.02071
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54040    0.54630  -0.00590   -1.07999
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.41100   16.58600  -0.17500   -1.05511
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40260    0.40080   0.00180    0.44910
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
台新主流基金                                                     24.64000   24.60000   0.04000    0.16260
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.85000   19.79000   0.06000    0.30318
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65640    0.65460   0.00180    0.27498
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.92000   14.88000   0.04000    0.26882
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49280    0.49150   0.00130    0.26450
台新台灣中小基金                                                 37.76000   37.86000  -0.10000   -0.26413
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.69460    9.61920   0.07540    0.78385
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39550    9.37500   0.02050    0.21867
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.45800   10.43520   0.02280    0.21849
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.41570   10.45310  -0.03740   -0.35779
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.16570   11.20590  -0.04020   -0.35874
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
台新印度基金                                                     15.63000   15.69000  -0.06000   -0.38241
台新亞美短期債券基金                                             10.95440   10.96060  -0.00620   -0.05657
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.56240    8.57710  -0.01470   -0.17139
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28750    0.28810  -0.00060   -0.20826
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.78010   11.80040  -0.02030   -0.17203
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39000    0.39080  -0.00080   -0.20471
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08350   11.08340   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.82500   29.78040   0.04460    0.14976
台新智慧生活基金-美元                                            10.33440   10.31970   0.01470    0.14245
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.66040    8.68570  -0.02530   -0.29128
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.72990    8.75270  -0.02280   -0.26049
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.21740    9.24420  -0.02680   -0.28991
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.29960    9.32390  -0.02430   -0.26062
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.56190   10.56050   0.00140    0.01326
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34240    0.34240   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.94890    7.94780   0.00110    0.01384
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27140    0.27150  -0.00010   -0.03683
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.04000    6.08000  -0.04000   -0.65789
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.45000   20.45000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.68200   10.64900   0.03300    0.30989
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.06000   24.15000  -0.09000   -0.37267
未來資產全球大消費基金                                           15.45000   15.40000   0.05000    0.32468
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.73780   11.75860  -0.02080   -0.17689
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.55110    9.56790  -0.01680   -0.17559
未來資產亞洲新富基金                                             22.04000   22.08000  -0.04000   -0.18116
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55750   12.55740   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.92000   14.96000  -0.04000   -0.26738
未來資產新興市場債券基金A                                         8.64770    8.65890  -0.01120   -0.12935
未來資產新興市場債券基金B                                         6.64080    6.64950  -0.00870   -0.13084
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.04660   11.04560   0.00100    0.00905
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.16990   10.19740  -0.02750   -0.26968
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.32200    9.32070   0.00130    0.01395
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.52350   10.52210   0.00140    0.01331
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.23590    8.25940  -0.02350   -0.28452
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.35560    9.38230  -0.02670   -0.28458
永豐中小基金                                                     56.50000   56.19000   0.31000    0.55170
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.75090    1.75000   0.00090    0.05143
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.29340    2.29230   0.00110    0.04799
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.23560    8.25450  -0.01890   -0.22897
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.46600   10.49010  -0.02410   -0.22974
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.90000    4.85000   0.05000    1.03093
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.72000   22.56000   0.16000    0.70922
永豐主流品牌基金                                                 17.74000   17.67000   0.07000    0.39615
永豐永豐基金                                                     36.54000   36.68000  -0.14000   -0.38168
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.94220    9.93560   0.00660    0.06643
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.94200    9.93550   0.00650    0.06542
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.93090    9.92520   0.00570    0.05743
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.93080    9.92510   0.00570    0.05743
永豐亞洲民生消費基金                                             12.31000   12.42000  -0.11000   -0.88567
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78650   12.77940   0.00710    0.05556
永豐高科技基金                                                   28.11000   28.06000   0.05000    0.17819
永豐貨幣市場基金                                                 13.87280   13.87270   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.04340    2.03750   0.00590    0.28957
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40910    2.40210   0.00700    0.29141
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78020    7.77930   0.00090    0.01157
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35860   10.35740   0.00120    0.01159
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.14050    7.15050  -0.01000   -0.13985
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.89780   10.91300  -0.01520   -0.13928
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.58000    9.71000  -0.13000   -1.33883
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.91000    8.05000  -0.14000   -1.73913
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.04000   18.34000  -0.30000   -1.63577
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.69000   53.90000  -0.21000   -0.38961
永豐領航科技基金                                                 44.06000   44.18000  -0.12000   -0.27162
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
永豐趨勢平衡基金                                                 51.13000   51.47000  -0.34000   -0.66058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.50840   11.50730   0.00110    0.00956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55310    9.55980  -0.00670   -0.07009
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.67700    9.68380  -0.00680   -0.07022
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52270    9.52580  -0.00310   -0.03254
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60720    9.61040  -0.00320   -0.03330
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57580    9.58150  -0.00570   -0.05949
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83050    9.83630  -0.00580   -0.05897
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.51250    9.51550  -0.00300   -0.03153
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68040    9.68350  -0.00310   -0.03201
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.37000   11.42000  -0.05000   -0.43783
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.37000   10.47000  -0.10000   -0.95511
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.13000   11.24000  -0.11000   -0.97865
兆豐國際中小基金                                                 16.57000   16.60000  -0.03000   -0.18072
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.73000   14.81000  -0.08000   -0.54018
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.09000   20.29000  -0.20000   -0.98571
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.07000   20.27000  -0.20000   -0.98668
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.69000   12.63000   0.06000    0.47506
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.69000   12.63000   0.06000    0.47506
兆豐國際生命科學基金                                             15.57000   15.57000   0.00000    0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26320   10.26180   0.00140    0.01364
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.55500   10.55500   0.00000    0.00000
兆豐國際全球高股息基金                                           11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
兆豐國際全球基金                                                 32.13000   32.16000  -0.03000   -0.09328
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23910   10.23840   0.00070    0.00684
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.88990    9.87560   0.01430    0.14480
兆豐國際國民基金                                                 22.88000   22.89000  -0.01000   -0.04369
兆豐國際第一基金                                                 13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.85900    9.87630  -0.01730   -0.17517
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.87170    7.88550  -0.01380   -0.17500
兆豐國際萬全基金                                                 21.07000   21.13000  -0.06000   -0.28396
兆豐國際電子基金                                                 26.71000   26.75000  -0.04000   -0.14953
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.68000   21.80000  -0.12000   -0.55046
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.98000   16.93000   0.05000    0.29533
兆豐國際豐台灣基金                                               32.56000   32.65000  -0.09000   -0.27565
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49340   12.49320   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.29000   11.36000  -0.07000   -0.61620
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.03640   11.05580  -0.01940   -0.17547
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.88230   11.90630  -0.02400   -0.20157
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.66620   10.68430  -0.01810   -0.16941
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.43640   11.45620  -0.01980   -0.17283
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.14510    8.15940  -0.01430   -0.17526
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.50890    9.52620  -0.01730   -0.18160
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.02960    9.04500  -0.01540   -0.17026
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.00480    9.02060  -0.01580   -0.17515
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.32630    9.34220  -0.01590   -0.17020
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
合庫貨幣市場基金                                                 10.12240   10.12230   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.46380    9.47660  -0.01280   -0.13507
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.71980    9.73630  -0.01650   -0.16947
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.00560   10.02250  -0.01690   -0.16862
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.44800   11.46730  -0.01930   -0.16830
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.33450   13.35550  -0.02100   -0.15724
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91070    8.92320  -0.01250   -0.14008
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.53340    9.54950  -0.01610   -0.16860
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.93330    7.94670  -0.01340   -0.16862
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.87060    8.88510  -0.01450   -0.16319
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.09060   10.10680  -0.01620   -0.16029
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94150   10.94050   0.00100    0.00914
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.34510   10.36910  -0.02400   -0.23146
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05210   10.07240  -0.02030   -0.20154
安聯中國東協基金                                                 15.43000   15.49000  -0.06000   -0.38735
安聯中國策略基金                                                 15.07000   15.22000  -0.15000   -0.98555
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.45000   14.53000  -0.08000   -0.55058
安聯中華新思路基金-美元                                          14.10000   14.21000  -0.11000   -0.77410
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.05000   13.15000  -0.10000   -0.76046
安聯台灣大壩基金                                                 28.10000   28.13000  -0.03000   -0.10665
安聯台灣科技基金                                                 47.61000   47.67000  -0.06000   -0.12587
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48230   12.48210   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 31.26000   31.32000  -0.06000   -0.19157
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07430   10.08620  -0.01190   -0.11798
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.00310   15.02160  -0.01850   -0.12316
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65650    9.66840  -0.01190   -0.12308
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.10320   12.11040  -0.00720   -0.05945
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08720   10.10160  -0.01440   -0.14255
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20100   12.21910  -0.01810   -0.14813
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55380    9.56650  -0.01270   -0.13275
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38740    9.40090  -0.01350   -0.14360
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07880    9.09230  -0.01350   -0.14848
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.89720   11.91070  -0.01350   -0.11334
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.89790   10.91390  -0.01600   -0.14660
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57200   10.58780  -0.01580   -0.14923
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.98210    8.99400  -0.01190   -0.13231
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.76450    8.77730  -0.01280   -0.14583
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.47680    8.48940  -0.01260   -0.14842
安聯全球人口趨勢基金                                             11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.27000   35.38000  -0.11000   -0.31091
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
安聯全球計量平衡基金                                             12.63000   12.66000  -0.03000   -0.23697
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03960   12.04120  -0.00160   -0.01329
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.47550   10.47690  -0.00140   -0.01336
安聯全球新興市場基金                                             17.66000   17.74000  -0.08000   -0.45096
安聯全球農金趨勢基金                                              9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             24.03000   24.18000  -0.15000   -0.62035
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98600    9.99170  -0.00570   -0.05705
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79000    9.79570  -0.00570   -0.05819
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.68670   82.81360  -0.12690   -0.15324
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.42890   12.46020  -0.03130   -0.25120
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.34380   65.43420  -0.09040   -0.13815
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.74110    9.76560  -0.02450   -0.25088
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54290    2.54070   0.00220    0.08659
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.55850   10.58010  -0.02160   -0.20416
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14180    2.13820   0.00360    0.16837
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.81210    8.82980  -0.01770   -0.20046
宏利台灣動力基金                                                 33.26000   33.02000   0.24000    0.72683
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.23650   10.24440  -0.00790   -0.07712
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90420    9.90760  -0.00340   -0.03432
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.12490    8.13110  -0.00620   -0.07625
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.02840    8.03220  -0.00380   -0.04731
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
宏利全球債券組合基金                                             12.95540   12.96730  -0.01190   -0.09177
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77340    2.77520  -0.00180   -0.06486
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.70440   11.71290  -0.00850   -0.07257
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71950    8.72580  -0.00630   -0.07220
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.34410    2.33680   0.00730    0.31239
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.84690   10.85050  -0.00360   -0.03318
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.03660    4.08580  -0.04920   -1.20417
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.65270    0.66080  -0.00810   -1.22579
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.84000   19.07000  -0.23000   -1.20608
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.69510   11.70270  -0.00760   -0.06494
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40790   10.41580  -0.00790   -0.07585
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09310   10.10030  -0.00720   -0.07129
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.00160    9.01480  -0.01320   -0.14643
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58310    8.58970  -0.00660   -0.07684
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48050    8.48610  -0.00560   -0.06599
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.55690    8.56600  -0.00910   -0.10623
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71700    2.72000  -0.00300   -0.11029
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39580    0.39630  -0.00050   -0.12617
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.00160   12.01710  -0.01550   -0.12898
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90080    0.90260  -0.00180   -0.19942
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.37190    7.38150  -0.00960   -0.13005
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04080    2.04410  -0.00330   -0.16144
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29370    0.29410  -0.00040   -0.13601
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.05440    9.06620  -0.01180   -0.13015
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33010    0.33060  -0.00050   -0.15124
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63430   13.63420   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.78000    2.79000  -0.01000   -0.35842
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.49000   12.52000  -0.03000   -0.23962
宏利臺灣股息收益基金                                             28.57000   28.71000  -0.14000   -0.48763
宏利澳幣保本基金                                                 12.00540   12.00440   0.00100    0.00833
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.87010    9.83840   0.03170    0.32221
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.56120    9.58950  -0.02830   -0.29511
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.86080    8.88450  -0.02370   -0.26676
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.42930   10.45720  -0.02790   -0.26680
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92830   12.92830   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   26.08000   26.19000  -0.11000   -0.42001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20010   11.20320  -0.00310   -0.02767
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.09790   10.13730  -0.03940   -0.38866
保德信大中華基金                                                 30.18000   30.49000  -0.31000   -1.01673
保德信中小型股基金                                               49.83000   49.73000   0.10000    0.20109
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
保德信中國中小基金-美元                                           9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.50990    9.57790  -0.06800   -0.70997
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.53260    9.59780  -0.06520   -0.67932
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.61760    9.68380  -0.06620   -0.68362
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.33010   10.40120  -0.07110   -0.68357
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.58000    9.73000  -0.15000   -1.54162
保德信中國品牌基金-美元                                           9.47000    9.62000  -0.15000   -1.55925
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.29000   10.45000  -0.16000   -1.53110
保德信台商全方位基金                                             38.12000   38.13000  -0.01000   -0.02623
保德信全球中小基金                                               30.07000   29.99000   0.08000    0.26676
保德信全球消費商機基金                                           18.04000   17.98000   0.06000    0.33370
保德信全球基礎建設基金                                           12.22000   12.16000   0.06000    0.49342
保德信全球資源基金                                                8.11000    8.02000   0.09000    1.12219
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.06000   32.11000  -0.05000   -0.15571
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.74640    9.76350  -0.01710   -0.17514
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.48640   10.50480  -0.01840   -0.17516
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.12250    9.13590  -0.01340   -0.14667
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.80240    9.81670  -0.01430   -0.14567
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22520    8.23770  -0.01250   -0.15174
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75720   10.77350  -0.01630   -0.15130
保德信亞太基金                                                   21.65000   21.72000  -0.07000   -0.32228
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.48860    8.49960  -0.01100   -0.12942
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.15480   11.16930  -0.01450   -0.12982
保德信店頭市場基金                                               36.02000   35.88000   0.14000    0.39019
保德信拉丁美洲基金                                                6.37000    6.32000   0.05000    0.79114
保德信金平衡基金                                                 29.55000   29.57000  -0.02000   -0.06764
保德信金滿意基金                                                 43.31000   43.34000  -0.03000   -0.06922
保德信科技島基金                                                 27.02000   26.99000   0.03000    0.11115
保德信高成長基金                                                 95.51000   95.57000  -0.06000   -0.06278
保德信第一基金                                                   27.56000   27.53000   0.03000    0.10897
保德信貨幣市場基金                                               15.75670   15.75650   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.48620   10.47490   0.01130    0.10788
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.51360   10.49960   0.01400    0.13334
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.76300   10.75470   0.00830    0.07718
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.10340   10.09260   0.01080    0.10701
保德信新世紀基金                                                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.00590    8.00590   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.70190   10.70180   0.00010    0.00093
保德信新興趨勢組合基金                                           11.07000   11.11000  -0.04000   -0.36004
保德信瑞騰基金                                                   15.53690   15.53680   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76800    9.77430  -0.00630   -0.06445
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.91910    9.92560  -0.00650   -0.06549
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68330    9.68950  -0.00620   -0.06399
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.74690    9.75260  -0.00570   -0.05845
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.78160    9.77650   0.00510    0.05217
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.78000    9.77670   0.00330    0.03375
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.71040    9.72940  -0.01900   -0.19528
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.71190    9.73100  -0.01910   -0.19628
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.88620    9.90160  -0.01540   -0.15553
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.98180    9.98560  -0.00380   -0.03805
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.98160    9.98430  -0.00270   -0.02704
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.94440    9.95690  -0.01250   -0.12554
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.94440    9.95690  -0.01250   -0.12554
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.55830    9.56690  -0.00860   -0.08989
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.47530    9.48700  -0.01170   -0.12333
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95570    1.95580  -0.00010   -0.00511
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63680    2.63670   0.00010    0.00379
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30170    0.30240  -0.00070   -0.23148
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44180    0.44290  -0.00110   -0.24836
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.60120    8.62180  -0.02060   -0.23893
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.80150   11.82870  -0.02720   -0.22995
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54240    9.54470  -0.00230   -0.02410
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58360   11.58640  -0.00280   -0.02417
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.87340    8.89660  -0.02320   -0.26077
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.79690   10.82510  -0.02820   -0.26051
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06260   10.07130  -0.00870   -0.08638
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93310    9.94100  -0.00790   -0.07947
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11810   10.12180  -0.00370   -0.03655
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59840   10.60190  -0.00350   -0.03301
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00290   10.00710  -0.00420   -0.04197
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83040    9.83820  -0.00780   -0.07928
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05840   10.06640  -0.00800   -0.07947
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77340    9.78150  -0.00810   -0.08281
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92710    9.93410  -0.00700   -0.07046
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.35630   10.33470   0.02160    0.20900
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.28310    6.29240  -0.00930   -0.14780
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.65670   10.67250  -0.01580   -0.14804
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64360   11.64350   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.13000   20.15000  -0.02000   -0.09926
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4579.260004585.17000  -5.91000   -0.12889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.45190   10.50310  -0.05120   -0.48748
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.53440   11.59400  -0.05960   -0.51406
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.78570   10.84050  -0.05480   -0.50551
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.34990    9.39570  -0.04580   -0.48746
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.85190    9.90280  -0.05090   -0.51400
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.65120    9.70020  -0.04900   -0.50514
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.71270   10.76520  -0.05250   -0.48768
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.34340   11.40200  -0.05860   -0.51394
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.28630   11.34360  -0.05730   -0.50513
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.33000    6.34000  -0.01000   -0.15773
柏瑞巨人基金                                                     12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64660   13.64640   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.05000   16.07000  -0.02000   -0.12446
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37890   13.39600  -0.01710   -0.12765
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.78770   11.80410  -0.01640   -0.13893
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.40750   12.42460  -0.01710   -0.13763
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.98120    8.99260  -0.01140   -0.12677
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81350    6.82220  -0.00870   -0.12752
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.85040    8.86270  -0.01230   -0.13878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.50300    8.51110  -0.00810   -0.09517
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.83820   10.85310  -0.01490   -0.13729
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.38340    8.39210  -0.00870   -0.10367
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.96250   11.97920  -0.01670   -0.13941
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.59040   11.60520  -0.01480   -0.12753
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.62620   11.63730  -0.01110   -0.09538
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.29470   11.31030  -0.01560   -0.13793
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02890    9.04040  -0.01150   -0.12721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.88820    9.90200  -0.01380   -0.13937
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.71950    9.72870  -0.00920   -0.09457
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.64010    9.65340  -0.01330   -0.13778
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.48270    9.49270  -0.01000   -0.10534
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.17190   10.17170   0.00020    0.00197
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.04530   10.04510   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95270    9.95350  -0.00080   -0.00804
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03480   10.03460   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02780   10.02760   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86380    9.86360   0.00020    0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.81050    9.81130  -0.00080   -0.00815
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.89300    9.89280   0.00020    0.00202
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.15240   10.15220   0.00020    0.00197
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.04530   10.04510   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95270    9.95350  -0.00080   -0.00804
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03490   10.03470   0.00020    0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02790   10.02780   0.00010    0.00100
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86380    9.86360   0.00020    0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.81060    9.81140  -0.00080   -0.00815
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.89300    9.89280   0.00020    0.00202
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.55920   10.58010  -0.02090   -0.19754
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.73380   11.75730  -0.02350   -0.19988
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.17540   11.19800  -0.02260   -0.20182
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.06380    9.08170  -0.01790   -0.19710
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.78450    9.80410  -0.01960   -0.19992
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.64540    9.66490  -0.01950   -0.20176
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.27510   10.29540  -0.02030   -0.19718
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.92550   10.94730  -0.02180   -0.19914
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.79670   10.81850  -0.02180   -0.20151
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.06400    9.08190  -0.01790   -0.19710
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.78490    9.80450  -0.01960   -0.19991
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.64570    9.66530  -0.01960   -0.20279
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.04000   14.08000  -0.04000   -0.28409
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.47000   11.50000  -0.03000   -0.26087
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.67000   11.70000  -0.03000   -0.25641
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.45000   13.52000  -0.07000   -0.51775
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.51000   13.58000  -0.07000   -0.51546
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.32950   11.33390  -0.00440   -0.03882
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46660    7.46950  -0.00290   -0.03882
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.30380   11.31290  -0.00910   -0.08044
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.96110   10.96920  -0.00810   -0.07384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12560   10.13420  -0.00860   -0.08486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.35860    8.36540  -0.00680   -0.08129
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.42240    9.42930  -0.00690   -0.07318
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.44810    9.45610  -0.00800   -0.08460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54400   10.55180  -0.00780   -0.07392
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92680    9.93480  -0.00800   -0.08053
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.10920   10.11790  -0.00870   -0.08599
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.76170    9.76890  -0.00720   -0.07370
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.03150    9.03880  -0.00730   -0.08076
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94460    8.95070  -0.00610   -0.06815
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47090    9.47900  -0.00810   -0.08545
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.83010   11.85420  -0.02410   -0.20330
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.30640   11.33030  -0.02390   -0.21094
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.76710   10.78980  -0.02270   -0.21038
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.12560    7.14010  -0.01450   -0.20308
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.94690    8.96580  -0.01890   -0.21080
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.56350    9.58360  -0.02010   -0.20973
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.16930   10.19010  -0.02080   -0.20412
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.78420   10.80700  -0.02280   -0.21097
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.68160    9.70210  -0.02050   -0.21129
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.08660    9.10520  -0.01860   -0.20428
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.76710    9.78770  -0.02060   -0.21047
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.12280   11.13300  -0.01020   -0.09162
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.68240   11.69240  -0.01000   -0.08553
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74870   10.75900  -0.01030   -0.09573
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17080    9.17920  -0.00840   -0.09151
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71980    9.72810  -0.00830   -0.08532
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.71390    9.72320  -0.00930   -0.09565
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.01130   11.02070  -0.00940   -0.08529
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92400    9.93310  -0.00910   -0.09161
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24190   10.25170  -0.00980   -0.09559
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.50700    9.51570  -0.00870   -0.09143
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.32370    9.33230  -0.00860   -0.09215
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93860    9.94700  -0.00840   -0.08445
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47630    9.48540  -0.00910   -0.09594
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.10000   18.14000  -0.04000   -0.22051
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.86000   16.92000  -0.06000   -0.35461
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.84450   12.85800  -0.01350   -0.10499
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.72060   10.72650  -0.00590   -0.05500
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.53370   11.53470  -0.00100   -0.00867
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.14400   12.14290   0.00110    0.00906
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.14230   11.14700  -0.00470   -0.04216
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.82750    9.83290  -0.00540   -0.05492
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.29870   10.29960  -0.00090   -0.00874
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25540   10.25450   0.00090    0.00878
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.23470   10.23900  -0.00430   -0.04200
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.09760   10.09850  -0.00090   -0.00891
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.17620   10.18040  -0.00420   -0.04126
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.85000   14.37000   0.48000    3.34029
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.59000   27.42000  -1.83000   -6.67396
國泰大中華基金                                                   21.39000   21.58000  -0.19000   -0.88044
國泰小龍基金                                                     15.98000   16.10000  -0.12000   -0.74534
國泰中小成長基金                                                 46.48000   46.69000  -0.21000   -0.44978
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.25060    4.26090  -0.01030   -0.24173
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.64000   19.81000  -0.17000   -0.85815
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.74510    0.75150  -0.00640   -0.85163
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.70550    0.71160  -0.00610   -0.85722
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10610    2.09800   0.00810    0.38608
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.58230    9.60240  -0.02010   -0.20932
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.21930    8.23650  -0.01720   -0.20883
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31550    0.31630  -0.00080   -0.25292
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.44460   11.44350   0.00110    0.00961
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.73490    1.74550  -0.01060   -0.60728
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.11560   10.16370  -0.04810   -0.47325
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33750    0.33920  -0.00170   -0.50118
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.54800    4.52490   0.02310    0.51051
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.01000   21.02000  -0.01000   -0.04757
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.68500    0.68580  -0.00080   -0.11665
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.32180    3.30940   0.01240    0.37469
國泰中港台基金台幣級別                                           15.35000   15.38000  -0.03000   -0.19506
國泰中港台基金美元級別                                            0.50660    0.50780  -0.00120   -0.23631
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.30000   27.37000  -0.07000   -0.25575
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.58000   35.79000  -0.21000   -0.58676
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.17500   10.18500  -0.01000   -0.09818
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.17500   10.18500  -0.01000   -0.09818
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.17500   10.18500  -0.01000   -0.09818
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33470  -0.00040   -0.11951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33430    0.33470  -0.00040   -0.11951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33430    0.33470  -0.00040   -0.11951
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40460   12.40450   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.55000   29.68000  -0.13000   -0.43801
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.27360    2.26230   0.01130    0.49949
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34570    0.34610  -0.00040   -0.11557
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47000    0.46920   0.00080    0.17050
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.29000   13.33000  -0.04000   -0.30008
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46470    0.46620  -0.00150   -0.32175
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.77000    5.74000   0.03000    0.52265
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18700    0.18590   0.00110    0.59172
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40690    0.40680   0.00010    0.02458
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36940    0.36940   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43050    0.43040   0.00010    0.02323
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49770    0.49610   0.00160    0.32252
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.53000   20.48000   0.05000    0.24414
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.96000   21.03000  -0.07000   -0.33286
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.40320    2.40430  -0.00110   -0.04575
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.19180   11.26390  -0.07210   -0.64010
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.14910   10.21460  -0.06550   -0.64124
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36640    0.36880  -0.00240   -0.65076
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33230    0.33450  -0.00220   -0.65770
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49490    0.49670  -0.00180   -0.36239
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39890    0.40160  -0.00270   -0.67231
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.54000   18.58000  -0.04000   -0.21529
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60960    0.61100  -0.00140   -0.22913
國泰科技生化基金                                                 38.91000   39.26000  -0.35000   -0.89149
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.81000   25.76000   0.05000    0.19410
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.37470   39.37500  -0.00030   -0.00076
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48970   19.48150   0.00820    0.04209
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57070   19.58550  -0.01480   -0.07557
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.20980   39.13370   0.07610    0.19446
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.90960   39.78650   0.12310    0.30940
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.54910   42.45940   0.08970    0.21126
國泰紐幣2021保本基金                                             12.03650   12.03050   0.00600    0.04987
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.31850   12.31320   0.00530    0.04304
國泰紐幣保本基金                                                 12.33860   12.33790   0.00070    0.00567
國泰高科技基金                                                   14.17000   14.27000  -0.10000   -0.70077
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.99000   25.30000  -0.31000   -1.22530
國泰國泰基金台幣級別                                             24.99000   25.30000  -0.31000   -1.22530
國泰富時中國A50基金                                              18.62000   19.20000  -0.58000   -3.02083
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33620    0.33650  -0.00030   -0.08915
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46390    0.46280   0.00110    0.23768
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36290    0.36230   0.00060    0.16561
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50070    0.49850   0.00220    0.44132
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34580    0.34600  -0.00020   -0.05780
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47710    0.47600   0.00110    0.23109
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.53160   10.53930  -0.00770   -0.07306
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.63830    7.64390  -0.00560   -0.07326
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35570    0.35590  -0.00020   -0.05620
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25580    0.25590  -0.00010   -0.03908
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39750    0.39760  -0.00010   -0.02515
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14520    2.13550   0.00970    0.45423
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42850    1.42210   0.00640    0.45004
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33620    0.33670  -0.00050   -0.14850
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36130    0.36180  -0.00050   -0.13820
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22610    0.22650  -0.00040   -0.17660
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.32000   10.33730  -0.01730   -0.16736
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.74430    6.75560  -0.01130   -0.16727
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.39000   14.34000   0.05000    0.34868
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.85000   34.08000  -0.23000   -0.67488
國泰價值卓越基金                                                 17.09000   17.13000  -0.04000   -0.23351
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38100    0.37990   0.00110    0.28955
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.78250   39.88090  -0.09840   -0.24673
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.66000   19.53000   0.13000    0.66564
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.08000   19.20000  -0.12000   -0.62500
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.89000   18.87000   0.02000    0.10599
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.02580   12.03110  -0.00530   -0.04405
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39540    0.39570  -0.00030   -0.07582
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61620    9.60550   0.01070    0.11139
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.49840    8.52130  -0.02290   -0.26874
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.61090   10.59900   0.01190    0.11227
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.47540    9.50100  -0.02560   -0.26945
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.13800   11.13710   0.00090    0.00808
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.09410   10.11470  -0.02060   -0.20366
第一金大中華基金                                                 29.10000   29.16000  -0.06000   -0.20576
第一金小型精選基金                                               42.46000   42.30000   0.16000    0.37825
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.78000   13.79000  -0.01000   -0.07252
第一金中國世紀基金-美元                                           8.99090    9.04320  -0.05230   -0.57834
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.99180    9.04420  -0.05240   -0.57938
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
第一金中概平衡基金                                               26.41000   26.38000   0.03000    0.11372
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24020   15.24000   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.73300  177.73100   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.98930    9.98030   0.00900    0.09018
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.98930    9.98030   0.00900    0.09018
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.11890   14.10840   0.01050    0.07442
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.11940   14.10870   0.01070    0.07584
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.81190    9.82460  -0.01270   -0.12927
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.81470    9.82730  -0.01260   -0.12821
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.42930    9.44100  -0.01170   -0.12393
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.45330    9.46510  -0.01180   -0.12467
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.21660   10.22970  -0.01310   -0.12806
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.82490    9.83710  -0.01220   -0.12402
第一金全球大趨勢基金                                             23.31000   23.20000   0.11000    0.47414
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.16150    8.16370  -0.00220   -0.02695
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85580    5.85740  -0.00160   -0.02732
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.39950    9.37480   0.02470    0.26347
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.40060    9.37590   0.02470    0.26344
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.67640    9.65030   0.02610    0.27046
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.67780    9.65230   0.02550    0.26419
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.56440    8.55540   0.00900    0.10520
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.05400   10.04350   0.01050    0.10455
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.72420    9.73220  -0.00800   -0.08220
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.72110    9.73120  -0.01010   -0.10379
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.00640    8.01570  -0.00930   -0.11602
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86630    8.87700  -0.01070   -0.12054
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86660    8.87730  -0.01070   -0.12053
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.06330   11.07470  -0.01140   -0.10294
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.06410   11.07550  -0.01140   -0.10293
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94630    9.95790  -0.01160   -0.11649
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.68300   14.70070  -0.01770   -0.12040
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.99120   13.92440   0.06680    0.47973
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.00850   13.94180   0.06670    0.47842
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.02000   12.95000   0.07000    0.54054
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.04000   12.98000   0.06000    0.46225
第一金亞洲科技基金                                               19.94000   20.02000  -0.08000   -0.39960
第一金亞洲新興市場基金                                           13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
第一金店頭市場基金                                               10.67000   10.58000   0.09000    0.85066
第一金創新趨勢基金                                               27.31000   27.10000   0.21000    0.77491
第一金電子基金                                                   36.67000   36.57000   0.10000    0.27345
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.46000   19.59000  -0.13000   -0.66360
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.94000   19.88000   0.06000    0.30181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.34000    9.20000   0.14000    1.52174
統一大中華中小基金(美元)                                          8.96000    8.85000   0.11000    1.24294
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.05000   12.89000   0.16000    1.24127
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
統一大滿貫基金                                                   35.37000   35.35000   0.02000    0.05658
統一大龍印基金                                                   15.98000   16.00000  -0.02000   -0.12500
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
統一中小基金                                                     29.02000   29.43000  -0.41000   -1.39314
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.59770    9.58720   0.01050    0.10952
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.38420    9.39600  -0.01180   -0.12559
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.03380    9.04420  -0.01040   -0.11499
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28880   11.27650   0.01230    0.10908
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.96430   10.97810  -0.01380   -0.12570
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.55190   10.56410  -0.01220   -0.11549
統一台灣動力基金                                                 20.21000   20.38000  -0.17000   -0.83415
統一全天候基金                                                  122.95000  123.74000  -0.79000   -0.63844
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.71930    8.66370   0.05560    0.64176
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.83240    8.79670   0.03570    0.40583
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.77600    8.73990   0.03610    0.41305
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.95180    8.89470   0.05710    0.64196
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.06760    9.03100   0.03660    0.40527
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.00980    8.97280   0.03700    0.41236
統一全球債券組合基金                                             11.90540   11.92380  -0.01840   -0.15431
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.82000   15.61000   0.21000    1.34529
統一全球新科技基金(美元)                                         15.61000   15.45000   0.16000    1.03560
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.75000   14.60000   0.15000    1.02740
統一亞太基金                                                     26.88000   26.94000  -0.06000   -0.22272
統一亞洲大金磚基金                                               13.06000   13.14000  -0.08000   -0.60883
統一奔騰基金                                                     66.02000   66.54000  -0.52000   -0.78148
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64840   16.64820   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
統一強漢基金(美元)                                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                             25.24000   25.22000   0.02000    0.07930
統一統信基金                                                     35.30000   35.35000  -0.05000   -0.14144
統一黑馬基金                                                     66.64000   67.29000  -0.65000   -0.96597
統一新亞洲科技能源基金                                           19.50000   19.47000   0.03000    0.15408
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06710    8.06790  -0.00080   -0.00992
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.16070   10.16190  -0.00120   -0.01181
統一經建基金                                                     52.31000   52.63000  -0.32000   -0.60802
統一龍馬基金                                                     77.46000   77.91000  -0.45000   -0.57759
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.69000   25.56000   0.13000    0.50861
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.50000   50.47000   0.03000    0.05944
野村中國機會基金                                                 14.37000   14.50000  -0.13000   -0.89655
野村巴西基金                                                      5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.20000   12.17000   0.03000    0.24651
野村台灣高股息基金                                               22.74000   22.66000   0.08000    0.35305
野村台灣運籌基金                                                 38.24000   38.17000   0.07000    0.18339
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.62380    9.63260  -0.00880   -0.09136
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.58610    9.59550  -0.00940   -0.09796
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59730    9.60170  -0.00440   -0.04583
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.70480    9.71360  -0.00880   -0.09059
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.65000    9.65950  -0.00950   -0.09835
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.62220    9.63100  -0.00880   -0.09137
野村平衡基金                                                     20.02000   20.03000  -0.01000   -0.04993
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.36000   13.30000   0.06000    0.45113
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
野村全球生技醫療基金                                             16.98000   17.06000  -0.08000   -0.46893
野村全球品牌基金                                                 28.59000   28.34000   0.25000    0.88215
野村全球氣候變遷基金                                              8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.10000   19.05000   0.05000    0.26247
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.00000   11.96000   0.04000    0.33445
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.41710   10.42810  -0.01100   -0.10548
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31170   10.32410  -0.01240   -0.12011
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.46260    9.46190   0.00070    0.00740
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.22650    9.22400   0.00250    0.02710
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.79070    8.78830   0.00240    0.02731
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.97400   10.97330   0.00070    0.00638
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.50150   10.49870   0.00280    0.02667
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.06030   10.05760   0.00270    0.02685
野村成長基金                                                     28.70000   28.81000  -0.11000   -0.38181
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.14620    9.18700  -0.04080   -0.44411
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.16410    9.20510  -0.04100   -0.44541
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.24420    9.28360  -0.03940   -0.42440
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.46820    9.51040  -0.04220   -0.44372
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.41910    9.46120  -0.04210   -0.44498
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.50520    9.54580  -0.04060   -0.42532
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.68000   12.76000  -0.08000   -0.62696
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.64230    9.65900  -0.01670   -0.17290
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.62120    9.63190  -0.01070   -0.11109
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.65080    9.66080  -0.01000   -0.10351
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.09380   10.11170  -0.01790   -0.17702
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.99530   10.00630  -0.01100   -0.10993
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03250   10.04280  -0.01030   -0.10256
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.69420    8.71340  -0.01920   -0.22035
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.32750    9.35050  -0.02300   -0.24598
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.19860    9.21970  -0.02110   -0.22886
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.10290   13.13170  -0.02880   -0.21932
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.16080   12.19040  -0.02960   -0.24281
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.93270    9.95560  -0.02290   -0.23002
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23140   10.23880  -0.00740   -0.07227
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92100    9.92560  -0.00460   -0.04634
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43250    9.43760  -0.00510   -0.05404
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.13490   11.14090  -0.00600   -0.05386
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.97760    9.98490  -0.00730   -0.07311
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.04180   11.05080  -0.00900   -0.08144
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.61030   10.61830  -0.00800   -0.07534
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.31690   10.32430  -0.00740   -0.07168
野村泰國基金                                                     39.27000   39.08000   0.19000    0.48618
野村高科技基金                                                   13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          9.99870    9.99550   0.00320    0.03201
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.23050   10.22710   0.00340    0.03325
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.46650   10.46640   0.00010    0.00096
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.65390    9.65330   0.00060    0.00622
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.49220    9.48980   0.00240    0.02529
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.46340    9.46040   0.00300    0.03171
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.68290   11.67880   0.00410    0.03511
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.83430   12.83470  -0.00040   -0.00312
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.72140   10.72070   0.00070    0.00653
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.54750   10.54490   0.00260    0.02466
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.75250   10.74920   0.00330    0.03070
野村貨幣市場基金                                                 16.25550   16.25530   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.61000   15.56000   0.05000    0.32134
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.99340   10.01550  -0.02210   -0.22066
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.93340    7.95100  -0.01760   -0.22136
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67130   11.69720  -0.02590   -0.22142
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.32000    7.38000  -0.06000   -0.81301
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
野村精選貨幣市場基金                                             12.07370   12.07360   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.31000   12.24000   0.07000    0.57190
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
野村積極成長基金                                                 12.12000   12.16000  -0.04000   -0.32895
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.54000   35.58000  -0.04000   -0.11242
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.13730   10.13510   0.00220    0.02171
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.59370    8.60290  -0.00920   -0.10694
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.00200    8.01020  -0.00820   -0.10237
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.83630    7.84360  -0.00730   -0.09307
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53250   11.54490  -0.01240   -0.10741
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51610   10.52690  -0.01080   -0.10259
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.32920   10.33880  -0.00960   -0.09285
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
野村環球基金-人民幣計價                                          15.60000   15.57000   0.03000    0.19268
野村環球基金-美元計價                                            12.33000   12.31000   0.02000    0.16247
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.03000   17.00000   0.03000    0.17647
野村鴻利基金                                                     23.13000   23.16000  -0.03000   -0.12953
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85310   16.85300   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.94000   20.91000   0.03000    0.14347
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.22000    9.31000  -0.09000   -0.96670
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.24000   13.23000   0.01000    0.07559
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.82000   14.91000  -0.09000   -0.60362
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.04650   10.06030  -0.01380   -0.13717
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.18180   13.19970  -0.01790   -0.13561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.62430    9.63020  -0.00590   -0.06127
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.60430    9.60940  -0.00510   -0.05307
凱基台商天下基金                                                 13.15000   13.22000  -0.07000   -0.52950
凱基台灣精五門基金                                               21.07000   21.08000  -0.01000   -0.04744
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.65860   10.64540   0.01320    0.12400
凱基亞太高股息基金                                               12.59000   12.71000  -0.12000   -0.94414
凱基亞洲四金磚基金                                               17.66000   17.79000  -0.13000   -0.73075
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.77060   12.85360  -0.08300   -0.64573
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.42000   12.50000  -0.08000   -0.64000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53570   11.53560   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.06000   27.05000   0.01000    0.03697
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.05000   21.88000   0.17000    0.77697
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.64680   21.48880   0.15800    0.73527
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.36000   17.52000  -0.16000   -0.91324
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.80590   16.95940  -0.15350   -0.90510
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.66000    7.69000  -0.03000   -0.39012
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.66640   11.67120  -0.00480   -0.04113
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.40290   11.37980   0.02310    0.20299
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.82630   12.79980   0.02650    0.20703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.28000   14.34000  -0.06000   -0.41841
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.89000   32.58000   0.31000    0.95150
富邦NASDAQ-100基金                                               29.50000   29.32000   0.18000    0.61392
富邦上証180基金                                                  28.39000   29.05000  -0.66000   -2.27194
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21710    0.21780  -0.00070   -0.32140
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.61000    6.63000  -0.02000   -0.30166
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.91000    7.68000   0.23000    2.99479
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.22000   37.69000  -2.47000   -6.55346
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.57310   11.59110  -0.01800   -0.15529
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.82300   10.86000  -0.03700   -0.34070
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.55800   10.63190  -0.07390   -0.69508
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.17210   10.18790  -0.01580   -0.15509
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.43600    9.46820  -0.03220   -0.34009
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.21340    9.27790  -0.06450   -0.69520
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.64890   20.71600  -0.06710   -0.32390
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.28310   11.28200   0.00110    0.00975
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.63190   10.69340  -0.06150   -0.57512
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.77480   12.79750  -0.02270   -0.17738
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.88730    1.89050  -0.00320   -0.16927
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.41700    9.43380  -0.01680   -0.17808
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43860    1.44100  -0.00240   -0.16655
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64660   11.64180   0.00480    0.04123
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.72610    1.72980  -0.00370   -0.21390
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10890   10.10470   0.00420    0.04156
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51730    1.52050  -0.00320   -0.21046
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.23000   23.25000  -0.02000   -0.08602
富邦日本東証基金                                                 21.98000   21.98000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.82000   42.95000  -0.13000   -0.30268
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.64000   47.76000  -0.12000   -0.25126
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.45000   49.69000  -0.24000   -0.48299
富邦台灣心基金                                                   23.70000   23.80000  -0.10000   -0.42017
富邦台灣釆吉50基金                                               46.48000   46.69000  -0.21000   -0.44978
富邦台灣科技指數基金                                             49.62000   49.92000  -0.30000   -0.60096
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.73700   39.62890   0.10810    0.27278
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.59590   40.61270  -0.01680   -0.04137
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29600    0.29580   0.00020    0.06761
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.40790    2.39370   0.01420    0.59322
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33970    0.34020  -0.00050   -0.14697
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.59170   10.60960  -0.01790   -0.16872
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.09390    2.08160   0.01230    0.59089
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32640    0.32680  -0.00040   -0.12240
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.15620    9.17170  -0.01550   -0.16900
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.31000   23.27000   0.04000    0.17190
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.72000   14.71000   0.01000    0.06798
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.32000   29.29000   0.03000    0.10242
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63010   15.62990   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.53000   68.56000  -0.03000   -0.04376
富邦科技基金                                                     26.67000   26.49000   0.18000    0.67950
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.04670   39.99660   0.05010    0.12526
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.70700   39.67700   0.03000    0.07561
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.90840   38.87100   0.03740    0.09622
富邦恒生國企ETF基金                                              19.96000   20.36000  -0.40000   -1.96464
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.22000   13.88000   0.34000    2.44957
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.66000   28.98000  -1.32000   -4.55487
富邦高成長基金                                                   26.03000   26.10000  -0.07000   -0.26820
富邦基金                                                         13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                   9.94000   10.24000  -0.30000   -2.92969
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.25000   20.15000   0.10000    0.49628
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40640    0.40690  -0.00050   -0.12288
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22730   12.24470  -0.01740   -0.14210
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.52690    9.54050  -0.01360   -0.14255
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30400    0.30430  -0.00030   -0.09859
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88620    8.89890  -0.01270   -0.14271
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.55070    9.57930  -0.02860   -0.29856
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.94570    9.97250  -0.02680   -0.26874
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.55070    9.57930  -0.02860   -0.29856
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.94570    9.97250  -0.02680   -0.26874
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.63000   19.63000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                     49.35000   49.12000   0.23000    0.46824
富邦精銳中小基金                                                 12.66000   12.62000   0.04000    0.31696
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.05000   20.08000  -0.03000   -0.14940
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.81000   20.89000  -0.08000   -0.38296
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.80000    7.77000   0.03000    0.38610
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.67000   14.77000  -0.10000   -0.67705
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.11330   10.07580   0.03750    0.37218
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.53460   10.57730  -0.04270   -0.40369
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.52560   10.56580  -0.04020   -0.38047
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.88300    9.84630   0.03670    0.37273
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.24990   10.29140  -0.04150   -0.40325
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.22180   10.26080  -0.03900   -0.38009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.01000   30.13000  -0.12000   -0.39827
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.79250    8.82480  -0.03230   -0.36601
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.28420    9.31850  -0.03430   -0.36808
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.04400    9.07950  -0.03550   -0.39099
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.65620    9.69170  -0.03550   -0.36629
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.62530    9.66090  -0.03560   -0.36850
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.37520    9.41200  -0.03680   -0.39099
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.43310    9.47010  -0.03700   -0.39070
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48260    8.49700  -0.01440   -0.16947
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.46010    9.47670  -0.01660   -0.17517
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.98380    9.00170  -0.01790   -0.19885
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43820   10.45560  -0.01740   -0.16642
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.16040   10.17820  -0.01780   -0.17488
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71230    9.73140  -0.01910   -0.19627
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.09570    9.11360  -0.01790   -0.19641
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.53260    9.55120  -0.01860   -0.19474
富達卓越領航全球組合基金                                         15.02000   15.01000   0.01000    0.06662
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69890    8.71200  -0.01310   -0.15037
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.35640    9.37100  -0.01460   -0.15580
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.07860    9.09500  -0.01640   -0.18032
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.80060    9.81540  -0.01480   -0.15078
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.72400    9.73920  -0.01520   -0.15607
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47040    9.48740  -0.01700   -0.17919
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15790    9.17420  -0.01630   -0.17767
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.52540    9.54220  -0.01680   -0.17606
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.49360    9.49170   0.00190    0.02002
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.09830    9.11430  -0.01600   -0.17555
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.68180    8.69690  -0.01510   -0.17363
富蘭克林華美中華基金                                             14.14000   14.18000  -0.04000   -0.28209
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.69000   20.76000  -0.07000   -0.33719
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.32000   20.37000  -0.05000   -0.24546
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.87900    7.89960  -0.02060   -0.26077
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03790    9.06120  -0.02330   -0.25714
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.65270    9.67760  -0.02490   -0.25730
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.18220    9.20620  -0.02400   -0.26069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02460   11.03920  -0.01460   -0.13226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.80720    8.81890  -0.01170   -0.13267
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.27420    9.28650  -0.01230   -0.13245
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.09720   13.11160  -0.01440   -0.10983
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.37650   10.38790  -0.01140   -0.10974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09090   10.10350  -0.01260   -0.12471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.72790    7.73760  -0.00970   -0.12536
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.22410    9.23560  -0.01150   -0.12452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.63530   10.64860  -0.01330   -0.12490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.60680    7.61630  -0.00950   -0.12473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.09730    9.10860  -0.01130   -0.12406
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38240   10.39910  -0.01670   -0.16059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.77220    7.78480  -0.01260   -0.16185
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26880    8.27830  -0.00950   -0.11476
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.32780    9.33800  -0.01020   -0.10923
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.02400   10.03510  -0.01110   -0.11061
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64570   12.66030  -0.01460   -0.11532
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.03090   13.09310  -0.06220   -0.47506
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
富蘭克林華美第一富基金                                           42.83000   43.04000  -0.21000   -0.48792
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29590   10.29580   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.48000   13.34000   0.14000    1.04948
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.99000   14.91000   0.08000    0.53655
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.90490    7.89400   0.01090    0.13808
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.97970   11.04790  -0.06820   -0.61731
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.60130    9.61570  -0.01440   -0.14976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.86400   10.88030  -0.01630   -0.14981
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.94100    6.95470  -0.01370   -0.19699
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.14240    9.15940  -0.01700   -0.18560
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.11810   10.13690  -0.01880   -0.18546
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.50240   10.52320  -0.02080   -0.19766
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.05000   20.04000   0.01000    0.04990
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.57650   11.57560   0.00090    0.00777
復華人生目標基金                                                 40.47170   40.46080   0.01090    0.02694
復華大中華中小策略基金                                           10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
復華中小精選基金                                                 81.82000   81.67000   0.15000    0.18367
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.07000    9.14000  -0.07000   -0.76586
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.21000   12.07000   0.14000    1.15990
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.25000   11.12000   0.13000    1.16906
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華台灣智能基金                                                 12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
復華全方位基金                                                   32.87000   32.83000   0.04000    0.12184
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.76000   13.57000   0.19000    1.40015
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.29000   20.99000   0.30000    1.42925
復華全球平衡基金-美元                                             9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.41000   20.41000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.29000   16.89000   0.40000    2.36827
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.39000   16.00000   0.39000    2.43750
復華全球原物料基金                                                9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.95000   13.88000   0.07000    0.50432
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45560   11.45890  -0.00330   -0.02880
復華全球債券基金                                                 13.45830   13.45960  -0.00130   -0.00966
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.55000   14.51000   0.04000    0.27567
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
復華有利貨幣市場基金                                             13.42790   13.42770   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.50000   13.41000   0.09000    0.67114
復華亞太成長基金                                                 16.20000   15.77000   0.43000    2.72670
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.11000    9.93000   0.18000    1.81269
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.55000   10.36000   0.19000    1.83398
復華東協世紀基金                                                 12.31000   12.30000   0.01000    0.08130
復華南非幣長期收益基金A                                          12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
復華南非幣長期收益基金B                                           8.14000    8.12000   0.02000    0.24631
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國新星基金-美元                                            12.87000   12.71000   0.16000    1.25885
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.82000   12.66000   0.16000    1.26382
復華恒生基金                                                     20.87000   21.21000  -0.34000   -1.60302
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.73000    8.55000   0.18000    2.10526
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.03000   33.37000  -1.34000   -4.01558
復華神盾基金                                                     28.24950   28.23930   0.01020    0.03612
復華高成長基金                                                   71.75000   71.89000  -0.14000   -0.19474
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
復華貨幣市場基金                                                 14.38830   14.38820   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         19.02000   19.05000  -0.03000   -0.15748
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.50000   50.53000  -0.03000   -0.05937
復華復華基金                                                     22.57000   22.63000  -0.06000   -0.26513
復華華人世紀基金                                                 19.37000   19.19000   0.18000    0.93799
復華傳家二號基金                                                 31.43580   31.33940   0.09640    0.30760
復華傳家基金                                                     27.73420   27.47800   0.25620    0.93238
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.68000   18.66000   0.02000    0.10718
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.67000    5.68000  -0.01000   -0.17606
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.46000   12.49000  -0.03000   -0.24019
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.78000   12.80000  -0.02000   -0.15625
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
復華滬深300 A股基金                                              21.58000   22.12000  -0.54000   -2.44123
復華數位經濟基金                                                 66.01000   65.63000   0.38000    0.57900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.69490    9.70510  -0.01020   -0.10510
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.54780    9.55920  -0.01140   -0.11926
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.84760    9.85770  -0.01010   -0.10246
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.66830    9.67970  -0.01140   -0.11777
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.63400    9.63740  -0.00340   -0.03528
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.99900    9.99960  -0.00060   -0.00600
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.61960    9.62850  -0.00890   -0.09243
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.98320    9.98950  -0.00630   -0.06307
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.61840    9.62730  -0.00890   -0.09245
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.98670    9.99300  -0.00630   -0.06304
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29530    9.29000   0.00530    0.05705
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.76180    8.80040  -0.03860   -0.43862
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61310    8.64850  -0.03540   -0.40932
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.46660   11.46010   0.00650    0.05672
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.82230   10.87000  -0.04770   -0.43882
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.76240   10.80670  -0.04430   -0.40993
景順主流基金                                                     19.05000   19.14000  -0.09000   -0.47022
景順台灣科技基金                                                 33.72000   33.96000  -0.24000   -0.70671
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
景順全球科技基金                                                 21.72000   21.65000   0.07000    0.32333
景順全球康健基金                                                 17.96000   18.01000  -0.05000   -0.27762
景順貨幣市場基金                                                 15.92830   15.92810   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.13000   35.28000  -0.15000   -0.42517
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.10000   15.06000   0.04000    0.26560
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.92000   13.88000   0.04000    0.28818
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63840    8.63100   0.00740    0.08574
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.17690    8.20750  -0.03060   -0.37283
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98940   10.98040   0.00900    0.08196
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.37870   10.41760  -0.03890   -0.37341
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.89000    7.91000  -0.02000   -0.25284
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.92000    7.97000  -0.05000   -0.62735
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48070    9.48070   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.53850    9.53560   0.00290    0.03041
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69200    9.69200   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.75390    9.75100   0.00290    0.02974
華南永昌永昌基金                                                 19.41000   19.40000   0.01000    0.05155
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22320   14.24540  -0.02220   -0.15584
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.91000   15.89000   0.02000    0.12587
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.74000   11.78000  -0.04000   -0.33956
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.55000   11.58000  -0.03000   -0.25907
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.60000   13.64000  -0.04000   -0.29326
華南永昌物聯網精選基金                                           12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
華南永昌策略報酬基金                                             10.26000   10.37000  -0.11000   -1.06075
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19260   16.19250   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.55730   24.63510  -0.07780   -0.31581
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92940   11.92920   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.11980   10.12560  -0.00580   -0.05728
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.32690   10.39300  -0.06610   -0.63601
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.87840    9.88410  -0.00570   -0.05767
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.04780   10.11250  -0.06470   -0.63980
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.96200    9.96860  -0.00660   -0.06621
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.10670   10.17270  -0.06600   -0.64880
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.82060    9.82710  -0.00650   -0.06614
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.95460   10.01960  -0.06500   -0.64873
華頓中小型基金                                                   28.33000   28.37000  -0.04000   -0.14099
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.34670   12.43000  -0.08330   -0.67015
華頓台灣基金                                                     33.89000   34.25000  -0.36000   -1.05109
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51170   11.51150   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.95000   17.92000   0.03000    0.16741
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31050   13.31330  -0.00280   -0.02103
華頓全球高收益債券基金B                                           8.34250    8.34430  -0.00180   -0.02157
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.99000    5.98000   0.01000    0.16722
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.81530    2.85060  -0.03530   -1.23834
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.01170   13.23640  -0.22470   -1.69759
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.42780    0.43540  -0.00760   -1.74552
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.64870   11.70060  -0.05190   -0.44357
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.60060   10.63950  -0.03890   -0.36562
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.70300   10.80110  -0.09810   -0.90824
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.70990    9.79890  -0.08900   -0.90827
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.07650   11.18120  -0.10470   -0.93639
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.10600   10.20200  -0.09600   -0.94099
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.09000   11.02000   0.07000    0.63521
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45860    2.45560   0.00300    0.12217
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00270    1.99480   0.00790    0.39603
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.93040   11.97620  -0.04580   -0.38243
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.76680    9.80430  -0.03750   -0.38249
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37300    0.37440  -0.00140   -0.37393
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.31320    0.31440  -0.00120   -0.38168
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.41000    3.43000  -0.02000   -0.58309
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.74000   15.92000  -0.18000   -1.13065
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.48000   17.60000  -0.12000   -0.68182
匯豐台灣精典基金                                                 24.17000   24.30000  -0.13000   -0.53498
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.16000    8.15000   0.01000    0.12270
匯豐安富基金                                                     25.34000   25.42000  -0.08000   -0.31471
匯豐成功基金                                                     39.62000   39.68000  -0.06000   -0.15121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.48840    2.48300   0.00540    0.21748
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27650    2.27070   0.00580    0.25543
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.55260   11.57490  -0.02230   -0.19266
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.98480    8.00690  -0.02210   -0.27601
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37890    0.37990  -0.00100   -0.26323
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34030    0.34140  -0.00110   -0.32220
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.92000    6.92000   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                 13.83000   13.98000  -0.15000   -1.07296
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97580   14.97570   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.11000    5.10000   0.01000    0.19608
匯豐新鑽動力基金                                                 10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.38180    5.36950   0.01230    0.22907
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.93120    8.91910   0.01210    0.13566
匯豐龍鳳基金-A類型                                               52.04000   52.30000  -0.26000   -0.49713
匯豐龍鳳基金-I類型                                               52.04000   52.30000  -0.26000   -0.49713
匯豐龍騰電子基金                                                 37.99000   38.18000  -0.19000   -0.49764
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.17890   12.19810  -0.01920   -0.15740
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.95000   21.92000   0.03000    0.13686
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
新光中國成長基金(美元)                                           11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.15770   10.13780   0.01990    0.19630
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.88180    9.89200  -0.01020   -0.10311
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04600   10.05200  -0.00600   -0.05969
新光台灣富貴基金                                                 23.23000   23.30000  -0.07000   -0.30043
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93280    9.92570   0.00710    0.07153
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.57080    9.55980   0.01100    0.11507
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.60570    9.59890   0.00680    0.07084
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.24590    9.23540   0.01050    0.11369
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43380   15.43370   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
新光亞洲精選基金-美金                                            23.48000   23.54000  -0.06000   -0.25489
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.46000   23.51000  -0.05000   -0.21268
新光兩岸優勢基金                                                 13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
新光店頭基金                                                     27.15000   27.02000   0.13000    0.48113
新光南非幣保本基金                                               11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
新光特選內需收益ETF基金                                          19.89000   19.94000  -0.05000   -0.25075
新光創新科技基金                                                 15.99000   15.96000   0.03000    0.18797
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.67570    9.69310  -0.01740   -0.17951
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.96300    9.97740  -0.01440   -0.14433
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.62930    9.64930  -0.02000   -0.20727
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.22570    9.24230  -0.01660   -0.17961
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.51300    9.52830  -0.01530   -0.16057
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.18640    9.20560  -0.01920   -0.20857
新光澳幣八年期保本基金                                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96180    9.95480   0.00700    0.07032
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.80260    9.79560   0.00700    0.07146
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74470    9.74980  -0.00510   -0.05231
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.87690    9.88190  -0.00500   -0.05060
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.83290    9.83720  -0.00430   -0.04371
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.69870    9.70290  -0.00420   -0.04329
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67210    9.67680  -0.00470   -0.04857
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.80590    9.81060  -0.00470   -0.04791
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.37000    7.35000   0.02000    0.27211
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.74240    9.75550  -0.01310   -0.13428
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42430    9.43680  -0.01250   -0.13246
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.69160    9.71540  -0.02380   -0.24497
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.42070    9.44390  -0.02320   -0.24566
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49810    9.51930  -0.02120   -0.22271
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.83360    9.85570  -0.02210   -0.22424
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.69950   13.73230  -0.03280   -0.23885
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.50490    8.52520  -0.02030   -0.23812
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.46940   36.42360   0.04580    0.12574
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.63880   37.59750   0.04130    0.10985
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.54030   38.47020   0.07010    0.18222
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.13970   11.13870   0.00100    0.00898
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.26190   10.28290  -0.02100   -0.20422
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.54820   13.56070  -0.01250   -0.09218
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.62140   10.65720  -0.03580   -0.33592
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
群益大印度基金-人民幣                                            13.32410   13.29930   0.02480    0.18648
群益大印度基金-美元                                              13.14350   13.15110  -0.00760   -0.05779
群益大印度基金-新臺幣                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.09810   12.00360   0.09450    0.78726
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.23710   12.17130   0.06580    0.54062
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.25710   11.16910   0.08800    0.78789
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.39070   10.33480   0.05590    0.54089
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.70830    9.63250   0.07580    0.78692
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 8.99700    8.94860   0.04840    0.54087
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.40110    9.32770   0.07340    0.78690
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.00430    8.95580   0.04850    0.54155
群益中小型股基金                                                 51.26000   51.36000  -0.10000   -0.19470
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.80220    9.77970   0.02250    0.23007
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.54520    9.54650  -0.00130   -0.01362
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.82800    8.82660   0.00140    0.01586
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.69380    8.67380   0.02000    0.23058
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.46540    8.46660  -0.00120   -0.01417
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.83010    7.82890   0.00120    0.01533
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37630   11.39190  -0.01560   -0.13694
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16790   11.17990  -0.01200   -0.10734
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.43130   10.46100  -0.02970   -0.28391
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.44900    9.42020   0.02880    0.30573
群益中國新機會基金N-美元                                          9.10050    9.09490   0.00560    0.06157
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.37990    8.35430   0.02560    0.30643
群益中國新機會基金-美元                                           9.73060    9.72460   0.00600    0.06170
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                   19.39200   19.38150   0.01050    0.05418
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.27000    8.24000   0.03000    0.36408
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.01000    5.99000   0.02000    0.33389
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.52570   10.47410   0.05160    0.49264
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.53790   10.51190   0.02600    0.24734
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.51760    9.47090   0.04670    0.49309
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.52870    9.50510   0.02360    0.24829
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06780   10.07350  -0.00570   -0.05658
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.86860    9.87350  -0.00490   -0.04963
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.51010    9.51540  -0.00530   -0.05570
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.41120    9.41600  -0.00480   -0.05098
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12610   10.13180  -0.00570   -0.05626
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.17810   10.18320  -0.00510   -0.05008
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67770    9.68310  -0.00540   -0.05577
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06930   10.07440  -0.00510   -0.05062
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06020   10.06920  -0.00900   -0.08938
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35080    7.35740  -0.00660   -0.08971
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.04810   10.05990  -0.01180   -0.11730
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96230    9.97230  -0.01000   -0.10028
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.08290   10.09240  -0.00950   -0.09413
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.04800   10.05990  -0.01190   -0.11829
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96230    9.97220  -0.00990   -0.09928
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.08290   10.09240  -0.00950   -0.09413
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.04810   10.05990  -0.01180   -0.11730
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96240    9.97230  -0.00990   -0.09927
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.08290   10.09240  -0.00950   -0.09413
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.04810   10.05990  -0.01180   -0.11730
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96230    9.97220  -0.00990   -0.09928
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.08290   10.09240  -0.00950   -0.09413
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.24000   15.26280  -0.02280   -0.14938
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.82000   14.84000  -0.02000   -0.13477
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
群益印度中小基金N-美元                                            9.78850    9.77960   0.00890    0.09101
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
群益印度中小基金-人民幣                                          15.04980   14.99940   0.05040    0.33601
群益印度中小基金-美元                                            14.00010   13.98730   0.01280    0.09151
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.96000   15.94000   0.02000    0.12547
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.56000  -0.02000   -0.14749
群益多重資產組合基金                                             15.42000   15.49000  -0.07000   -0.45190
群益安家基金                                                     26.64740   26.75110  -0.10370   -0.38765
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07320   16.07300   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.27000   22.34000  -0.07000   -0.31334
群益亞太中小基金                                                 13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.01000   17.05000  -0.04000   -0.23460
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.65090    9.65930  -0.00840   -0.08696
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.46670    7.47320  -0.00650   -0.08698
群益店頭市場基金                                                113.44000  112.66000   0.78000    0.69235
群益東方盛世基金                                                  9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
群益東協成長基金-人民幣                                          12.94370   12.88300   0.06070    0.47116
群益東協成長基金-美元                                            11.91670   11.88980   0.02690    0.22624
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.11220   11.11010   0.00210    0.01890
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.59380   10.59260   0.00120    0.01133
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02740   10.02570   0.00170    0.01696
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.84120    9.83940   0.00180    0.01829
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.38530    9.38430   0.00100    0.01066
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.88140    8.88000   0.00140    0.01577
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                               9.94040    9.93930   0.00110    0.01107
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.63080    9.62900   0.00180    0.01869
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.55230    9.55120   0.00110    0.01152
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.92190    9.92030   0.00160    0.01613
群益長安基金                                                     30.65000   30.75000  -0.10000   -0.32520
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.69380   14.61130   0.08250    0.56463
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.99000   13.91000   0.08000    0.57513
群益真善美基金                                                   18.15990   18.16860  -0.00870   -0.04788
群益馬拉松基金A類型                                             133.43000  133.28000   0.15000    0.11255
群益深証中小板基金                                               13.45000   13.80000  -0.35000   -2.53623
群益創新科技基金                                                 35.59000   35.44000   0.15000    0.42325
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.87140    9.91730  -0.04590   -0.46283
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.52900    9.59670  -0.06770   -0.70545
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.74990   10.79990  -0.05000   -0.46297
群益華夏盛世基金-美元                                            10.50710   10.58180  -0.07470   -0.70593
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.08000   17.20000  -0.12000   -0.69767
群益奧斯卡基金                                                   29.69000   29.79000  -0.10000   -0.33568
群益新興金鑽基金-美元                                            12.32200   12.28490   0.03710    0.30200
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
群益葛萊美基金                                                   25.25000   25.34000  -0.09000   -0.35517
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.08000   20.00000   0.08000    0.40000
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.89000   12.98000  -0.09000   -0.69337
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.64790   11.69490  -0.04700   -0.40188
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.25230   11.29660  -0.04430   -0.39215
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16770   11.20840  -0.04070   -0.36312
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.61860    8.65340  -0.03480   -0.40215
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.17680    9.21290  -0.03610   -0.39184
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.79080    8.82290  -0.03210   -0.36383
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
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德信大發基金                                                     30.33000   30.26000   0.07000    0.23133
德信中國精選成長基金                                             11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
德信台灣主流中小基金                                             20.28000   20.23000   0.05000    0.24716
德信新興股票組合基金                                             11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92510   11.92500   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75820   10.75740   0.00080    0.00744
德信數位時代基金                                                 27.93000   27.98000  -0.05000   -0.17870
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65320   11.65300   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.44000   16.51000  -0.07000   -0.42399
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.26000   19.15000   0.11000    0.57441
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.25000    7.24000   0.01000    0.13812
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.03380    9.99320   0.04060    0.40628
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.22360   14.16600   0.05760    0.40661
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.10950    8.12500  -0.01550   -0.19077
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.06110   11.08420  -0.02310   -0.20840
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.25870   11.28230  -0.02360   -0.20918
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.85610   12.88100  -0.02490   -0.19331
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.02000   17.99000   0.03000    0.16676
摩根中小基金                                                     25.02000   25.18000  -0.16000   -0.63542
摩根中國A股基金                                                  14.69000   14.87000  -0.18000   -1.21049
摩根中國A股基金(美元)                                            11.70000   11.85000  -0.15000   -1.26582
摩根中國亮點基金                                                 14.25000   14.36000  -0.11000   -0.76602
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.45910   11.60260  -0.14350   -1.23679
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.47360   12.58120  -0.10760   -0.85524
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.78140    9.90490  -0.12350   -1.24686
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.77200   12.93210  -0.16010   -1.23800
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.36670   14.49020  -0.12350   -0.85230
摩根台灣金磚基金                                                 20.89000   21.03000  -0.14000   -0.66572
摩根台灣增長基金                                                 51.15000   51.41000  -0.26000   -0.50574
摩根平衡基金                                                     27.92000   27.96000  -0.04000   -0.14306
摩根全球α基金                                                   18.81000   18.78000   0.03000    0.15974
摩根全球平衡基金                                                 15.12370   15.13200  -0.00830   -0.05485
摩根全球發現基金                                                 12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.68090    9.69760  -0.01670   -0.17221
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.56430   10.57070  -0.00640   -0.06054
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.05540   10.07070  -0.01530   -0.15193
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27300   11.29060  -0.01760   -0.15588
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.88050    9.89560  -0.01510   -0.15259
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.61130   10.63010  -0.01880   -0.17686
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.43630   13.46010  -0.02380   -0.17682
摩根亞洲基金                                                     56.48000   56.69000  -0.21000   -0.37044
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.51590    8.52040  -0.00450   -0.05281
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.85580    9.85030   0.00550    0.05584
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.78640    8.79110  -0.00470   -0.05346
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.22310   12.22970  -0.00660   -0.05397
摩根東方內需機會基金                                             17.89000   17.95000  -0.06000   -0.33426
摩根東方科技基金                                                 35.91000   35.90000   0.01000    0.02786
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
摩根金龍收成基金                                                 23.02000   23.14000  -0.12000   -0.51858
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07050   15.07040   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.82000   15.05000  -0.23000   -1.52824
摩根新金磚五國基金                                               11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
摩根新絲路基金                                                    9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
摩根新興35基金                                                   13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
摩根新興日本基金                                                 24.72000   24.79000  -0.07000   -0.28237
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.41730    7.42380  -0.00650   -0.08756
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.61630    9.60990   0.00640    0.06660
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.43290    9.44070  -0.00780   -0.08262
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.54540   10.55450  -0.00910   -0.08622
摩根新興科技基金                                                 59.05000   59.55000  -0.50000   -0.83963
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.30850    8.30500   0.00350    0.04214
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.46600   10.46170   0.00430    0.04110
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.53310    8.53480  -0.00170   -0.01992
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.26890    9.25880   0.01010    0.10909
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.80860    8.81280  -0.00420   -0.04766
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.72180    9.72380  -0.00200   -0.02057
摩根龍揚基金                                                     34.42000   34.61000  -0.19000   -0.54897
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31100    9.31750  -0.00650   -0.06976
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19070   11.19850  -0.00780   -0.06965
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.96000   27.16000  -0.20000   -0.73638
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.58920   11.63390  -0.04470   -0.38422
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.97840   11.01140  -0.03300   -0.29969
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.89940    9.92640  -0.02700   -0.27200
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.18500   10.22420  -0.03920   -0.38340
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.69110    9.72030  -0.02920   -0.30040
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.73290    8.75670  -0.02380   -0.27179
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.35670   10.35770  -0.00100   -0.00965
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.27380   10.27170   0.00210    0.02044
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.77890    9.77000   0.00890    0.09110
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.79220    9.78040   0.01180    0.12065
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.58510    9.57640   0.00870    0.09085
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.59800    9.58640   0.01160    0.12100
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.41150   11.42250  -0.01100   -0.09630
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.20100   11.21250  -0.01150   -0.10256
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.22610   10.23430  -0.00820   -0.08012
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.87850   10.88900  -0.01050   -0.09643
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.66150   10.67240  -0.01090   -0.10213
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.73630    9.74410  -0.00780   -0.08005
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.38550   25.51700  -0.13150   -0.51534
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.84970    9.84930   0.00040    0.00406
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03040   10.02700   0.00340    0.03391
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.84970    9.84930   0.00040    0.00406
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03040   10.02700   0.00340    0.03391
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15450   13.15440   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.68000   13.76000  -0.08000   -0.58140
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.92610   15.94030  -0.01420   -0.08908
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.63750   12.55900   0.07850    0.62505
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.44080   12.39350   0.04730    0.38165
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.95940   11.91390   0.04550    0.38191
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74660   11.75240  -0.00580   -0.04935
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03970   11.04450  -0.00480   -0.04346
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56980   10.57500  -0.00520   -0.04917
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66400    8.66770  -0.00370   -0.04269
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.94000   37.16000  -0.22000   -0.59203
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.54000   12.55000  -0.01000   -0.07968
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.50000   11.56000  -0.06000   -0.51903
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.32000   20.31000   0.01000    0.04924
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.50000   18.48000   0.02000    0.10823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.54000   15.54000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.25000   16.23000   0.02000    0.12323
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.30000   18.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.17000   17.18000  -0.01000   -0.05821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98960   14.98950   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.37410   10.37760  -0.00350   -0.03373
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.81390   13.81860  -0.00470   -0.03401
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.59130    7.59380  -0.00250   -0.03292
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.04000   14.06000  -0.02000   -0.14225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.06000   14.09000  -0.03000   -0.21292
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.85000   23.67000   0.18000    0.76046
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.50000   12.61000  -0.11000   -0.87232
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.54000   13.69000  -0.15000   -1.09569
瀚亞巴西基金                                                      4.30000    4.27000   0.03000    0.70258
瀚亞外銷基金                                                     44.99000   44.79000   0.20000    0.44653
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47000   10.49610  -0.02610   -0.24866
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26910   10.27910  -0.01000   -0.09728
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.16140   12.17420  -0.01280   -0.10514
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05000   10.06050  -0.01050   -0.10437
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.51990    7.53860  -0.01870   -0.24806
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.04930    8.05720  -0.00790   -0.09805
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12160    8.13020  -0.00860   -0.10578
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17890    7.18640  -0.00750   -0.10436
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.91240    8.92190  -0.00950   -0.10648
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25160    9.27300  -0.02140   -0.23078
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.40900    9.41820  -0.00920   -0.09768
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28980    9.29960  -0.00980   -0.10538
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.39000   13.42000  -0.03000   -0.22355
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.31000   29.36000  -0.05000   -0.17030
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.37000   12.35000   0.02000    0.16194
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.89000   14.96000  -0.07000   -0.46791
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.53430   11.56860  -0.03430   -0.29649
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.05910   13.07290  -0.01380   -0.10556
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.84790   10.88500  -0.03710   -0.34084
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.54810   10.58250  -0.03440   -0.32506
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.62140   11.64070  -0.01930   -0.16580
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.03090    9.05760  -0.02670   -0.29478
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.78460    9.79490  -0.01030   -0.10516
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.11380    9.14490  -0.03110   -0.34008
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.85270    8.88160  -0.02890   -0.32539
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.20270    9.21800  -0.01530   -0.16598
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28220   14.28460  -0.00240   -0.01680
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56180   10.56270  -0.00090   -0.00852
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.68670   10.68990  -0.00320   -0.02993
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.54650   12.54860  -0.00210   -0.01673
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              20.74000   20.89000  -0.15000   -0.71805
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55290   13.55270   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.03000   25.89000   0.14000    0.54075
瀚亞高科技基金                                                   61.74000   61.39000   0.35000    0.57013
瀚亞理財通基金                                                   27.01000   26.88000   0.13000    0.48363
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     23.90000   23.76000   0.14000    0.58923
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.89270   12.87780   0.01490    0.11570
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.20280    9.19220   0.01060    0.11532
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.25400   10.26340  -0.00940   -0.09159
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.38360   10.37880   0.00480    0.04625
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.39460   10.41090  -0.01630   -0.15657
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.68600    9.69840  -0.01240   -0.12786
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.85880    9.85230   0.00650    0.06597
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.27170    8.27930  -0.00760   -0.09180
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.06460    8.06080   0.00380    0.04714
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.99150    9.00560  -0.01410   -0.15657
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.26460    8.27510  -0.01050   -0.12689
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.89400    7.88880   0.00520    0.06592
瀚亞電通網基金                                                   16.00000   15.91000   0.09000    0.56568
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58660   13.60250  -0.01590   -0.11689
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.16540   10.17080  -0.00540   -0.05309
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96070    9.97330  -0.01260   -0.12634
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.47340   11.48680  -0.01340   -0.11666
瀚亞歐洲基金                                                     11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
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