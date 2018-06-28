[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/27 107/06/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.85000 14.37000 0.48000 3.34029 元大滬深300單日反向1倍基金 15.98000 15.49000 0.49000 3.16333 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.91000 7.68000 0.23000 2.99479 復華亞太成長基金 16.20000 15.77000 0.43000 2.72670 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 13.88000 0.34000 2.44957 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.39000 16.00000 0.39000 2.43750 復華全球物聯網科技基金-美元 17.29000 16.89000 0.40000 2.36827 復華恒生單日反向一倍基金 8.73000 8.55000 0.18000 2.10526 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.55000 10.36000 0.19000 1.83398 復華亞太神龍科技基金-美元 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269 統一大中華中小基金(人民幣) 9.34000 9.20000 0.14000 1.52174 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.29000 20.99000 0.30000 1.42925 復華全球大趨勢基金-美元 13.76000 13.57000 0.19000 1.40015 統一全球新科技基金(人民幣) 15.82000 15.61000 0.21000 1.34529 復華美國新星基金-新臺幣 12.82000 12.66000 0.16000 1.26382 復華美國新星基金-美元 12.87000 12.71000 0.16000 1.25885 統一大中華中小基金(美元) 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294 統一大中華中小基金(新台幣) 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.25000 11.12000 0.13000 1.16906 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 保德信全球資源基金 8.11000 8.02000 0.09000 1.12219 元大大中華TMT基金-人民幣 12.33000 12.20000 0.13000 1.06557 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.48000 13.34000 0.14000 1.04948 統一全球新科技基金(美元) 15.61000 15.45000 0.16000 1.03560 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.90000 4.85000 0.05000 1.03093 統一全球新科技基金(新台幣) 14.75000 14.60000 0.15000 1.02740 日盛精選五虎基金 39.37000 38.97000 0.40000 1.02643 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.89000 32.58000 0.31000 0.95150 復華華人世紀基金 19.37000 19.19000 0.18000 0.93799 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------