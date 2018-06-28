新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/27  107/06/26  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.85000   14.37000   0.48000    3.34029
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.98000   15.49000   0.49000    3.16333
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.91000    7.68000   0.23000    2.99479
復華亞太成長基金                                                 16.20000   15.77000   0.43000    2.72670
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.22000   13.88000   0.34000    2.44957
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.39000   16.00000   0.39000    2.43750
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.29000   16.89000   0.40000    2.36827
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.73000    8.55000   0.18000    2.10526
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.55000   10.36000   0.19000    1.83398
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.11000    9.93000   0.18000    1.81269
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.34000    9.20000   0.14000    1.52174
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.29000   20.99000   0.30000    1.42925
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.76000   13.57000   0.19000    1.40015
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.82000   15.61000   0.21000    1.34529
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.82000   12.66000   0.16000    1.26382
復華美國新星基金-美元                                            12.87000   12.71000   0.16000    1.25885
統一大中華中小基金(美元)                                          8.96000    8.85000   0.11000    1.24294
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.05000   12.89000   0.16000    1.24127
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.25000   11.12000   0.13000    1.16906
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.21000   12.07000   0.14000    1.15990
保德信全球資源基金                                                8.11000    8.02000   0.09000    1.12219
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.33000   12.20000   0.13000    1.06557
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.48000   13.34000   0.14000    1.04948
統一全球新科技基金(美元)                                         15.61000   15.45000   0.16000    1.03560
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.90000    4.85000   0.05000    1.03093
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.75000   14.60000   0.15000    1.02740
日盛精選五虎基金                                                 39.37000   38.97000   0.40000    1.02643
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       32.89000   32.58000   0.31000    0.95150
復華華人世紀基金                                                 19.37000   19.19000   0.18000    0.93799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞