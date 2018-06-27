外資續賣超避險 公股連11買撐盤 這10檔標的最受青睞

美中貿易戰火續燒，外資持續賣超台股避險，而內資也啟動保衛戰，公股更加大買超力道，今 (27) 日買超金額達 18 億元，較昨日增加近 4 億元，其中進一步觀察公股銀買超前十名標的，依序為中華電、國巨、元大滬深 300 正 2、鴻海、上銀、聯電、華新科、中鋼、台積電和富邦上証正 2 等，顯見護盤標的多以電子、科技權值股為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，下半年 Apple 及 Android 新機將陸續推出，市場普遍預期今年新機價位應會稍微下修，帶動消費需求增加，科技股可望走出淡季，另被動元件及 DRAM 族群，也仍是盤面主流，而傳統產業部分，因中國持續環保去產能政策，供給側改革持續進行，部分原物料供需可望逐漸改善，表現值得留意。

展望後市，萬寶投顧總經理蔡明彰表示，美中貿易戰川普宣布對中國 500 億美元的進口商品，課徵 25% 的關稅，其中主要瞄準智慧財產權與科技相關產品，而美國貿易代表處指出，對中國課稅第 1 波將針對 340 億美元的 818 項進口產品，將於 7 月 6 日生效，目前全球市場均關注此懲罰性關稅的相關細節。

蔡明彰表示，在美國和中國互徵關稅下，外資連日來賣超台股，主要是因利空減碼，外資擔憂若 7 月 6 日再加徵關稅項目和金額，到時候全球股市將殺成一團，因此，在 7 月 6 日前外資持續減碼以規避可能的風險。

此外，匯率部分，美中貿易爭端下，中國人民銀行再度祭出「定向降準」寬鬆措施，市場擔憂中國擬發動貨幣戰爭，人民幣呈重貶格局，拖累新台幣等亞幣紛紛挫跌。

蔡明彰指出，7 月 6 日美中貿易塵埃落定前，外資賣超趨勢難以改變加上新台幣匯率波動，台股接下來續跌機率仍高，今日大盤跌破年線、10710 點關卡，目前靜待台股破底反彈。

資金面部分，觀察今日資金動向，外資持續賣超台股，而公股銀則連 11 個交易日買超護盤，蔡明彰表示，公股銀過去以來，都與外資對作居多，呈現「外資丟、官股接」局面。

蔡明彰說，回顧 4 月份清明連假後，美中貿易開始升溫期間，外資大賣，當時台股重挫上百點，公股銀承接，到了 5 月、6 月份台股衝上高點 11270 點，顯示公股銀判斷是對的。而整體來看，台股接下來下修機率高，是否跌深反彈，須待下周五 (7/6) 美中貿易課徵關稅結果而定。

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