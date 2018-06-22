〈第一金股東會〉聚焦慶富案 前董總績效獎金遭扣留 待法律問題釐清

第一金 (2892-TW) 今 (22) 日舉行股東會，股東聚焦慶富案，針對求償部分，第一金董事長董瑞斌表示，前董事長蔡慶年和前總經理周伯蕉為官派，董事酬勞均回歸財政部，而績效獎金內部暫時提存銀行，待法律問題釐清後，會再決定發放還是扣下來。

董瑞斌表示，慶富案是否求償，碰到最大麻煩是地檢署對所有被調查人不起訴，民事求償方面，已請教法律顧問出具專業意見。

至於前董事長蔡慶年和前總經理周伯蕉，董瑞斌指出，前董總為公股代表，董事酬勞都是回歸財政部及代表的法人公司，其餘薪酬部分，內部固定兩個月獎金會發給他們，但績效獎金部分，主要依今年的績效、按照在職月份要發，這部分有求償問題，因此暫時提存在銀行，並沒有發放，待法律問題釐清後，會再決定該發放還是扣下來。

第一金律師張朝棟則補充說明，慶富案有 8 家銀行參貸，所有銀行都要回頭研究相關損失，而金管會和財政部都有要求參貸銀行研究疏失，並各自追償，8 家銀行也有分別做研究。

根據地檢署調查，目前為止慶富有使用詐騙手段，銀行限於被詐騙的狀態下，沒有疏失，且所有承辦人經過調查局和地檢署討論和開庭後，也全部簽結，連不起訴處理都沒有，表示沒有犯罪嫌疑。

張朝棟也說，慶富案相關承辦人也是被對方詐騙，初步認為承辦同仁沒有被認定有疏忽和怠忽職守，在此狀況下，暫時沒有事實證據下，沒有做任何的請求，但有一部分的績效獎金沒發放，要持續觀察後續狀況。