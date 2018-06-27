〈野村台股展望〉總經面支持大盤向上 Q3看好科技、金融和傳產類股

受到國際股市影響，第 2 季台股呈現高檔震盪，指數在 11000 點附近徘徊，展望第 3 季，野村投信今 (27) 日表示，總體經濟環境有助支持股市向上，而評價面處於合理水位，未來仍有上修可能，投資布局上，選股仍是決勝關鍵，看好科技、金融和傳產類股，較具表現機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，全球主要經濟體維持穩定復甦態勢，投資及生產力溫和上升，台灣景氣可望受惠全球景氣復甦趨勢，出口成長並帶動國內投資及消費，支持經濟成長率續成長。

姚郁如說，目前須留意的變數就是貿易戰，以美國和中國雙方貿易條件來看，中國略微處於劣勢，但因還是進行式，目前尚無法判斷對於景氣的影響程度，目前台股本益比約位於長期均值 14 至 15 倍，股價淨值比約為 1.8 倍，評價估值合理未過高，大盤在景氣溫和擴張支持下，持續正向看待。

產業面上，上半年科技股業績不如預期，主要是手機需求疲弱，廠商以消化庫存為主，而虛擬貨幣價格大幅滑落，使今年盈餘預估因而下調。不過，下半年 Apple 及 Android 新機將陸續推出，市場普遍預期今年新機價位應會稍微下修，帶動消費需求增加，科技股可望走出淡季，事實上，5 月以來已見到科技股開始反彈。

此外，第 3 季可留意蘋果供應鏈表現，隨著新機進入鋪貨期，相關零件皆可見到備貨需求，除了看好半導體產業，也預期電子上游元件將持續缺貨漲價，至於長期趨勢方面，則持續看好 AI、 物聯網、電動車等發展潛力。

在非科技股方面，看好金融股表現，在聯準會持續升息帶動下，金融產業利差擴大，加上成本控制得宜，有助基本面好轉；傳統產業，因中國持續環保去產能政策，供給側改革持續進行，部分原物料供需可望逐漸改善，表現值得留意。

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