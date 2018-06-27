〈野村台股展望〉外資今年來賣超已破2500億 貿易戰干擾短期難見扭轉訊號

貿易戰陰霾持續壟罩台股，外資持續賣超台股，觀察今年來資金動向，統計至今 (27) 日，外資總賣超金額突破 2500 億元，達到 2565.44 億元，對此，野村投信表示，在貿易戰火塵埃落定前，外資賣超情勢難以扭轉，建議投資人應審慎選股操作。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，上半年美中貿易戰升溫且持續延燒至今，以上周國際資金動向來看，除了買超美股之外，其餘新興市場全數賣超，台股也不例外，去年全年外資淨匯入的金額，在上半年已全數吐光，且持續面臨外資提款的賣壓。

姚郁如說，全球市場均關注美中貿易後續情形，若美中貿易塵埃落定，外資將有機會轉賣為買。

此外，台股進入除權息旺季，以往填息力道強勁的台積電，今年除息行情也失靈，姚郁如認為，主要是因近期市場投資氣氛趨於緊張，加上外資持續賣超匯出，所以資金操作上比較小心，但她也認為，對於台積電貼息狀況不需要太過緊張，應只是短期情況，7 月 6 日美國對大陸課徵貿易關稅之後，狀況將會明朗。

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