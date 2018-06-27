危機將至？兩位歐洲經理人警告2000年、2008年崩盤重演

愈來愈多的分析師加入預言市場崩盤的陣營。歐洲兩位知名基金經理人 Kirkoswald Capital Partners 的 Greg Coffey 以及 Horseman 資本管理的 Russell Clark，分別 以 2000 年和 2008 年全球市場大崩盤的情景，來和今年的動盪相提並論。

摩爾資本管理 (Moore Capital Management) 前任明星經紀人格雷格科菲 (Greg Coffey) 今年 5 月自行創業，他將五月份市場動盪與 2000 年互聯網泡沫進行比較；Russell Clark 是歐洲最悲觀的對沖基金經理之一，也在致客戶的信中援引了 2008 年金融危機的回憶。

這兩位歐洲著名的經理人加入了陣容愈來愈龐大的看空陣容，預期隨著各國央行啟動貨幣政策正常化進程、民粹主義興起威脅全球貿易發展，持續十年的多頭市場將宣告結束。

在此之前，億萬富翁索羅斯 5 月時曾警告金融危機即將來臨，並對歐盟構成存在威脅；而另一知名經理人 Crispin Odey 多年來堅持市場將崩潰，並且持續賠錢押注。

上個月義大利政治動盪使得市場出現混亂，讓 Brevan Howard 資產管理公司創辦人、億萬富翁 Alan Howard 在 23 億美元的對沖基金中獲利 37%，而他的公司主要資金池則增加了 7.6%，這是自 2008 年金融危機以來的最佳月度回報率。而 Clark 的基金在今年 5 月獲利 4.3%；Coffey 則在今年前兩個月的交易中回報率為 3.7%。

Clark 表示，目前的市場走勢讓他想起了 2008 年，他的對沖基金一年上漲了 31%。儘管經歷了兩個月的虧損，他仍然堅持看空部位不退。

但也有分析師對此末日預言不以為然， Lyxor 資產管理公司駐巴黎的高級跨資產策略師 Philippe Ferreira 認為，自全球金融危機以來，預言崩盤者大增，但目前除了政治風險之外，全球經濟表現良好。