歐股盤前─貿易戰疑慮未除 歐洲Stoxx 50期指下跌0.27%

貿易戰疑慮未除，今 (27) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.27%。

台北時間週三下午 2 點 19 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.27%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.13%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.23%。

美國總統川普打算限制外國業者，投資美國科技公司。

美國眾議院週二通過收緊外國投資規定的議案，主因在於，民主、共和兩黨議員，皆對中國收購美國關鍵技術，可能造成的國安問題，有所顧慮。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。

對於上述消息，財政部長梅努欽稱，這些投資限制，並非針對中國，適用對象為「所有試圖竊取美國關鍵技術的國家」。

歐盟與美國之間的貿易爭端，持續加劇，歐盟自 6 月 22 日起，開始對價值 32 億美元的美國進口商品，加徵關稅。

川普則揚言，要對歐盟進口的汽車，課徵 20% 關稅，將在近期完成相關調查。

經濟數據方面，法國、義大利，都將於倫敦時間週三中午，公布 6 月份消費者信心指數。