數據：聯想成為超級計算機全球最大供應商

據外媒6月26日報道，最新統計數據顯示，目前，全球500台最強大的超級電腦中有近四分之一執行聯想裝置，聯想已經成為TOP500超級計算機全球最大的供應商。在法蘭克福舉行的國際超級計算大會(ISC)上，聯想延續其全球強勁態勢，成為TOP500榜單上全球最大的超級計算機供應商(以系統數量來衡量)。

進入TOP500榜單的500台最強大的超級電腦中有122台是聯想裝置，佔市場份額的23.8%。

聯想資料中心業務集團總裁Kirk Skaugen說道：“去年，我們製定了一個目標，即到2020年成為全球最大的TOP500計算系統供應商。我們比原計劃提前兩年實現了這項目標。”他補充道：“這一榮譽是我們的承諾的力證，我們緻力於優先考慮客戶滿意度，提供尖端創新和效能，以及成為全球最值得信賴的資料中心合作夥伴。隨著我們與科學家們共同緻力於因應人類所面臨的最大挑戰，他們及其開創性的研究每一天都在激勵著我們。”

聯想表示，聯想的高效能計算客戶群極其廣泛，全球排名前25位的研究型大學和機構中，有17家目前正利用聯想全面的高效能計算(HPC)和人工智能(AI)解決方案為他們的研究提供支援。

聯想資料中心業務集團副總裁兼HPC和AI部門總經理Madhu Matta表示：“聯想擁有業界領先的提供深度創新和全面方法，以實現最大規模和最高效能執行的能力，併與我們的客戶合作設計滿足其設計和計算能力需求的超級計算系統。這種靈活性及以客戶為先的態度，使我們能夠為高效能計算和人工智能市場的未來發展奠定良好基礎。”

來源：環球網

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