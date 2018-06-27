大摩：「我們正走向徹頭徹尾的熊市。」

港股結算前夕，恒指再刷新今年以來低位，就在市場充滿審慎情緒下，摩根士丹利認為熊市已來臨！

摩根士丹利首席亞洲和新興市場策略師郭強盛(Jonathan Garner)接受外電訪問時表示，目前股市已經成為一個危險市場，「我們正走向徹頭徹尾的熊市。」

摩根士丹利把MSCI新興市場指數的12個月目標從1160點下調至1000點。郭強盛指出，隨著美國貿易戰不斷，國際油價急升，加上人民幣匯價下跌，三大隱憂推動股市下跌，股市逐步進入熊市階段。

聯儲局的貨幣緊縮政策以及全球經濟不同步擴張，正在對金融市場造成一系列打擊。大摩美國股票策略師Mike Wilson表示，美國的優質股份亦難逃厄運，不過，市場不會出現2008年金融海嘯般下跌，而是有選擇性逐一打擊。

在岸人民幣收報6.595兌一美元，較昨日跌390點子，跌幅0.59%，創超過6個月新低，其後在夜市時段進一步跌至6.61水平。

大摩最近亦發表了報告，預料人民幣將持續貶值，建議投資者應避免選擇受人民幣影響的股份，例如內房股及煤炭股等。

該行建議投資者可轉為吸納防守性股份，例如領展(00823-HK)、新地(00016-HK)、中電(00002-HK)、港燈(02638-HK)、恒生銀行(00011-HK)及電盈(00008-HK)。

大摩認為，以港元做結算的股份，可在熊市中看高一線；至於擁有美元債務、較少港元收入或受貿易戰影響的股份，則不宜投資。

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