宏佳騰擬配息1元創上櫃新低 祭出庫藏股策略護盤

機車品牌商宏佳騰 (1599-TW) 今 (27) 日董事會通過 106 年財報，稅後純益 1.47 億元為 3 年來低點，年減 40%，每股純益(EPS)2.39 元，宏佳騰擬每股配發現金股利 1 元，也創上櫃以來新低；同時，董事會決議第三次買回庫藏股，自明日起開始執行，買回區間價格為 34-57 元。

宏佳騰今日收盤價 39.95 元，計算目前現金殖利率 2.5%。

宏佳騰同時宣布將從集中市場買回庫藏股，買回區間價格為 34-57 元，股價低於區間價格下限將繼續買回，執行期間為 3 月 28 日至 5 月 27 日，預定買回股份共 1500 張，占公司已發行股份總數比率 2.42%。

不過，觀察宏佳騰過去二次庫藏股政策並未執行完畢，第一次預計買回 5000 張，實際買回 353 張，執行比例僅 7%，而第二次預計買回 1500 張，實際買回 852 張，執行比例 57%。宏佳騰說明，主要是為維護股東權益並兼顧市場機制，採行分批買回策因此未執行完畢。

由於市場競爭激烈，宏佳騰去年營收 23.53 億元，年減 6.25%，並導致全年獲利表現不佳，不過，就單季來看，第 4 季稅後純益約 6700 萬元，EPS1.1 元，創 5 個季度以來新高，營運表現可望漸入佳境。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，今年將推出復古車款來豐富車系，而在年初 CES 展推出的球首款機車使用整合型智慧儀表系統，搭載車款預計於年中上市，力拚全年內銷台數上看 1 萬台，較去年成長 60%。

除了積極穩固國內市場，宏佳騰也進軍中國市場，將成立佛山宏佳騰來銷售或租賃品牌機車、沙灘車，並提供售後服務，資本額為 80 萬美元 (約新台幣 2300 萬元)。