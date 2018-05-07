客戶產品出貨遞延 邑錡4月營收年減逾3成

生產縮時攝影機的邑錡 (7402-TW) 今 (7) 日公布 4 月營收 3462 萬元，月減 22.31%，年減 30.54%，累計 1-4 月營收 1.41 億元，年減 8.9%，邑錡 4 月營收的衰退主要在於產品出貨的遞延。

邑錡在收盤後公布 4 月營收資訊，股價在今日盤中已先行走弱，一度觸及 42.15 元跌停價。

邑錡 4 月營收的呈現月與年衰退，主要是受創新 ODM 業務主要客戶 Vernier4 月出貨訂單遞延，另外自有品牌 OBM 業務產品去年同期集中出貨中國大陸專案，使得整體較去年同期顯著下滑。

邑錡 ODM 創新業務目前雖短期受美國 Vernier 客戶訂單出貨遞延影響，但從既有在手訂單能見度來看，全年訂單出貨目標穩定，維持至少與去年相同訂單水準。

對於第 2 季，邑錡維持樂觀看法；創新 ODM 業務，邑錡仍與科技一線大廠共同研發新款產品，進一步取得國際知名品牌億元級大型專案訂單，隨著主要客戶 Vernier 遞延訂單逐步恢復過去出貨水準，仍保持良好銷售成長表現，另一方面，看好工業建築市場的縮時攝影汰換需求，推出新一代建築應用縮時攝影產品及配套配件，大幅提升產品電池續航力，除針對客戶需求的痛點再深化原有建築工程的解決方案。

邑錡去年營收 5.13 億元，毛利率 31%，年減 10 個百分點，稅後純益 1604 萬，年衰退 58.24%，每股純益為 0.77 元；獲利衰退的主要原因在匯兌的不利因素。日前，邑錡董事會決議，擬對去年股利配發每股現金股利 0.35 元、股票股利 0.65 元，合計為 1 元。