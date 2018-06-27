美自殺率最高的職業：農夫

現代自殺不僅僅限於前主播或名廚，美國衛生部 CDC 的數據發現農夫的自殺率近年來不斷攀升，使美國農業再次陷入危機。

據了解，美國自殺率自 1999 年來已提高了 30%，而理由包括感情問題、經濟問題、健康問題等。

然而，美國最新一項報導發現「農夫」為全國最高死亡率的職業。調查發現從事農業、魚類養殖、及林務行業的每 10 萬人中，就有 84.5 人自殺，比美國人口的總平均高出 5 倍。

在美聯準會不斷升息的情況下，靠貸款維生的多數美國農民想必生活會更加困苦。

美國自殺率圖 / 圖：Zerohedge

據美國農業部 (USDA) 的數據顯示，自 2013 年來農業收入逐漸減少，平均每片農田的收入較 2013 年少 35%。除了面對商品期貨的不穩定因素，農夫們更是天災的受難戶。

這種狀況不只在美國發生，印度也發現過去 30 年來共 6 萬民農夫自殺。農場援助組織的聯絡主管 Jennifer Fahy 表示，農場危機糟到影響自殺和抑鬱症，農民的壓力非常大。

芝加哥大學農村健康分析中心的聯合主任 Alana Knudson 說到，奶農每銷售一英鎊的牛奶都會虧錢。隨著美國貿易夥伴對美國農作物的關稅上調，這些農產品價格將進一步下滑，買家減少。

不可靠的財務狀況也促使了四分之三的農民必須仰賴非農收入補貼家用，而這往往來自第 2 份工作。

似乎全球都相當的不景氣，在 UBER 的低價競爭下，紐約市 5 個月內已傳出多達 5 起計程車司機自殺。

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