蛋白區當老大 A7推案量勇冠北台灣

【文 / 住展雜誌】

在北台灣所有新興重劃區中，建商推案意願最強的地方，竟不是搶土地搶成一團的新店央北重劃區，也不是成交火熱的板橋江翠北側，而是位處偏遠的機捷 A7 站重劃區……

住展雜誌統計北台灣近三年開始推案的指標重劃區，包括新店央北、板橋江翠北側、三重二重疏洪道、土城暫緩發展區，以及龜山 A7 等，這五大新興重劃區今年上半年推案量最大者，竟然是桃園龜山 A7 站重劃區，讓人大感意外！

蓋房不划算 土地被冷凍

推案量最少的是三重二重疏洪道重劃區，今年上半年預計公開的新案只有「國泰悅」、「捷運京典」，案量約三十五億、共計二四二戶。

二重疏洪道重劃區推案稀稀落落，一點都不意外；如果扣除未公開的「國泰悅」，近三年來重劃區內僅有二件建案，累積總案量連十億都不到。

推案量能如此疲弱的關鍵，主要是建商取得土地價格過高；先前市府標售抵費地，住宅用地最高價衝到一七九點七萬／坪，商業用地最高價飆至約一九二萬／坪，但建案成交均價卻不到五十萬／坪。先前高價取得的土地套在高點，現在開發效益不足，建商多把開發時程再往後推了。

江翠與暫緩 新北賣最好

近期買氣一直很蓬勃的板橋江翠北側重劃區與土城暫緩發展區，今年上半年推案持續開出，其中江翠有「興富發大悅」、「歡喜市」與「遠雄江翠」，接著還有國泰、國美的新案可望開出，總案量估約一三一億、共計九八八戶。

暫緩發展區則有「璞真仰睦」、「東運御光」、「清水湛」、「金城舞︱都心花園」、「弘暉大苑」與「有富正旺」，案量達一六五億、合計約一三九二戶。

江翠北側重劃區在讓利風潮帶動之下，成交價控制在四十萬／坪至四十五萬／坪之間的建案買氣紅火；土城暫緩區多數成交價落在三十五萬／坪至四十萬／坪附近，已有數個建案順利完銷並撤場。假如這二處重劃區價格不調漲，今年買氣估仍會繳出亮麗成績單。

央北大咖多 推案卻保守

今年上半年推案量第二大的新店中央新村北側重劃區，去年與今年數度標售土地，均出現建商瘋狂搶標土地的熱絡景象，但推案動能似乎沒有想像中那麼強勁。預計於上半年公開的建案約有四個，搶頭香的是「波爾多」，接下來將有「國泰豐格」、「國美中央新村」、「全陽大璽」等案陸續登場。

新店央北上半年案量總計約一六五億，總規劃戶數約一千一百戶左右，戶數供給量都只排在第三名，低於原先預估的二○○億以上。央北除了推案量不如預期外，就連建案釋出進度也普遍落後，主要原因是建照核發速度過慢所致；其次，原土地脫標價格頗高，但房價五字頭卻守得辛苦，可能讓部份業者產生觀望心態。

二字頭低價 拉攬輕移民

與央北相比，龜山 A7 站重劃區雖然區段條件相差甚遠，也沒有那麼多品牌建商卡位，但機場捷運從台北火車站到林口 A9 站之間，最便宜、唯一二字頭房價的站點就只有 A7 站；機捷題材加上二字頭房價，就具有高度競爭力。

由於目前房市『低價就是王道』，因此建商湧入 A7 重劃區推案意願高昂，積極搶攻大台北輕移民買盤。光是今年上半年，預估推案量可達到二五五億，且預計興建戶數高逾二千七百戶，包括「鴻築金捷市」、「樂捷市」、「富宇敦峰」、「翡翠」、「奇幻莊園」、「富御捷境」等案。

雖然 A7 重劃區推案規模龐大，但若均價能控制在二十五萬／坪左右，距捷運站近者均價最高不超過三十萬／坪，距捷運站遠均價壓在二十萬／坪初頭，買氣應該會很不錯，短期內毋需擔心供給過量的問題。

本文摘自 2018 年 6 月 5 日出刊之《住展雜誌》434 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「實價登錄 2.0 引爆業界怒火」、「地產新二代勢力崛起」、「高鐵青埔特區 大步邁向國際都會」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 434 期

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