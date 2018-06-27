北市難波萬 中山北榮登都更路王

【文 / 住展雜誌】

台北市都更步調緩慢，二十年來，平均每年成功的都更案不到六件。但是，光是中山北路一條路上，就有高達七件成功的都更案，摘下北市都更最夯的冠軍之路……

我國都市更新條例自民國八十七年發布實施以來，至今已約二十年。但二十年來，都更效率緩慢，一件都更案從啟動到整合成功、推案，快則三、五年，慢則十幾年，例如「永春都更案」吵了十六年都還沒迎來歡喜結局。

據住展雜誌統計，北市歷來整合成功並推案的都更建案共有一一五個，其中以大同區與中山區的都更案最多，高達十七個，再來是文山區的十三個。至於吊車尾的最後三名，分別是萬華、文山、信義，尤其信義區的都更案只有一個，可見想在信義區談都更有多困難。

從北市十二個行政區都更案件數分布狀況來看，房價相對低的蛋白區並未被建商遺棄，像大同、文山等區，都更案數量名列前茅。反觀寸土寸金的信義區，雖然建商積極插旗卡位，但能夠搞定住戶的人卻不多，慘淪為『最難搞定的行政區』。

信義區都更難談的主因，可能是屋主自認為房子價值很高，期望權利變換條件要更好才願意談，也可能是建商不願意把利潤壓得更低，給予屋主權利變換條件不夠誘人，多數都更案才無法開花結果。所以，即使信義區都更商機龐大，但建商與屋主都是看得到卻吃不到。

自主都更難 內湖區最多

在所有成功的一一五件都更案中，由住戶自己擔任實施者的『自主都更』是少之又少，雖然近年來自主都更意識抬頭，但整合效率卻極低。北市所有行政區中，大部份行政區自主都更成功案例都掛零。

最早的自主都更案，是位在中正區的水源社區；至於最多成功案例的則是內湖區，目前共有「吉祥居」、「如意琚」二件自主都更案。

屋主難突破 忠孝東路冷

如果以路（含段、巷、弄）為單位來觀察，則北市推出最多都更案的道路是中山北路，總共有「美麗國賓」、「御成町」、「富富話合」、「璞園貴象」、「醇建築」、「家居理玉」、「遠雄爵士」等七件都更案。其次，則是重慶北路，共有五件都更案。第三名是和平東路，共有三件都更案。

若再細分成路段的話，則最夯的路段是中山北路二段，歷來共有四件都更案，其次是重慶北路三段有三個。至於台北市最長的道路忠孝東路，雖然全長將近十二公里，但迄今只有一件都更案成功推出，而且是位在房價相對低的南港門牌。

從以上統計資料來看，證明都更案能不能成功的因素，與蛋黃、蛋白，或是路段貴賤無關；在房價相對較低的地區，反而會因屋主期待較低而增加整合成功的機會！

本文摘自 2018 年 6 月 5 日出刊之《住展雜誌》434 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「實價登錄 2.0 引爆業界怒火」、「地產新二代勢力崛起」、「高鐵青埔特區 大步邁向國際都會」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 434 期

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