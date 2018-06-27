滬深三大股指小幅低開 家紡板塊持續走強

周三(6月27日)，滬深三大股指數均小幅低開，滬指早盤小幅微跌，上證綜指開盤集合競價下跌0.017%，報2842.40;深證成指下跌0.01%，報9338.01;創業板指下跌0.04%，報1564.29。
從盤面上看，可燃冰、紡織製造、量子通信、通信服務、油改等板塊漲幅居前;互聯網彩票、農機、化工新材料、細胞免疫治療、稀土等板塊跌幅居前。
個股漲跌互半，受人民幣貶值影響，家紡板塊持續走強，龍頭華紡股份三連板，消費板塊普遍走弱，食品飲料、白酒等白馬板塊領跌。
個股方面，*金亞(300028-CN)復牌跌停報2.83元，截至發稿，成交44萬元，跌停板上有49萬手封單。消息面上，*金亞因涉嫌欺詐發行等犯罪問題被證監會移送公安機關，深交所已正式啓動對*金亞的強製退市機製。
樂視網(300104-CN)集合競價開盤漲9.76%報4.05元;恒大健康此前宣布入主賈躍亭旗下法拉第未來，樂視網昨日澄清與FF等無關系。
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