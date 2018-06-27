滬指早盤維持低位震蕩 ST板塊上演漲停潮

今日早盤，滬深兩市平開後衝高回落，維持弱勢震蕩，臨近午盤，三大股指加速下挫。截止上午收盤，滬指收報2831.58點，跌0.45%，成交749億;深成指收報9259.77點，跌0.85%，成交額1041億;創業板收報1553.64點，跌0.72%，成交額386億。
盤面上，從盤面上看，石油採掘、造紙、紡織製造、ST板塊、頁岩氣、汽車整車、黃金等板塊漲幅居前;大消費板塊早盤領跌，白酒、食品飲料、醫藥均紛紛下挫，機場航運、超級品牌、細胞免疫治療、鋼鐵、化工新材料等板塊跌幅居前。
截止11:30分，今日半日滬股通淨流入6100萬，深股通淨流出2億。
個股方面，WTI原油期貨價格周二收盤大漲3.6%，油氣採掘服務板塊大漲，惠博普(002554-CN)漲停;受益人民幣貶值，紡織製造板塊連續上漲，華紡股份(600448-CN)三連板。ST板塊全線大漲，*ST保千(600074-CN)、*ST正源(600321-CN)、*ST皇台(000995-CN)、ST坊展(600149-CN)、*ST華信(002018-CN)、ST山水(600234-CN)等十多隻個股漲停。
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