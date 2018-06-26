櫃買董座陳永誠：越南台商回台上櫃 把生意做向全世界

配合新南向政策及吸引更多優質海外企業來台掛牌，櫃買中心董事長陳永誠親自率團赴越南推動台商回台上櫃，陳永誠表示，越南台商事業發展有成，且多數持續擴大營運規模、目前正面臨二代接班及招募優秀人才等需求，可藉由回台上櫃與台灣資本市場鏈結，募集資金以持續擴大營運規模，把生意做向全世界。

櫃買中心今 (26) 日與勤業眾信聯合會計師事務所及理律法律事務所共同舉辦「2018 台灣資本市場交流晚宴」，29 日將再與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券股份有限公司共同舉辦「越南企業連結台灣資本市場說明會」。

陳永誠表示，越南是台商布局東協的重點地區，除了企業家數最多，投資金額也最高；我國也是越南第四大外資來源國，雙方關係密切，因此櫃買中心將越南列為東南亞海外業務推動的重點地區。

陳永誠表示，櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的周轉率及再募資 (SPO) 市場接受度高等特色，是越南台商進入資本市場的首選。櫃買中心一直以來積極推動越南台商回台 IPO，已陸續有多家台商企業與中介機構簽訂輔導契約，預計短期應可看到具體成效。

陳永誠表示，櫃買中心將持續配合政府新南向政策，積極推動東南亞企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入台灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。