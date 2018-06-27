盤前財經大事搶先讀2018年6月27日

今日操盤前瞻

國發會發布 5 月景氣燈號

美國 5 月耐久財訂單

法說會：國泰金、偉聯

股東會：泰山、聯華食、聚陽、神隆、上銀、大同、冠德、華航、景岳、玉晶光、位速、同致、國光生、浩鼎、群益證、大展證、台燿、良維

除權息：世豐、厚生、百容、寒舍、雲品、日揚、光聖、博大、宇瞻

增資股上市：華孚、鈺邦

英業達賣大溪廠房 估獲利 5.8 億 可望挹注每股純益 0.16 元

英業達 (2356-TW) 與和碩旗下晶碩 (6491-TW) 昨 (26) 日公告，將由英業達出售 13 筆土地及 5 筆建物給晶碩，交易金額價格 13.8 億元，處分利益共 5.8 億元，預估今年底前交易完成，可望貢獻每股純益 0.16 元。閱讀全文...

旺季效應 Q3 電視面板採購需求季增 15% 面板雙虎可受惠

TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新調查顯示，第 2 季電視品牌面板採購力道明顯轉弱，主要電視品牌面板採購需求預估季減約 4%，WitsView 研究副理楊晴翔指出，第 3 季進入電視產業傳統銷售旺季，預估第 3 季主要品牌的面板採購需求可望回升，季增 10-15%；法人認為，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 可望受惠。閱讀全文...

華泰銀驚爆三大房貸授信案疑收取回扣 金管會開鍘 300 萬元

華泰銀行中壢分行驚爆行員辦理不動產授信時，疑似有收取回扣等多項缺失，共查出三大案，預估總放款損失約 4400 萬元，金管會昨 (26) 日決議對華泰銀行開罰新台幣 300 萬元。閱讀全文...

川普有所不知 貿易戰一旦爆發 美國也在劫難逃

根據 CNBC 分析報導，英國財政大臣韓蒙德 (Philip Hammond) 警告，一旦全面性貿易戰爆發，其災難性的後果，讓全球最大的經濟體也難以倖免。閱讀全文...

一般新興國家由於外匯儲備，需要做為本國貨幣發行準備；貨幣供給量多寡影響實體經濟成長，因此多數新興國家外匯存底，大多做為貿易經常帳結算所用。當外資要從當地市場撤退時，要該國貨幣匯率兌換為美元，因此這個國家就會失去發行準備。閱讀全文...