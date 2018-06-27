中聯通5G已在16城測試 2020年正式商用

中國 5G 商轉進入倒數計時。中國聯通 (0762-HK)(600052-CN) 總經理陸益民表示，中國聯通已經在 16 個城市陸續開啟了 5G 規模試驗，2019 年將進行業務應用示範及試商用，並計畫在 2020 年正式商用。

中國聯通 A 股昨天收人民幣 4.81 元，上漲 0.63%；H 股跌 0.619%，收港幣 9.63 元。

圖：新浪財經

中國聯通在昨 (26) 日舉辦的「2018 年國際合作夥伴會議」上，集中展示了在雲網一體化、大資料(大數據)、5G 以及產業互聯網等領域的成績及未來規劃。

陸益民提出「攜手融入數位化轉型的大趨勢」的願景。在雲網一體化領域，中國聯通基於雲服務和網路佈局的優勢資源，深入打造「雲光慧企」產品體系，提供包括雲組網、雲專線、雲聯網等雲網一體化場景服務，可實現業務的自主服務和快速開通，從而滿足客戶對廣覆蓋、高可靠及靈活部署的需求。

在大數據領域，陸益民表示，中國聯通率先實現了全國資料的集中，形成了 PB 級的存儲容量，近 5000 個集群結點，日處理 770 億條位置資料的能力。目前已與 17 個行業、700 多家企業深度合作，形成了豐富的產品案例。

在產業互聯網領域，中國聯通將堅持「平台＋生態」戰略，通過構建創新平台，聚合產業生態，成立專業化運營的產業互聯網公司來提升效能，為行業發展創造價值增量空間。

5G 上，中國聯通發出倡議，希望與全球合作夥伴共同努力，加快推進雲網一體化進程，加速 5G 落地，推進產業互聯網等領域的深度合作，加大互聯互通及合作夥伴之間協同，從而共同推進電信行業、資訊化產業健康持續快速的發展。

3GPP 全會於 6 月 14 日批准了第五代移動通信技術標準 (5G NR) 獨立組網功能凍結。加上 2017 年 12 月完成的非獨立組網 NR 標準，5G 已經完成第一階段全功能標準化工作，進入了產業全面衝刺新階段。

此次 SA 功能凍結，不僅使 5G NR 具備了獨立部署的能力，也帶來全新的端到端新架構，為運營商和産業合作夥伴帶來新的商業模式。