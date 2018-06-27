新聞

[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
------------------------------------------------------------------------
 1201  味全     20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段 439 號味全埔心牧場綠園餐廳
 1218  泰山     20180627 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)        
 1219  福壽     20180627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1231  聯華食   20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)              
 1438  裕豐     20180627 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)        
 1459  聯發     20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)     
 1468  昶和     20180627 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)                
 1474  弘裕     20180627 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)    
 1477  聚陽     20180627 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)              
 1563  巧新     20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室      
 1599  宏佳騰   20180627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1
 1784  訊聯     20180627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5
 1789  神隆     20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)
 1805  寶徠     20180627 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)     
 2008  高興昌   20180627 高雄市中華一路 318 號 (本公司)
 2049  上銀     20180627 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)              
 2109  華豐     20180627 彰化縣大村鄉中山路二段 300 號本公司會議室               
 2204  中華     20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心  
 2233  宇隆     20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
 2245  詠勝昌   20180627 高雄市阿蓮區中路里中路 9-1 號 (本公司二樓會議室)         
 2246  凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 1 樓 - 會議室               
 2371  大同     20180627 臺北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)     
 2520  冠德     20180627 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳                 
 2605  新興     20180627 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2610  華航     20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號) 
 2643  捷迅     20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心達文西廳)
 2904  匯僑     20180627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)            
 3058  立德     20180627 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓
 3078  僑威     20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3089  遠昇     20180627 嘉義市西區忠順一街 27 號 (冠閣商務大飯店會議室)          
 3128  昇銳     20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3164  景岳     20180627 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室
 3202  樺晟     20180627 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)      
 3230  錦明     20180627 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)
 3257  虹冠電   20180627 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)
 3287  廣寰科   20180627 本公司三樓會議室 (地址：新北市中和區建二路 113 號 3F)     
 3325  旭品     20180627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)  
 3349  寶德     20180627 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8
 3406  玉晶光   20180627 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)
 3508  位速     20180627 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)           
 3536  誠創     20180627 台北市松山區敦化北路 240 號 (交通部運輸研究所大樓國際會議廳)
 3537  堡達     20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)
 3546  宇峻     20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3552  同致     20180627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)                 
 3562  頂晶科   20180627 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓
 3567  逸昌     20180627 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)         
 3625  西勝     20180627 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室
 4113  聯上     20180627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)                 
 4117  普生     20180627 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)            
 4142  國光生   20180627 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)           
 4154  康樂 - KY  20180627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
 4174  浩鼎     20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
 4193  喬本     20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號
 4402  福大     20180627 關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)     
 4537  旭東     20180627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)                
 4609  唐鋒     20180627 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)              
 4720  德淵     20180627 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)          
 4767  誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路 1 號
 4803  VHQ-KY   20180627 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓)
 4903  聯光通   20180627 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)         
 4971  IET-KY   20180627 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)
 4989  榮科     20180627 台北市士林區中山北路四段 16 號地下層會議室 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)
 4994  傳奇     20180627 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 5102  富強     20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)        
 5256  銳捷     20180627 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5291  邑昇     20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室            
 5383  金利     20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5398  慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室          
 5516  雙喜     20180627 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)      
 5534  長虹     20180627 台北市北平東路 30 號 11 樓
 5607  遠雄港   20180627 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)       
 5608  四維航   20180627 台北市復興北路 99 號 6 樓 (B+C 會議室)
 5703  亞都     20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6005  群益證   20180627 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳        
 6020  大展證   20180627 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室
 6112  聚碩     20180627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)
 6128  上福     20180627 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)           
 6174  安碁     20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)
 6182  合晶     20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號                 
 6247  淇譽電   20180627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓
 6274  台燿     20180627 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)     
 6276  安鈦克   20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室
 6290  良維     20180627 台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心)  
 6404  通訊 - KY  20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)
 6479  瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路 3 段 160 號 4 樓 (福華大飯店 405 會議室)          
 6489  德晶     20180627 新竹縣竹北市中和街 191 巷 5 號 (本公司會議室)              
 6518  康科特   20180627 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓
 6562  聯亞藥   20180627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓 (多功能會議廳)           
 6670  復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓富貴廳)   
 7402  邑錡     20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由時報廣場)              
 8016  矽創     20180627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)
 8034  榮群     20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 4 樓)
 8071  能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」        
 8080  奧斯特   20180627 台北市南港區市民大道八段 367 號 2 樓 (南港區民活動中心)    
 8115  帝聞     20180627 新北市新店區寶高路 5 號
 8155  博智     20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓         
 8171  天宇     20180627 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)  
 8201  無敵     20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)          
 8222  寶一     20180627 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8249  菱光     20180627 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)          
 8403  盛弘     20180627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓會議室
 8464  億豐     20180627 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)           
 8465  德河     20180627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)       
 8917  欣泰     20180627 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室
 8931  大汽電   20180627 桃園市大園區潮音北路 276 號
 8937  合騏     20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)      
 9906  欣巴巴   20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
 9928  中視     20180627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚     
 1473  台南     20180628 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)             
 1475  本盟     20180628 桃園市平鎮區工業三路 16 號
 1507  永大     20180628 桃園市春日路 1352 號，永大機電公司桃園廠                
 1514  亞力     20180628 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)
 1527  鑽全     20180628 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室
 1584  精剛     20180628 本公司 1F 會議室 (地址：台南市柳營區工一路 15 號)          
 1617  榮星     20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心 (住址：臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)
 1736  喬山     20180628 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)           
 1742  台蠟     20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號
 1787  福盈科   20180628 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號
 1810  和成     20180628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號。(三廠禮堂)             
 2009  第一銅   20180628 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)          
 2038  海光     20180628 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)
 2208  台船     20180628 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)         
 2236  百達 - KY  20180628 台北市中山區復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)       
 2302  麗正     20180628 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)                
 2434  統懋     20180628 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)            
 2492  華新科   20180628 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 168 會議室)  
 2738  曼哈頓 - KY20180628 台北市南京東路二段 111 號六樓新台豐大樓 6C 會議室         
 2852  第一保   20180628 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳  
 2937  集雅社   20180628 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)            
 3036  文曄     20180628 新北市中和區中正路 738 號 18 樓
 3085  新零售   20180628 嘉義市東區保忠二街 123 號
 3158  嘉實     20180628 新北市新店區民權路 52 號 6 樓
 3308  聯德     20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓               
 3346  麗清     20180628 新北市中和區中正路 631 號 (中和福朋酒店西北廳)           
 3455  由田     20180628 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)        
 3693  營邦     20180628 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號                
 4131  晶宇     20180628 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)                
 4134  台欣生   20180628 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心 2 樓訓練教室
 4190  佐登 - KY  20180628 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)
 4413  飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓
 4908  前鼎     20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)            
 4924  欣厚 - KY  20180628 奔亞國際會議中心 (地址：台北市復興北路 99 號 6 樓)         
 4931  新盛力   20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街 1 號                 
 4947  昂寶 - KY  20180628 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 4968  立積     20180628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)      
 5267  龍翩     20180628 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)
 5344  立衛     20180628 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓伽俐略廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號)
 5704  老爺知   20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 113 巷 23 號
 5907  大洋 - KY  20180628 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6127  九豪     20180628 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)                 
 6148  驊宏資   20180628 台北市內湖區瑞湖街 58 號一樓會議廳
 6236  康呈     20180628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
 6259  百徽     20180628 莉蓮會館 - 為美廳 (台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)     
 6289  華上     20180628 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號
 6407  相互     20180628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20180628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 - 樺漢會議室
 6490  凌昇科   20180628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)       
 6566  創益     20180628 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6575  心悅     20180628 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (B 棟遠雄 U-Town 接待中心)
 6622  百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)      
 6624  萬年清   20180628 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)    
 6650  帝圖     20180628 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展覽館)           
 6656  宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓
 7443  凡事康   20180628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室
 8045  達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)          
 8354  冠好     20180628 南投市南崗工業區工業路 29 號 (總公司行政大樓 4 樓會議室)   
 8458  影一     20180628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)                
 8996  高力     20180628 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室   
 9905  大華     20180628 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓            
 9910  豐泰     20180628 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)
 1220  台榮     20180629 台北市大安區忠孝東路三段 1 號三樓 (台北科技大學億光大樓) 
 1269  乾杯     20180629 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心       
 1321  大洋     20180629 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)
 1325  恆大     20180629 台北市林森北路 369 號 - 華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳
 1402  遠東新   20180629 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1416  廣豐     20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)    
 1466  聚隆     20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號
 1470  大統染   20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)           
 1472  三洋紡   20180629 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 1 樓 (103 會議室)          
 1506  正道     20180629 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號
 1512  瑞利     20180629 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)              
 1513  中興電   20180629 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)            
 1539  巨庭     20180629 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)
 1541  錩泰     20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1582  信錦     20180629 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)           
 1603  華電     20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)  
 1618  合機     20180629 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1722  台肥     20180629 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)             
 1799  易威     20180629 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)
 1818  願景     20180629 本公司 (新竹市香山區牛埔路 287 號 4 樓)
 1819  豐鼎     20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (屏東廠)
 2028  威致     20180629 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)        
 2243  宏旭 - KY  20180629 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)      
 2247  汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路 101 號 13 樓群益金融大樓會議室         
 2329  華泰     20180629 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工區管理處莊敬堂)       
 2355  敬鵬     20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)       
 2358  廷鑫     20180629 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)                 
 2429  銘旺科   20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)      
 2440  太空梭   20180629 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號        
 2601  益航     20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳              
 2734  易飛網   20180629 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2834  臺企銀   20180629 台北市塔城街 30 號 17 樓
 2901  欣欣     20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路 247 號 4 樓            
 2923  鼎固 - KY  20180629 台北市信義路五段 5 號
 2924  東凌 - KY  20180629 台北市南京東路 3 段 133 號 2 樓六福皇宮銀河廳               
 3025  星通     20180629 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)    
 3043  科風     20180629 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (宸上名品飯店)          
 3067  全域     20180629 松山區復盛區民活動中心 (台北市市民大道五段 99 號)        
 3219  倚強     20180629 臺北市大安區忠孝東路四段 285 號 5 樓會議室 (大瀚國際商務中心)
 3332  幸康     20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)        
 3402  漢科     20180629 新竹市高峰路 487 號 2 樓
 3432  台端     20180629 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)             
 3593  力銘     20180629 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)      
 3687  歐買尬   20180629 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 505 室 (南港展覽館)           
 4151  明躍     20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室）            
 4168  醣聯     20180629 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)
 4186  尖端醫   20180629 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)                 
 4194  禾生技   20180629 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓 (珠寶大樓 7 樓會議室)  
 4195  基米     20180629 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心)     
 4304  勝昱     20180629 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)   
 4406  新昕纖   20180629 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)      
 4415  台原藥   20180629 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)            
 4429  聚紡     20180629 桃園市觀音區工業六路 3 號
 4503  金雨     20180629 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號
 4532  瑞智     20180629 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號
 4546  長亨     20180629 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)
 4551  智伸科   20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓。(古華花園飯店)            
 4558  寶緯     20180629 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)            
 4559  久裕興   20180629 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司三樓會議室) 
 4702  中美實   20180629 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)                
 4721  美琪瑪   20180629 桃園市觀音區大同一路 1 號 (本公司辦公大樓 4 樓)            
 4979  華星光   20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)            
 5240  建騰     20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心            
 5304  鼎創達   20180629 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室
 5515  建國     20180629 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓)
 5521  工信     20180629 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5529  志嘉     20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6101  寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路 62 號 4 樓
 6107  華美     20180629 高雄市橋頭區芋林路 305 號
 6111  大宇資   20180629 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)
 6125  廣運     20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號
 6133  金橋     20180629 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓【台北深坑假日飯店】     
 6144  得利影   20180629 台北市民權西路 53 號 5 樓
 6165  捷泰     20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側 (自由廣場)              
 6218  豪勉     20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室         
 6248  沛波     20180629 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (會議室)                 
 6264  富裔     20180629 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)     
 6265  方土昶   20180629 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓) 
 6283  淳安     20180629 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)8 樓 802 室  
 6422  君耀 - KY  20180629 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)               
 6431  光麗 - KY  20180629 社團法人台南市建築師公會會議室 (地址: 台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6469  大樹     20180629 桃園市中壢區成章四街 143 號
 6474  華豫寧   20180629 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)               
 6511  綠晁     20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街 6 號
 6555  榮炭     20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路 46 號 (經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
 6567  生控     20180629 台北市仁愛路三段 160 號 4 樓福華大飯店 (CR403 會議室)       
 6582  申豐     20180629 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6616  特昇 - KY  20180629 PCBC 會議中心 - CC 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)   
 6618  永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路 57 號)      
 6651  全宇昕   20180629 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室
 6664  群翊     20180629 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)           
 8068  全達     20180629 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)    
 8097  常珵     20180629 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)              
 8234  新漢     20180629 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)          
 8289  泰藝     20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室 (新北市樹林區武林街 6 號 2 樓)
 8431  匯鑽科   20180629 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8478  東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)           
 8480  泰昇 - KY  20180629 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)    
 8481  政伸     20180629 台中市西屯區工業區 12 路 6 號本公司二樓會議室             
 8490  利得     20180629 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第五教室)  
 8497  聯廣     20180629 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 米開朗基羅廳)
 8906  花王     20180629 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)              
 8934  衡平     20180629 台北市敦化南路二段 97 號 B2(會議室)
*4136  太和 - KY  20180720 台北市信義路四段 236 號 7 樓
*5281  大峽谷 - KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號) 
*6558  興能高   20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)              
*6521  金樺     20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 423 室
*6535  順藥     20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)
*6579  研揚     20180730 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室                 
*3522  宏森     20180803 新北市中和區中山路二段 351 號 (晶宴會館中和館 B1)         
*6423  億而得   20180803 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)           
*1805  寶徠     20180808 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)     
*2740  天蔥     20180808 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)
*3144  新揚科   20180808 高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
*3299  帛漢     20180808 南台灣創新園區 (台南市安南區工業二路 31 號)              
*5317  凱美     20180808 新北市汐止區新台五路 1 段 81 號 13 樓之 2
*1333  恩得利   20180809 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
*1814  東光訊   20180809 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號 (本公司三樓會議室)          
*2748  雲品     20180810 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)             
*4803  VHQ-KY   20180810 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)
*6422  君耀 - KY  20180810 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)               
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓
*2456  奇力新   20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
*5255  美桀     20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)          
*6684  安格     20180827 台北市南港區三重路 66 號 9 樓 第一會議室                 

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

留言載入中...

相關新聞