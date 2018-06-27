[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

------------------------------------------------------------------------

1201 味全 20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段 439 號味全埔心牧場綠園餐廳

1218 泰山 20180627 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)

1219 福壽 20180627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1231 聯華食 20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)

1438 裕豐 20180627 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)

1459 聯發 20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1468 昶和 20180627 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1474 弘裕 20180627 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)

1477 聚陽 20180627 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)

1563 巧新 20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

1599 宏佳騰 20180627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1784 訊聯 20180627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1805 寶徠 20180627 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)

2008 高興昌 20180627 高雄市中華一路 318 號 (本公司)

2049 上銀 20180627 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2109 華豐 20180627 彰化縣大村鄉中山路二段 300 號本公司會議室

2204 中華 20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心

2233 宇隆 20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

2245 詠勝昌 20180627 高雄市阿蓮區中路里中路 9-1 號 (本公司二樓會議室)

2246 凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 1 樓 - 會議室

2371 大同 20180627 臺北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)

2520 冠德 20180627 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2605 新興 20180627 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2610 華航 20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號)

2643 捷迅 20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心達文西廳)

2904 匯僑 20180627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

3058 立德 20180627 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

3078 僑威 20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3089 遠昇 20180627 嘉義市西區忠順一街 27 號 (冠閣商務大飯店會議室)

3128 昇銳 20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

3164 景岳 20180627 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20180627 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3230 錦明 20180627 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)

3257 虹冠電 20180627 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)

3287 廣寰科 20180627 本公司三樓會議室 (地址：新北市中和區建二路 113 號 3F)

3325 旭品 20180627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3349 寶德 20180627 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8

3406 玉晶光 20180627 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)

3508 位速 20180627 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)

3536 誠創 20180627 台北市松山區敦化北路 240 號 (交通部運輸研究所大樓國際會議廳)

3537 堡達 20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3552 同致 20180627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3562 頂晶科 20180627 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

3567 逸昌 20180627 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)

3625 西勝 20180627 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室

4113 聯上 20180627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4117 普生 20180627 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)

4142 國光生 20180627 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)

4154 康樂 - KY 20180627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

4174 浩鼎 20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4193 喬本 20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號

4402 福大 20180627 關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)

4537 旭東 20180627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4609 唐鋒 20180627 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)

4720 德淵 20180627 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)

4767 誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路 1 號

4803 VHQ-KY 20180627 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓)

4903 聯光通 20180627 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)

4971 IET-KY 20180627 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

4989 榮科 20180627 台北市士林區中山北路四段 16 號地下層會議室 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)

4994 傳奇 20180627 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

5102 富強 20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5256 銳捷 20180627 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

5291 邑昇 20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室

5383 金利 20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5398 慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5516 雙喜 20180627 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)

5534 長虹 20180627 台北市北平東路 30 號 11 樓

5607 遠雄港 20180627 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)

5608 四維航 20180627 台北市復興北路 99 號 6 樓 (B+C 會議室)

5703 亞都 20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳

6005 群益證 20180627 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

6020 大展證 20180627 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室

6112 聚碩 20180627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

6128 上福 20180627 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)

6174 安碁 20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6182 合晶 20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號

6247 淇譽電 20180627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6274 台燿 20180627 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)

6276 安鈦克 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室

6290 良維 20180627 台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心)

6404 通訊 - KY 20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6479 瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路 3 段 160 號 4 樓 (福華大飯店 405 會議室)

6489 德晶 20180627 新竹縣竹北市中和街 191 巷 5 號 (本公司會議室)

6518 康科特 20180627 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6562 聯亞藥 20180627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓 (多功能會議廳)

6670 復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓富貴廳)

7402 邑錡 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由時報廣場)

8016 矽創 20180627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)

8034 榮群 20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 4 樓)

8071 能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8080 奧斯特 20180627 台北市南港區市民大道八段 367 號 2 樓 (南港區民活動中心)

8115 帝聞 20180627 新北市新店區寶高路 5 號

8155 博智 20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

8171 天宇 20180627 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)

8201 無敵 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)

8222 寶一 20180627 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

8249 菱光 20180627 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)

8403 盛弘 20180627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓會議室

8464 億豐 20180627 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)

8465 德河 20180627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8917 欣泰 20180627 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室

8931 大汽電 20180627 桃園市大園區潮音北路 276 號

8937 合騏 20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)

9906 欣巴巴 20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳

9928 中視 20180627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚

1473 台南 20180628 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)

1475 本盟 20180628 桃園市平鎮區工業三路 16 號

1507 永大 20180628 桃園市春日路 1352 號，永大機電公司桃園廠

1514 亞力 20180628 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)

1527 鑽全 20180628 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1584 精剛 20180628 本公司 1F 會議室 (地址：台南市柳營區工一路 15 號)

1617 榮星 20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心 (住址：臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)

1736 喬山 20180628 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)

1742 台蠟 20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號

1787 福盈科 20180628 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號

1810 和成 20180628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號。(三廠禮堂)

2009 第一銅 20180628 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)

2038 海光 20180628 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)

2208 台船 20180628 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

2236 百達 - KY 20180628 台北市中山區復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

2302 麗正 20180628 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)

2434 統懋 20180628 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2492 華新科 20180628 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 168 會議室)

2738 曼哈頓 - KY20180628 台北市南京東路二段 111 號六樓新台豐大樓 6C 會議室

2852 第一保 20180628 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2937 集雅社 20180628 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)

3036 文曄 20180628 新北市中和區中正路 738 號 18 樓

3085 新零售 20180628 嘉義市東區保忠二街 123 號

3158 嘉實 20180628 新北市新店區民權路 52 號 6 樓

3308 聯德 20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3346 麗清 20180628 新北市中和區中正路 631 號 (中和福朋酒店西北廳)

3455 由田 20180628 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3693 營邦 20180628 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

4131 晶宇 20180628 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)

4134 台欣生 20180628 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心 2 樓訓練教室

4190 佐登 - KY 20180628 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)

4413 飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4908 前鼎 20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)

4924 欣厚 - KY 20180628 奔亞國際會議中心 (地址：台北市復興北路 99 號 6 樓)

4931 新盛力 20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街 1 號

4947 昂寶 - KY 20180628 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心)

4968 立積 20180628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)

5267 龍翩 20180628 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)

5344 立衛 20180628 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓伽俐略廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號)

5704 老爺知 20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 113 巷 23 號

5907 大洋 - KY 20180628 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6127 九豪 20180628 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)

6148 驊宏資 20180628 台北市內湖區瑞湖街 58 號一樓會議廳

6236 康呈 20180628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6259 百徽 20180628 莉蓮會館 - 為美廳 (台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

6289 華上 20180628 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

6407 相互 20180628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20180628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 - 樺漢會議室

6490 凌昇科 20180628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6566 創益 20180628 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6575 心悅 20180628 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (B 棟遠雄 U-Town 接待中心)

6622 百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)

6624 萬年清 20180628 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)

6650 帝圖 20180628 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展覽館)

6656 宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

7443 凡事康 20180628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8045 達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)

8354 冠好 20180628 南投市南崗工業區工業路 29 號 (總公司行政大樓 4 樓會議室)

8458 影一 20180628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)

8996 高力 20180628 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室

9905 大華 20180628 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓

9910 豐泰 20180628 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)

1220 台榮 20180629 台北市大安區忠孝東路三段 1 號三樓 (台北科技大學億光大樓)

1269 乾杯 20180629 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心

1321 大洋 20180629 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)

1325 恆大 20180629 台北市林森北路 369 號 - 華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1402 遠東新 20180629 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1416 廣豐 20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)

1466 聚隆 20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1470 大統染 20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1472 三洋紡 20180629 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 1 樓 (103 會議室)

1506 正道 20180629 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號

1512 瑞利 20180629 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)

1513 中興電 20180629 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1539 巨庭 20180629 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)

1541 錩泰 20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1582 信錦 20180629 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)

1603 華電 20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1618 合機 20180629 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

1722 台肥 20180629 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)

1799 易威 20180629 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1818 願景 20180629 本公司 (新竹市香山區牛埔路 287 號 4 樓)

1819 豐鼎 20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (屏東廠)

2028 威致 20180629 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)

2243 宏旭 - KY 20180629 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2247 汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路 101 號 13 樓群益金融大樓會議室

2329 華泰 20180629 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工區管理處莊敬堂)

2355 敬鵬 20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2358 廷鑫 20180629 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)

2429 銘旺科 20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2440 太空梭 20180629 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號

2601 益航 20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳

2734 易飛網 20180629 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2834 臺企銀 20180629 台北市塔城街 30 號 17 樓

2901 欣欣 20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路 247 號 4 樓

2923 鼎固 - KY 20180629 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20180629 台北市南京東路 3 段 133 號 2 樓六福皇宮銀河廳

3025 星通 20180629 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)

3043 科風 20180629 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (宸上名品飯店)

3067 全域 20180629 松山區復盛區民活動中心 (台北市市民大道五段 99 號)

3219 倚強 20180629 臺北市大安區忠孝東路四段 285 號 5 樓會議室 (大瀚國際商務中心)

3332 幸康 20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3402 漢科 20180629 新竹市高峰路 487 號 2 樓

3432 台端 20180629 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)

3593 力銘 20180629 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)

3687 歐買尬 20180629 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 505 室 (南港展覽館)

4151 明躍 20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室）

4168 醣聯 20180629 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)

4186 尖端醫 20180629 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)

4194 禾生技 20180629 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓 (珠寶大樓 7 樓會議室)

4195 基米 20180629 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心)

4304 勝昱 20180629 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

4406 新昕纖 20180629 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4415 台原藥 20180629 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)

4429 聚紡 20180629 桃園市觀音區工業六路 3 號

4503 金雨 20180629 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4532 瑞智 20180629 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號

4546 長亨 20180629 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)

4551 智伸科 20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓。(古華花園飯店)

4558 寶緯 20180629 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)

4559 久裕興 20180629 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司三樓會議室)

4702 中美實 20180629 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)

4721 美琪瑪 20180629 桃園市觀音區大同一路 1 號 (本公司辦公大樓 4 樓)

4979 華星光 20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)

5240 建騰 20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心

5304 鼎創達 20180629 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5515 建國 20180629 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓)

5521 工信 20180629 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5529 志嘉 20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)

6101 寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路 62 號 4 樓

6107 華美 20180629 高雄市橋頭區芋林路 305 號

6111 大宇資 20180629 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)

6125 廣運 20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號

6133 金橋 20180629 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓【台北深坑假日飯店】

6144 得利影 20180629 台北市民權西路 53 號 5 樓

6165 捷泰 20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側 (自由廣場)

6218 豪勉 20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室

6248 沛波 20180629 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (會議室)

6264 富裔 20180629 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6265 方土昶 20180629 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓)

6283 淳安 20180629 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)8 樓 802 室

6422 君耀 - KY 20180629 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)

6431 光麗 - KY 20180629 社團法人台南市建築師公會會議室 (地址: 台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6469 大樹 20180629 桃園市中壢區成章四街 143 號

6474 華豫寧 20180629 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6511 綠晁 20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街 6 號

6555 榮炭 20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路 46 號 (經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)

6567 生控 20180629 台北市仁愛路三段 160 號 4 樓福華大飯店 (CR403 會議室)

6582 申豐 20180629 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6616 特昇 - KY 20180629 PCBC 會議中心 - CC 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6618 永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路 57 號)

6651 全宇昕 20180629 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6664 群翊 20180629 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)

8068 全達 20180629 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8097 常珵 20180629 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8234 新漢 20180629 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)

8289 泰藝 20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室 (新北市樹林區武林街 6 號 2 樓)

8431 匯鑽科 20180629 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)

8478 東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)

8480 泰昇 - KY 20180629 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8481 政伸 20180629 台中市西屯區工業區 12 路 6 號本公司二樓會議室

8490 利得 20180629 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第五教室)

8497 聯廣 20180629 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 米開朗基羅廳)

8906 花王 20180629 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)

8934 衡平 20180629 台北市敦化南路二段 97 號 B2(會議室)

*4136 太和 - KY 20180720 台北市信義路四段 236 號 7 樓

*5281 大峽谷 - KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號)

*6558 興能高 20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

*6521 金樺 20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 423 室

*6535 順藥 20180727 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)

*6579 研揚 20180730 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室

*3522 宏森 20180803 新北市中和區中山路二段 351 號 (晶宴會館中和館 B1)

*6423 億而得 20180803 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

*1805 寶徠 20180808 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (璞園建築團隊大樓 1 樓)

*2740 天蔥 20180808 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)

*3144 新揚科 20180808 高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

*3299 帛漢 20180808 南台灣創新園區 (台南市安南區工業二路 31 號)

*5317 凱美 20180808 新北市汐止區新台五路 1 段 81 號 13 樓之 2

*1333 恩得利 20180809 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

*1814 東光訊 20180809 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號 (本公司三樓會議室)

*2748 雲品 20180810 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)

*4803 VHQ-KY 20180810 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號)

*6422 君耀 - KY 20180810 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)

*6656 宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

*2456 奇力新 20180816 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)

*5255 美桀 20180816 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3(本公司會議室)

*6684 安格 20180827 台北市南港區三重路 66 號 9 樓 第一會議室

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

