搶攻新南向 台商進軍東南亞前 專家建議先評估兩點

政府積極推動新南向政策，近年來，越南已成為亞太地區最熱門的投資經濟體之一，而專家建議，台商在進入東南亞市場前，應先審視評估在多種語言和不同據點間，產業供應鏈的配置，以及思考如何整合最適合採購、製造和庫存管理的資訊平台，讓公司管理階層能夠過標準化流程，來增進營運效率。

資誠越南市場負責人薛守宏表示，近年來，越南為亞太區最熱門的投資經濟體，越來越多台商警覺，隨著資訊科技的發達，過去的企業資訊系統，已經無法滿足整合性的需求，顯見數位科技化發展，所帶來的商業模式和服務創新潮流，是當前台商面臨的持續性問題。

資誠企業管理顧問公司董事盧志浩指出，以越南的鞋服業為例，智能化產線的概念已衝擊著傳統製鞋業，製鞋業已朝著落實「製鞋過程全面自動化」的目標前進，實現製鞋加工過程無人化，降低庫存，並縮短客製化產品交貨時間。

因此，盧志浩建議台商，必須建立更快速的管理機制，透過簡單的工具，可以很快的建立數據模型，來反應各種市場與供應鏈的異動狀況，並快速做出決策，讓企業了解最佳與最差狀況，提早做好準備。

曾派駐越南的資誠南向服務團隊協理陳以謙表示，東南亞的製造業目前正面臨生產數位化轉型的挑戰，東南亞各國語言文字不一，且各地會計制度與稅務規範不盡相同，因此建構一個整合性的資訊平台，是越南製造業急需解決的課題。

值得留意的是，薛守宏建議，台商在進入東南亞市場時，應先審慎自我衡量評估在多種語言、不同據點間產業整合的供應鏈的配置，評估最合適的採購、製造、庫存管理與銷售流程整合的資訊平台，以提高營運效率。