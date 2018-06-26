川普有所不知 貿易戰一旦爆發 美國也在劫難逃

根據 CNBC 分析報導，英國財政大臣韓蒙德 (Philip Hammond) 警告，一旦全面性貿易戰爆發，其災難性的後果，讓全球最大的經濟體也難以倖免。

近幾日，美國與其他國家之間，以牙還牙式的爭議升高，撼動了金融市場。川普總統的美國優先政策，造成的經濟衝擊擴大，引發了全球投資人的不安。

韓蒙德週二告訴印度 CNBC 電視台說：「我們處於一個不確定的時代。數十年來，美國一直是開放市場與自由貿易的國度，如今已物換星移，」

「我衷心希望能避免一場全面的貿易戰，因為貿易戰對每一個國家都是災難，尤其是美國，」他繼續說道。

哈雷機車公司決定將部份機車生產線移出美國，川普總統週一因而拉高了貿易戰的語調。

「哈雷公司竟是第一家外移的公司，讓我意外，」川普週一在推文中寫道。「我為他們大力遊說，終於他們銷售至歐盟，無需再繳關稅。關稅重創了我們的貿易。」

設立於威斯康辛州的哈雷公司說，全球提高關稅，讓他們的成本上升，威脅到了該公司積極拓展的國際銷售。

上週，歐盟對美國商品課徵報復性關稅，包括機車，酒類與橘子汁，以報復美國課徵的鋼鋁關稅。

「我將敦促印度也考慮進一步開放市場，取消非關稅障礙，鼓勵貿易，刺激競爭，以提升生產力，並提高獲利與生活水平，」韓蒙德說。