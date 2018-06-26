中橡董事會改選 辜家第四代辜公怡接棒董座

中橡 (2104-TW) 今 (26) 日召開股東會，會後董事會進行董事改選，通過由辜家第四代、辜啟允之子辜公怡接任中橡董座，集團第四代接班正式啟動。

台泥集團旗下信昌化 (4725-TW) 日前已完成改選，改選後由辜公怡接任董事長，而今日在中橡股東會後董事會，也同樣通過由辜公怡接任董座，原董座張安平卸任董事長一職，改擔任中橡副董事長，而這也是辜公怡接下的第 2 個董座，正式啟動第四代接班機制。

中橡目前三大業務包括碳煙、生技與電池事業，旗下負責鋰電池事業的能元科技，在需求熱絡訂單增溫下，今年首季成功轉盈，原有產能已滿載，將增設第 2 條產線，預計今年底前投產。

中橡碳煙事業印度廠去年成功轉盈，相中印度碳黑市場未來十年複合成長率高達 7% 至 8%，中橡將分兩階段擴充產能，初期產能規劃為 15 萬噸，第 2 期擴充至 45 萬噸，並準備設立特用碳煙研發，目前也規劃在歐美等地，籌建年產能 15 萬噸的新廠。

生技事業部分，中橡表示，龐貝症孤兒藥權利金已於 2006 年第 4 季開始認列，孤兒藥歐洲專利到期時間為 2021 年，而美國則為 2023 年到期，不過，專利到期不代表沒有權利金收入，雖說新藥開發進行十幾年，進度順利並沒有特殊阻礙，但對於 2023 年是否能順利完成開發，目前沒有百分之百的把握。