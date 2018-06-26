錫安生技啟動IPO 與永豐金簽訂輔導合約

質子標靶癌症治療系統整合設備供應商錫安生技 (7416-TW) 宣布啟動 IPO，今 (26) 日與永豐金證券簽訂上市 (櫃) 輔導顧問合約。

錫安生技主要製造銷售質子標靶癌症治療系統，執行長陳進安表示，公司主要產品包括六軸機器人與質子治療機，因為屬於二類醫療器材，需要通過 510(K) 認證，其中六軸機器人預計在今年中可望取得美國 FDA 認證，預計 2019 年初即可開始對外銷售；至於質子治療機則預計在明年底完成認證。

陳進安指出，公司掌握三大重要技術，分別是採用第三代同步加速器 (Synchrotron Accelerator) 及三度空間的掃描治療技術 (Spot Scanning System)、六自由度空間定位系統 (6D Z-Robot 質子治療床) 以及模擬定位即時斷層掃描儀 (In-room CT/Robotic CBCT)，而掌握自有技術則是公司最大的競爭優勢。

陳進安表示，新一代的質子標靶癌症治療系統將銷往國外，公司也將成立新竹生醫質子癌症國際治療及教育訓練中心，為台灣及大中華區罹癌患者謀求更大的福祉，並布局未來全球癌症治療需求的市場。

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