暫時躲過政治危機：梅政府贏得下議院的脫歐支持 英鎊一度急漲

英國首相特蕾莎 · 梅伊政府贏得了周二就脫歐談判的關鍵議會投票，推動英鎊在美股盤中止跌反彈。

英國下議院以 324:302 票通過了反對上議院有關《退出歐盟法案》的 110 號修正案。該修正案提議，如果政府最初的脫歐計劃被議會拒絕，將賦予議員權利來制定新的退歐策略。

這個投票決定表面看去製造了雙贏的局面，才能帶動英鎊在經濟數據低迷的背景下急漲。梅伊所在的保守黨沒有倒戈，保住了政府的「面子」、維護了梅伊的權威，也令沒有協議的「極端硬脫歐」基本不可能。梅伊表示會進一步妥協，馬上展開談判，給予議會在最終退歐法案中更大的話語權。

由於投票前已展現了梅伊政府獲勝的希望，英鎊兌美元完全收復了日內稍早失地，並轉而上漲。在投票結果公布後，英鎊兌美元從 1.3342 的低位急漲逾 80 點，刷新了日高至 1.3425，也超越了歐盤初的盤中高位 1.3418。不過截至發稿時，回吐了大部分美股時段漲幅。

這主要是由於，究竟是議會獲勝還是政府獲勝的結論無法清晰作出，畢竟梅伊政府退讓了幾步，會給議會對脫歐議案更大的話語權，而不是此前建議的僅投票支持或反對。英國《衛報》形容道，梅伊淪為了所屬保守黨的人質，贏得這一次選票但付出了代價。

據報導，英國下議院還以 326:301 的票數支持英國政府堅持將 2019 年 3 月 29 日作為脫歐最後期限，以 329:298 的票數反對給予議會對脫歐協定的決定性權力。

路透社稱，周二是繼上議院為退歐法案引入 15 項重大修正案之後，梅伊面臨的首個重大考驗，但這種大考遠為結束。英國議會周三還將就要求政府報告與歐盟磋商關稅同盟進展的修正案進行表決，或對退出歐盟單一市場和關稅聯盟的承諾提出質疑。

另據新華社，本周英國議會表決的多項議案意義重大，涉及脫歐後的過渡期內英國是否留在歐盟關稅同盟，以及議會是否有叫停或延長「脫歐」談判等事項的決定權。英國《衛報》9 日稱，在野黨只需十幾名議員在表決中倒戈，就可以令梅政府的脫歐談判步調陷入混亂。

從政府到議會的爭論焦點是，脫歐後英國應與歐盟達成何種關稅安排才最符合自身利益。梅伊上周四發布了「臨時關稅安排」方案，交給歐盟討論。她提議，如果談判滯後或談崩，從明年 3 月底至 2020 年底的過渡期結束後，英國繼續留在關稅同盟一年，遭到了黨內硬脫歐派的強烈反對。

『新聞來源／華爾街見聞』