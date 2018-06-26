〈贊助－投資收益策略〉美國升息 宏利特別股基金是資金最佳停泊處？

美國升息腳步愈來愈快，升息階段，何處為資金最佳泊放處。根據研究，特別股在升息周期表現穩健，在升息時股市顛簸，債市四處熊蹤，特別股風險報酬投資效率優，不僅是股神巴菲特偏愛投資工具，近年來一直是富比士年度票選值得納入投資組合的資產之一。

巴菲特最令人津津樂道特別股投資，就是他在 2008 年金融海嘯時，逢低大買 50 億美元的高盛特別股，固定 10% 的股息收益率，為他創造豐沃的現金流，隨著股價回升，高盛特別股也是穩健走高，2013 年獲利了結，市場估算他還賺了 20 億美元。

特別股英文稱為 preferred stock，是股票也兼有債券特性；追求收益，有的股票族會買高配息（high-dividend）的股票，有人偏愛高配息的債券型基金。特別股與高股息普通股最大不同是，特別股的配息是固定的，高股息普通股票則視公司經營獲利情況由定，特別股享有股利優先分配；在權益保護上，特別股享有優先償債權，僅次於債權人。

美國今年預期會再升息 2 次，相較前兩年蝸步升息，升息的加快，造成金融市場動盪，以今年元月全球股市大漲，2 月 5 日黑色星期一就迎來市場重挫，債市也是不平靜，上半年就有兩次美債指標債券（10 年期）殖利率彈升到 3%，恐慌指數大攀升，市場上下震盪，投資人血流成河，媒體報導債券天王 Bill Gross 投資失利。反觀此期間，特別股表現相較股債穩健。

宏利特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人鄧盛銘指出，特別股具有五大優勢，這五大優勢是：

一、股利收益優，6% 股利率直追高收益債券。

二、債信評等優，特別股平均信用評級 BBB 投資等級，其中不少是國際知名的金融集團。

三、風險防禦優，特別股近十年的平均違約率僅 0.16%，明顯大幅低於高收益債券。

四、長期持有優，長期持有特別股，創造正報酬機率是 80-100%。

五、升息表現優，2004 年和本次升息周期，特別股表現相對穩健。

目前全球特別股的市值規模已達九千億美元，規模大於新興市場高收益企業債（5500 億美元）和新興市場投資等級企業債（3300 億美元），規模略少於台灣人愛投資的高收益債市值（1.26 兆美元）。主要發行機構大多是全球金融巨擘，以美銀美林綜合特別股指數為例，銀行與保險業者占指數權重逼近 69%，值此美國升息周期，金融股基本面最可望受惠於利率走高。

再者，美國川普總統企業減稅計畫中，金融股是最大受惠族群，平均稅率由 31% 降為 21%，據外資券商預估金融股每股盈餘可望因此增長 18%，是美國標準普爾 500 指數裡減稅受惠最大的類股。

在美國科技五天王 FANNG 大漲之時，金融股的重新評價（re-rating）尚未啟動，此時布局特別股資產正值時機，投資講究天時、地利，目前投資特別股有四大助力，值得投資人特別留意。

一、利率給力：美歐利率逐步正常化，受惠的類股是金融類股，金融業佔比較高的特別股表現相對較穩健。

二、政策給力：受惠川普企業減稅政策。

三、市場給力：市場回檔時，特別股受挫幅度相對有限，防禦性強。

四、息收給力：市場動盪之際，特別股因為股利收益穩定，有助緩衝市場衝擊。

面對下半年多變的經貿金融環境，投資高信用評級和收益穩健的特別股，堪稱是掌握時機的一項投資策略。