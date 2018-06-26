【華冠投顧】貿易關稅黑天鵝、衝擊台股回年線

鍾騏遠 分析師
一分鐘盤勢掃描：
# 熱門股追蹤
2349 錸德：儘管今天法人賣超個股，不過股價出現反轉吞噬
後續觀察是否能夠帶量站回月線，為短線多空的判別點
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2340 光磊：連續三天急速拉回整理，股價暫時回測 10 日線之下
周五為 10 日線扣抵發動點，可做為趨勢是否延續的判斷點
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2327 國巨：今天股價尾盤拉抬，形成多方炮的格局
目前股價高於月線扣抵，帶量站回月線才有機會進行多方攻擊
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6182 合晶：股價今天出現轉折，不過量能並沒有進一步擴大
後續若能收過上周五的黑 K，就有機會沿月線整理向上
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6435 大中：股價經歷兩天修正後，出現反轉的紅 K
量能也來到均量之上，顯見後續仍有機會跟隨月線扣抵向上
#台股盤勢分析：
大盤持續受美國貿易關稅影響而整理
在年線附近果然出現支撐
由於季均線已經下彎，後續季線將形成壓力。
另外，半年線扣抵值即將走入高檔區
指數如果不能帶量向上
一個星期之後，半年線將會呈現下彎的格局
後續指數將在年線和半年線之間震盪整理
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今天盤中主流以漲價題材為主，不過多數量能沒有擴大
MOSFET 族群是漲價題材類股當中，少數量能突破均量的
也就是說，若未來幾日的量能可以擴大
類股仍有機會表現。另外，LED 族群經過多日的整理
今天有部份個股出現反彈，下半年開始
MicroLED 和 LED 感測將有機會表現
相關個股仍有機會表現，不妨趁拉回尋求進場點
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。