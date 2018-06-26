【華冠投顧】貿易關稅黑天鵝、衝擊台股回年線

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

2349 錸德：儘管今天法人賣超個股，不過股價出現反轉吞噬

後續觀察是否能夠帶量站回月線，為短線多空的判別點

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2340 光磊：連續三天急速拉回整理，股價暫時回測 10 日線之下

周五為 10 日線扣抵發動點，可做為趨勢是否延續的判斷點

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2327 國巨：今天股價尾盤拉抬，形成多方炮的格局

目前股價高於月線扣抵，帶量站回月線才有機會進行多方攻擊

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6182 合晶：股價今天出現轉折，不過量能並沒有進一步擴大

後續若能收過上周五的黑 K，就有機會沿月線整理向上

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6435 大中：股價經歷兩天修正後，出現反轉的紅 K

量能也來到均量之上，顯見後續仍有機會跟隨月線扣抵向上

#台股盤勢分析：

大盤持續受美國貿易關稅影響而整理

在年線附近果然出現支撐

由於季均線已經下彎，後續季線將形成壓力。

另外，半年線扣抵值即將走入高檔區

指數如果不能帶量向上

一個星期之後，半年線將會呈現下彎的格局

後續指數將在年線和半年線之間震盪整理

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今天盤中主流以漲價題材為主，不過多數量能沒有擴大

MOSFET 族群是漲價題材類股當中，少數量能突破均量的

也就是說，若未來幾日的量能可以擴大

類股仍有機會表現。另外，LED 族群經過多日的整理

今天有部份個股出現反彈，下半年開始

MicroLED 和 LED 感測將有機會表現

相關個股仍有機會表現，不妨趁拉回尋求進場點

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。