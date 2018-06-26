分析師飯碗愈來愈難捧 德商業銀行打算讓AI來寫研究報告

德國第二大銀行德國商業銀行 (Commerzbank) 正著手讓人工智慧 (AI) 編寫研究報告，顯示大型金融機構研究部門的人力轉移，同時也反映歐盟 MiFID II(金融工具市場規則 II) 今年元月實施後，全球銀行削減分析部門的人力成本，以取得競爭優勢。

德國商業銀行目前已和所投資的內容自動化公司 Retresco 合作，致力於使用 AI 撰寫研究報告，而類似的技術已被新聞業應用於撰寫簡短的財報。

僅管這項技術還未成熟到可以向客戶提供完整的研究報告，但德國商業銀行希望能將此技術能先應用在財報上，該行研發部門 Mainincubator 主管 Michael Spitz 表示，股票研究報告和評估季度收益的報告結構相似。

Spitz 指出，德國商業銀行使用的這項技術抵得過 75％的人力資產分析師編寫季度收益的即時報告，但要寫出更複雜、更完整的研究報告還有很長的路要走。

以富國銀行 (Wells Fargo＆Co.) 而言，早在去年第三季啟用了一位名叫「Aiera」的 AI 系統，用來研究分析股票。

但有趣的是，Airea 在讀了數千份有關 2016 年美國大選期間俄羅斯在臉書 (FB-US) 平台投放廣告的報導後，給予臉書「賣出」評等，而創建此系統的是該行資深網路分析師 Ken Sena 卻給於臉書的評等是「強於大盤」，從目前臉書股價走勢來看，似乎人類分析師的研究報告還是要勝過 AI 分析師一籌。

德國商業銀行打算讓 AI 撰寫的研究報告，正值各大銀行爭取 2018 年 MiFID II(歐盟金融工具市場規則 II) 實施後，突顯削減研究部門的人力成本的做法，以求在競爭對手中脫穎而出。

例如，瑞士銀行業巨頭瑞銀在其研究中將重點放在其他數據來源上，其中包括著名拆除整輛電動車，以計算其實際價值；巴克萊也正在採用類似的方法，最近聘請 Buzzfeed 數據科學家加入其研究部門。