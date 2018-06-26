李嘉誠馬雲馬化騰參與認購 三大富豪力挺小米IPO

北京時間26日彭博社報道，中國的富豪們正競相參與小米公司即將進行的香港首次公開募股，向這場兩年來全球最大規模的IPO盛宴投下信任的一票。

知情人士透露，前長和主席李嘉誠計劃向小米IPO投資3000萬美元，認購股票數量不詳。知情人士表示，阿里巴巴創始人馬雲和騰訊(00700-HK)董事會主席馬化騰也同意認購小米股份。由於討論的個人投資事宜未公開，知情人士要求匿名。

這三位億萬富豪加入了一批大公司之列，支持籌資規模有望高達61億美元的小米IPO。該交易將成為2016年中國郵政儲蓄銀行通過香港IPO籌資76億美元之後，全球最大規模的IPO。根據彭博獲得的交易條款，中國最大的無線運營商中國移動和美國芯片製造商高通等公司已同意作為基石投資者認購小米股票。

李嘉誠的參與可能會受到香港散戶投資者的歡迎，這位已經退休的商界傳奇在當地有著極高的聲譽。其中一位知情人士稱，李嘉誠將通過李嘉誠基金會進行投資。《信報》率先報道了李嘉誠參與小米IPO的消息。

至於馬雲和馬化騰，目前還不清楚他們將通過哪家實體來認購小米股份。阿里巴巴和長和的代表未立即發表評論。騰訊代表Jane Yip沒有回應尋求置評的請求。

來源：新浪美股

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